La contundente decisión que tomó Gabo Usandivaras tras la muerte de su hermana: “Los necesito”

El video de Gabo Usandivaras junto a su hermana Giselle en las últimas vacaciones que compartieron juntos (Instagram)

Hace tres semanas la vida volvió a golpear con dureza al bailarín Gabo Usandivaras: murió su hermana Giselle, de tan solo 30 años. Desde que se enteró de la triste noticia se refugió en los afectos que lo acompañan en México, y agradeció los mensajes de sus seguidores de Instagram, quienes le mandaron fuerzas y se sumaron a cadenas de oración en el ritual virtual que preparó para homenajearla. En las últimas horas comunicó la importante decisión que tomó sobre su futuro y reconoció que más que nunca necesita el apoyo de sus seres queridos en este difícil momento.

“Asumí que mi sanación requiere amor y no sólo el mío. He decidido después de un año y medio empezar el regreso a mi país, a mi hogar, a mi origen”, comienza el texto que compartió en sus stories. Y continúa: “He asumido la necesidad de dejarme caer en mi red de amor; más allá de que hoy me encuentro con muchas herramientas para amar la vida y llevarla adelante, soy consciente y asumo la necesidad de sanarme desde el amor que mi red me puede brindar”.

Gabo Usandivaras contó que volverá a la Argentina para refugiarse en sus afectos tras la muerte de su hermana Giselle

“Amigos, familia, voy de regreso. Preparen los mates, los fernets y las manos para mimarme mucho. Los extrañé y ahora los necesito”, expresó. Luego sumó otro mensaje donde explicó que todavía no tiene una fecha definida, pero que empezará a ponerse en marcha para volver a Buenos Aires. “Hoy no puedo regresar de un día para el otro, pero sé que mi siguiente destino es Argentina; hoy me encuentro en México, país donde viví cinco meses de fantásticos recuerdos, vivencias y aprendizajes”.

“70 días los compartí con La Coca -el apodo de su hermana-, una convivencia que me dejó mucho aprendizaje y amor vivido. Esos recuerdos son el motor de mi voluntad”, confesó. “Estaré unos días aquí en México, un tiempito, me cuesta mucho seguir el tiempo, pero sé que mi siguiente destino es Argentina”, remarcó. Unas horas antes publicó un conmovedor video de sus vacaciones junto a Giselle, donde se los ve nadando en una paradisíaca playa: “Este día antes de entrar al mar hablando con mi hermana dijimos: ‘Pidámosle deseos a la Mar para que sea parte de este momento y ella dijo: ‘Má, mándame un caracol con un sireno’”.

El bailarín planea regresar a Buenos Aires para reencontrarse con amigos y familiares

“Un rato más tarde nadando al encontrar el caracol le grito: ‘¡Coca, el caracol!’; y ella me grita: ‘¡Y vos sos mi sireno hermoso! ¡Mamucha está presente!’”, reveló. “Este recuerdo es la fé de que ahora las tendré a ambas presentes siempre, y este video me llegó media hora antes de recibir ‘la llamada’ de Argentina con la noticia que ahora tengo un ángel más a mi lado”, agregó.

“Gracias a quienes fueron parte de este recuerdo e hicieron que todo sea más bello aún. Hoy son testigos y amigos con los que puedo recordar las emociones de ese día y de este viaje. Hermana de mi corazón: acá estoy haciendo mis deberes para que tu vuelo sea más liviano. Volá todo lo que puedas, que es tú tiempo de ser Universo, que acá te voy a honrar acá con orgullo y amor tu existencia”, concluyó. El clip superó los 43.000 likes y se llenó de comentarios de los usuarios donde aplaudieron sus palabras.

