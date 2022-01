El filoso mensaje de Gianinna Maradona en el día del cumpleaños de Daniel Osvaldo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, ¿separados?

Desde que comenzó la relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, hubo varios idas y vueltas entre la pareja. Sin embargo, el mayor escándalo se desató cuando, en medio del viaje que habían hecho juntos a Miami para pasar las Fiestas de fin de año, salieron a la luz escandalosas fotos en las que se ve al ex futbolista a los besos con otra mujer, justamente en la misma disco en donde se lo había visto envuelto en una pelea.

“Esta chica estaba en el boliche y con ella estuvo Daniel Osvaldo a los besos adelante de todo el mundo la noche del 31″, introdujo el periodista Guido Záffora en Es por ahí (América) mientras mostraba una imagen de la mujer en cuestión. Y precisó: “Mientras Gianinna Maradona estaba en su casa con Claudia, Dalma, Benjamín, Osvaldo de joda en Miami. 2.30 de la mañana del primero de enero de 2022″. Acto seguido, mostró otra postal en la que se observaba con aún más claridad el acercamiento entre el músico y la joven, de quien por ahora el panelista prefirió reservar su nombre.

Lo cierto es que días atrás, la pareja parecía haberse reconciliado luego de que ella grabara un video en la que se la veía manejando mientras estaba sonando una canción de Barrio Viejo, la banda que lidera Osvaldo. Y tampoco se trataba de cualquier video en particular, sino que buscó el de la visita del exjugador a Los Mammones, el exitoso programa de Jey Mammon y al que ella misma acompañó a su entonces novio.

En tanto, este miércoles fue el cumpleaños de Daniel, y la hija de Claudia Villafañe no sólo no lo saludó en las redes, sino que dejó una filosa frase en su cuenta de Instagram. “Al final, sólo tres cosas importarán en tu vida. Cuánto amaste, cuán gentilmente fuiste y que tan agradecidamente dejaste ir las cosas que no eran para ti”, reposteó en sus stories.

La frase que publicó Gianinna en el día del cumpleaños de Daniel Osvaldo

Por otra parte, sorprendió el gesto de su hijo, Benjamín Agüero, quien sí saludó a Osvaldo. “Feliz cumple, Dani, te quiero mucho”, le dedicó el niño con una foto de ambos abrazados, a lo que él respondió: “¡Gracias Benchulain! Te amo con todo mi corazón, amigo mío”.

El mensaje de Benjamín Agüero a Daniel Osvaldo

Mientras tanto, ella sigue en Miami con su familia y él viajo a Nashville (Tennessee) con amigos para disfrutar de otras bandas musicales. “No hay mal que por bien no venga”, escribió días atrás Osvaldo junto al emoji de una persona con un sombrero puesto –accesorio que él suele usar- y las manos haciendo un popular gesto de rock and roll, estilo de música que lo define. Además, cuando anunció que seguiría su viaje por los Estados Unidos, aseguró que estaba “harto de los reguetoneros y cumbieros” y que irían a la ciudad de Nashville “en busca de gente real y rock and roll”.

El 4 de enero, la hermana de Dalma también había utilizado las redes, pero en esa oportunidad para referirse alas fotos de su ¿ex? con otra mujer en un boliche de Estados Unidos. Publicó una historia de Instagram en la que aparece tirando besos a la cámara con la frase: “Solo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo”. Lo interesante de este posteo es que parafraseó a su papá para pedirles a sus sus seguidores que eviten meterse con su intimidad.

SEGUIR LEYENDO: