El enojo de Joaquín Levinton por su reemplazo en Masterchef Celebrity 3 y la ácida respuesta de Ernestina Pais

Mientras el músico está ausente en la tercera temporada de Masterchef, la conductora lo suplanta y no logra mejorar sus platos

El jueves de última chance hubo varias sorpresas en Masterchef Celebrity 3 (Telefe): doble desafío, decisión grupal para salvar a un participante, y reclamos cruzados en medio del nerviosismo. Mientras intentaba cumplir con las complejas consignas, Ernestina Pais hizo todo lo posible por evitar el delantal negro para que el lugar de Joaquín Levinton se mantuviera intacto. Sin embargo, aunque ambos mantienen una amistad de larga data, Santiago del Moro la descolocó con un comentario que había recibido del líder de Turf y la periodista no dudó en responderle sin filtro.

La conductora estuvo entre los peores de la semana junto a Barbie Vélez -como reemplazo de Denise Dumas-, Mica Viciconte, Paula Peque Pareto y Tomás Fonzi. El ciclo comenzó con la entrega de cajas misteriosas, que resultó en una variedad de quesos para preparar un soufflé y una guarnición libre. Todos dieron su máximo esfuerzo para ganarse la posibilidad de subir al balcón y pasar directamente a la próxima semana, pero sólo uno lograría el cometido.

A pesar de todos sus intentos por sorprender a los jurados, Ernestina Pais no obtuvo las devoluciones que esperaba

Cabe recordar que por esta semana Ernestina se sumó al programa debido a que el cantante dio positivo en Covid-19, y aunque intentó estar a la altura de las avanzadas pruebas culinarias, no consiguió subyugar a los jurados. Así lo había anunciado en su cuenta de Instagram con un divertido posteo: “Hoy me toca un desafío mega difícil en Masterchef, pero voy a darlo todo para salvar a mi bro, Joaquín, y que no me mate cuando vuelva”.

En este contexto Del Moro pasó por su isla de cocina y le comentó: “Tu amigo Levinton te llamó, y está ofendido, está enojado porque vos lo ibas a sacar del domingo”. La flamante concursante coincidió y sostuvo: “Lo peor de todo es que me pone presión. Él me dijo que no tenía la vara alta conmigo, pero que igual creía que lo podía salvar”. No conforme con su respuesta, el conductor la chicaneó: “Pasó lo mismo con Malena Guinzburg, que Mica le dijo: ‘Esperaba a alguien mejor’”. Indignada, la periodista remató: “No es así, quiere que todos laburemos por él”.

Joaquín Levinton volverá a Masterchef Celebrity 3 el domingo para defender su lugar en la competencia

A la hora de defender su preparación frente a los expertos, Damián Betular cortó de raíz sus esperanzas de subir al balcón: “Este plato está rarísimo, ni Levinton se atrevió a tanto”. Germán Martitegui fue aún más estricto y analizó: “Es muy Levinton, tienen problemas de atención los dos”. Dolly Irigoyen fue la más benévola y trató de remarcar los puntos positivos: “Un buen intento, pero hay un problema de presentación y orden”.

“Cuando te escucho a vos contarlo lo contás con una alegría y entusiasmo que es contagioso, y cuando lo probé la verdad es que es rico, pero hay que comerlo con los ojos cerrados”, remarcó Martitegui; al tiempo que Betular hizo una analogía: “Este plato sos vos Ernestina, organizado sería otra cosa y hubiera sido un tapeo espectacular todo separado, pero hubo una muy mala elección en la presentación”.

En los últimos minutos del desafío los jurados sorprendieron a los participantes con otra tarea ínedita hasta el momento: “Se van a tener que poner de acuerdo y ver quién merece ir a la eliminación del domingo, al que salven pasará al balcón”. Luego de un breve debate comandado por Viciconte, la ex Combate comunicó el veredito grupal: “Por la autocrítica, determinación, y esfuerzo, La Peque Pareto pasa”. Como broche final, Ernestina bromeó sobre su mala perfomance gastronómica: “Joaquín no se copa mucho con el delantal negro, pero por otro lado es como una venganza por tantos años de haberla aguantado”.

