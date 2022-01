Dady Brieva reconoció que es una temporada difícil: “La gente no anda con muchas ganas de ir al teatro”

Dady Brieva habló con Implacables de la temporada teatral

Tanto durante los años en que formó parte de Midachi, junto a Miguel del Sel y el Chino Volpato, como cuando decidió subirse a las tablas con su espectáculo unipersonal, Dady Brieva conoció las mieles del éxito. Sin embargo, en un verano marcado por la pandemia del coronavirus y la crisis económica, el humorista reconoció que la gira que está realizando por la costa atlántica con Súper Dady, El Mago del Tiempo, no está teniendo la afluencia de público que él hubiera deseado.

“La verdad es que estamos poniéndole onda y haciendo mucho para que la cosa ocurra”, comenzó diciendo el actor en diálogo con Pablo Costas para Implacables. Y luego se explayó: “No está fácil, nunca estuvo fácil...Bueno, no. Hubo épocas donde estuvo fácil, donde era despachar. Y, ahora, hay que dedicarle mucho más tiempo y hay que trabajar más”.

Dady señaló que la cantidad de turistas había aumentado en estas vacaciones, pero no así la cantidad de público en las salas. “Hay mucha gente, pero la gente no anda con muchas ganas de ir al teatro. Hay solo algunos espectáculos que andan bien”, dijo. ¿Si nota eso en la boletería? “Yo te tengo que decir la realidad. Yo meto doscientos espectadores en Mar del Plata, cuatrocientos en San Bernardo y qué sé yo...Voy sumando y estoy solo con (Jorge) Taiana, que tomamos mate. Así que tiramos taquitos”, explicó.

Dady Brieva junto a su productor, Jorge Taiana (Instagram)

Pero luego se encargó de destacar la situación de sus colegas. “No es la realidad de todos, a algunos no les alcanza. En muchas obras de teatro son diez, doce, catorce (artistas), con escenografía, traslado...Y es un quilombo. Ahí, se complica un poco”, dijo. Pero aclaró: “Yo nunca me quejo porque, la verdad, ¿si me quejo de qué tengo que trabajar? Yo soy esto. Así que cuando viene de arriba no la devuelvo y, cuando no viene, no la mangueo”.

Por otra parte, Dady contó que acababa de darse la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19. ”Me pusieron la Pfizer...¡La Pfizer! Estoy tocado por el capitalismo”, bromeó en relación a su conocida afinidad con el oficialismo, pero dejando en claro su felicidad por tener el esquema completo. Y luego contó que piensa llegar con su gira a Uruguay, adonde suele ir bastante seguido a presentar su show.

Hace un par de semanas, invitado al programa de Moria Casán, Moria es Moria, Brieva había hablado de su infancia y reconoció que su padre, que era policía, ejercía violencia contra él. “¿Te cagaba a golpes?”, indagó la conductora. “Obvio”, respondió Dady sin titubear y agregó que le pegaba “en donde encontraba” lugar. “¿Porque vos no obedecías o porque era violento?”, quiso saber entonces la One. “Porque era normal en la época”, respondió el actor haciendo referencia a una repudiable práctica que se convirtió en habitual durante su niñez.

Y contó que, luego de casarse, sus padres se instalaron en una vivienda entregadas por el plan Eva Perón. “Mi mamá se volvió sumisa y dejó todo”, manifestó el actor. Así que Moria volvió sobre el tema de la violencia. “¿Él la cascaba a tu vieja?”, preguntó. “Algo debe haber pasado”, respondió Dady sin querer ahondar demasiado sobre ese tema.

