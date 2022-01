Moria Casan y Dalia Gutmann homenajearon a Rita Turdero: “Un poco de risa, mi amor”

Moria Casan y Dalia Gutmann homenajearon a Rita Turdero en Moria es Moria (El Nueve)

De calle Corrientes a Avenida Dorrego, de la fantasía del teatro a la magia de la televisión. Luego del estreno de Tengo cosas para hacer, su unipersonal en el Teatro Maipo, Dalia Gutmann no perdió el tiempo y se presentó en los estudios de El Nueve para su cita en Moria es Moria, el programa que conduce Moria Casán, que a su vez venía de actuar en la histórica obra Brujas en el Multitabaris Comafi. Durante un largo rato, la conductora y su invitada charlaron de las idas y las vueltas, de la tele y el teatro, de los últimos estrenos y de los trabajos pasados, en un clima ameno que dejó entrever la buena relación entre ambas.

Pero no solo había buena onda. Al comienzo de la charla, Dalia le manifestó a Moria lo importante que había sido Rita Turdero durante su infancia y luego para sus comienzos en la actuación. La referencia, claro, era para el personaje que La One había hecho popular en Monumental Moria, el éxito que protagonizó en el mismo canal a mediados de los ‘80. “Vos me ayudaste mucho en mi sufrimiento desde chica. Yo te miraba y eras la única mujer monumental que aparecía con una energía tremenda. Y ese ‘chiribín chiribín, uhú uhú’ me salvó de muchas depresiones”, aseguró la humorista, en relación a la clásica muletilla de su personaje.

La mención conmovió a la conductora, que automáticamente viajó en el tiempo con su recuerdo: “Monumental Moria... ¡Qué amor que tengo por ese programa que hice en este canal!”, afirmó La One con un suspiro de nostalgia. Pero el elogio de Dalia no se limitó al pasado sino que lo proyectó hacia el presente: “Yo lo veo en YouTube a veces y para mí son clases de actuación. Te veo bajar de las escaleras y te veía monologar y me encantan”, agregó la humorista.

Más adelante en el reportaje, Moria le pidió a Dalia que saque a relucir su oficio de locutora para pronunciar algunas frases. Y una de ellas conectó con aquel programa de los ‘80 en la que una era la estrella y la otra, una televidente. “Argentinos y argentinas: vuelve Rita Turdero a la República Argentina”, anunció la humorista, por un instante en el rol de conductora de noticiero. Y a Moria le gustó tanto la idea, que le propuso revivir al histórico personaje en ese mismo instante.

Naturalmente la conductora ofició de directora escénica y le dio algunas rápidas instrucciones a la invitada. “Me dicen, me dicen, me dicen la Pantera”, le pasó letra, mientras de fondo la producción puso al aire el recordado speech de Rita “Soy Rita Turdero, la pantera de Mataderos. Nací en Mataderos entre guinches y carniceros y ahora estoy en televisión entre animadores y tongueros. Chiribín chiribín, uhú uhú”.

Enseguida, empezó a sonar la canción que presentaba al personaje y tanto Moria como Dalia se sumaron entusiasmadas al ritmo de la coreografía. Al finalizar, y luego de un par de intentos fallidos, las replicaron a dúo la frase que tanto repetía la Pantera. Cada una lo habrá conectado con diferentes momentos de su vida. Y al finalizar, a la hora de volver a los sillones para continuar con la rutina del programa. “¡Qué vuelvan los programas de humor. Un poco de risa, mi amor!”, expresó la conductora, mientras su invitada no podía parar de repetir las palabras mágicas. “Chiribín chiribín, uhú uhú”.

