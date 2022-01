Luli Fernández se cruzó con una seguidora que cuestionó la crianza de su hijo: “Opinan porque es gratis”

Suele pasar en el mundo de las redes. Los famosos abren el juego de las preguntas y respuestas a sus seguidores y se generan idas y vueltas sobre los más diversos temas. Algunos reciben halagos y consultas de todo tipo, otros intercambian experiencias de vida y están los que cruzan la raya. Los que van más allá de la opinión profesional y se meten con cuestiones íntimas. Y en esos casos, las celebrities no suelen quedarse en silencio.

En este caso, la que recibió un cuestionamiento puntual fue Luli Fernández. La conductora, casada con Cristian Cúneo Libarona y mamá de Indalecio, fue apuntada por la forma en la que decidieron criar al niño que en marzo cumplirá tres años: sin pantallas. Es decir, sin el acceso celulares, tablets ni computadoras. No es la primera vez que es criticada por ello, y probablemente tampoco sea la última. Lo que es seguro, es que tampoco se quedará callada.

Luli y Cristian, cuando esperaban a Indalecio

“No me explico por qué no le dan pantallas al nene”, le escribió un seguidor. “No tenés que explicarte nada porque no es asunto de tu interés. La decisión de exponer o no a mi hijo a dispositivos electrónicos forma parte de la crianza que elegimos con su papá y nadie más que nosotros tiene derecho a opinar sobre eso”, respondió la modelo, con educación y también con firmeza. A continuación aclaró que Indalecio ve algunos dibujos animados cuando recibe la visita de sus hermanos. “Jugamos a mil cosas, inventa sus propios juegos y celebro que esa imaginación vuele sin parar”, destacó.

Pero allí no terminó el asunto, y recibió otro comentario al respecto. “Me pareciste muy agresiva con la respuesta de las pantallas. Tenés que rever tu forma de contestar”, le objetaron. Sin perder la calma ni la firmeza, la modelo respondió: “¿Por qué yo tengo que rever mi forma de contestar si a la que le pareció mal fue a vos? Quizás sería bueno que vos veas qué de mi respuesta es lo que te incomoda para tener la necesidad de juzgarla. Yo sólo respondí como mamá un cuestionamiento sobre el estilo de crianza que elijo darle a mi hijo”, aseguró, y se despegó de este tipo de conductas: “Jamás opinaría sobre cómo otra mamá/papá cría a sus chiquitines. Me parece algo absolutamente innecesario”, concluyó.

El ida y vuelta que compartió la modelo sobre la crianza de su hijo

Claro que no todas fueron pálidas, y la modelo recibió el apoyo de algunos seguidores que tomaron partido por ella. “No sé porqué la gente opina sobre la crianza de tu hijo. Yo si pudiera tampoco lo dejaría que vea tanto celu”, la avaló un usuario. “Porque la gente opina de todo, porque es gratis, porque cuando uno no entiende algo, tiende a criticar en lugar de tratar de entender que no todos somos iguales ni pensamos igual”, arriesgó Luli, y no quiso entrar en ningún tipo de polémica.

“Y eso está muy bien. Yo no critico a quienes tienen a sus hijos híper conectados. No hago juicios de valor ni cuestiono. Básicamente porque creo que hay diversas maneras de criar y que cada mamá y papá hace lo mejor que puede”, afirmó. En este sentido, otro seguidor destacó la paciencia que se tomaba para responder a los comentarios negativos.

No todas fueron pálidas para Luli, que recibió la empatía de algunos followers

“Haría captura de pantalla y les mostraría. Para algunas soy el cuco por contestar con claridad y firmeza”, reveló la conductora. “Es imposible conocer el tono con el que estoy dando mi respuesta. La percepción que tiene cada uno que lee y la interpretación que dan es tan propia de quien la hace que me excede totalmente. Jamás respondo de forma agresiva, no soy así. Trato de ser clara con lo que pienso y decirlo, porque para eso abro la cajita de preguntas, para charlar y responder, incluso aquello que no pregunta nada y solo emite juicio”, cerró.

