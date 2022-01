El accidentado baile de Marcelo Tinelli y su hijo Lorenzo al ritmo de L-Gante

Marcelo Tinelli y Lorenzo en una salida familiar (RS Fotos)

Marcelo Tinelli ya es un habitué de Punta del Este durante la temporada de verano. Es que el reconocido conductor se aloja siempre en su casa de La Boyita, ubicada en José Ignacio. Y este año no fue la excepción: primero llegó él junto a Guilermina Valdés, justo después de Navidad, y poco a poco se fueron sumando el resto de los integrantes de su extensa familia ensamblada, quienes oportunamente comparten parte de sus actividades en sus respectivas redes sociales.

En este caso, la que difundió las imágenes fue Guillermina en su cuenta de Instagram. Allí se ve a la familia disfrutando de un fogón en la playa. Bajo la noche oriental, mientras de fondo se advierte el crepite de los leños y el fulgor de las llamas, se impone la voz de L-Gante. El cantante de cumbia 420 se convirtió en uno de los preferidos del hombre de Bolívar, al punto que lo visitó en ShowMatch y hasta participó de la gran final en el rol de jurado.

Volviendo a la situación en la playa, lo que suena es “BZRP Music Sessions #38″, el tema que grabó el cantante de General Rodríguez junto al productor Bizarrap. La cámara, en manos de Mica Tinelli, enfoca a Lorenzo siguiendo con suma concentración los pasos de la canción hasta que suelta una invitación: “Vení a bailar conmigo, papi”, dice el pequeño de 7 años, llamando a Marcelo para sumarse a la danza.

El divertido baile De Marcelo Tinelli junto a su hijo Lorenzo que subió Guillermina Valdés (Instagram)

Allí el conductor entra en cuadro. Con un buzo con capucha y una copa de vino tinto en su mano derecha, Marcelo se suma a la coreografía propuesta por su hijo. Al principio todo parece andar bien: dan una vuelta juntos, mueve los brazos y se agacha, flexiona las rodillas yendo lo más abajo posible. Y allí ocurre lo inesperado. El conductor pierde el equilibrio y cae de espaldas sobre la arena, y la filmación se corta de manera abrupta.

Guillermina fue la encargada de subirla a su Instagram con una aclaración para evitar malos entendidos: “Les juro que solo tomó una copa”, escribió la necochense, mencionando a su pareja y atribuyéndole a Mica la filmación. La hija mayor de Marcelo se hizo cargo de la situación y reaccionó a pura carcajada y corazones. “El video del año”, suscribió mientras que su hermana Candelaria también pasó a comentar: “Jaja, tiró el prohibido”, celebró a la distancia.

El nuevo look de Marcelo Tinelli durante sus vacaciones en Punta del Este (Instagram)

Además de disfrutar de la compañía de sus seres queridos, el hombre de Bolívar también se hizo tiempo para renovar su look durante sus vacaciones. Así lo mostró en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto y un video del proceso en el que un peluquero uruguayo le recorta su cabello e incluso se lo aclara, en un tono que hasta ahora no se le había visto: mucho más rubio. “Nuevo look 2022″, escribió el conductor de ShowMatch en sus redes. Pero no fue el único que renovó su imagen. Antes de fin de año, el que se animó a las tijeras fue su primo, Luciano El Tirri, quien pasó las vacaciones con ellos. El ex Cadillacs se sometió a una sesión de peluquería a cargo de Helena, la hija menor de Guillermina y el director Sebastián Ortega.

