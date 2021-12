Dalia Gutman habló de los rumores de separación con Sebastián Wainraich, tras 19 años juntos

Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich en una escena de"Casi Feliz"

Este fin de semana corrió un rumor que sorprendió a todos: Sebastián Wainraich y Dalia Gutman se habrían separado. La noticia generó desconcierto, porque la pareja de humoristas comparten la vida hace casi 20 años y son padres de Kiara y Federico.

Fue Sebastián Pampito Perelló el que dio la noticia en el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve. “Son dos famosos que han pasado por todos los medios: radio, televisión, cine, teatro. Los dos son muy divertidos”, señaló el periodista y amplió cómo se habría sellado el acuerdo para el cuidado de los menores: “Se separaron hace muy poco tiempo y ella se quedó en la casa familiar con los hijos, pero tienen una manera muy particular de dividirse las horas con los chicos: ellos tienen otra casa y entonces, Sebastián se instaló en esa casa. Cuando le toca a él pasar los días con sus hijos, va él al departamento familiar y Dalia se va a la casa”.

En diálogo con Teleshow, la humorista despejó todas las dudas: “No, no estamos separados”. Según sus estimaciones, el rumor pudo haber surgido porque emprendió un viaje sin su pareja. “Este fin de semana me fui con mi hija y mi mamá a Costa del este, hasta subí fotos y videos a mis redes. Sebastián se quedó en Buenos Aires porque tenía que trabajar y además, iba a llevar a Fede a ver a Duki que tocaba ayer y lo venían planeando hace mucho. Estamos juntos y bien”, explicó la actriz que acaba de recibir una muy buena noticia, ya que su espectáculo Cosa de minas está nominado para los precios ACE como mejor espectáculo humorístico.

Según pudo explicar la también locutora, ella se prepara para reestrenar el 17 de enero Cosas de minas 2, tengo cosas para hacer, en el teatro Maipo mientras que Wainraich está a punto de lanzar en Netflix la segunda temporada de Casi Feliz -la primera entrega fue un éxito rotundo en plena pandemia-, al mismo tiempo que renovó su contrato para seguir en FM Urbana con su programa Vuelta y media, junto a Julieta Pink.

Dalia Gutman y Sebastián Wainraich siguen juntos y enfocados en sus proyectos personales (Teleshow)

Hace un tiempo, la actriz había hecho mención a la posibilidad de abrir la pareja: “Yo estoy a cinco minutos de todo… Hay un tema ahí que hay que charlarlo mucho como sociedad. Cada pareja tiene sus acuerdos. Hace 16 años que estoy con Sebastián y me parece insoportable pensar que no voy a estar con ningún otro hombre el resto de mi vida. Me parece inviable. Pero a su vez soy muy culposa, entonces no me daría para engañarlo”.

También había sorprendido cuando contó que hace seis años tuvo que atravesar un cáncer de mama. “Estaba en Perú, fui a trabajar y me toqué un bultito en la teta, y cuando volví lo primero que hice fue ir a revisarme, me encontraron un tumor maligno, me lo sacaron, y bueno después hice todo el tratamiento y tomo la medicación que hay que tomar después. Yo tengo un recuerdo del quirófano muy emocionante también, tenía un hijo muy chiquito, pero con unas ganas de vivir tremendas, pero lloraba un poco pensando en que tengo mil cosas para hacer. Estoy convencida de que cada obstáculo es para aprender”, comenzó diciendo en una entrevista.

En ese entonces, también se expresó sobre cuál fue el rol de su amor por esos días: “Seba es muy compañero. Es de recontra estar ahí, me tuve que operar dos veces y las dos veces que me desperté de la anestesia él estaba ahí al lado mío. Uno tiene que saber además que la vida un día termina, hay que disfrutar esto porque no sabes cuándo acaba”.

