Sorpresivo anuncio de Ángel de Brito sobre el futuro de su programa “Los ángeles de la mañana”

El programa de este jueves de Los ángeles de la mañana fue atípico y sentimental. Es que Ángel de Brito, el conductor del ciclo, lanzó una inesperada noticia que sorprendió tanto a sus panelistas como a los televidentes. Sucede que Maite Peñonori, una de las más queridas “angelitas”, dejará este viernes el programa para siempre para afrontar nuevos desafíos laborales.

Sin embargo horas después, el periodista volvió a soprender a sus seguidores mediante su cuenta de Twitter con otra noticia que causó sorpresa. “Primcia: el 31/12 termina LAM, mañana viernes les cuento todo en #LAM”, escribió. El posteo genera incertidumbre y se abre una importante serie de especulaciones sobre que pasará con el programa durante el 2022. El ciclo lleva en pantalla cinco temporadas ininterrumpidas. Su primera emisión fue 2 de mayo de 2016.

El sorpresivo tuit de Ángel de Brito

En medio de un ataque de llanto, Maite Peñonori comunicó su partida luego de un tape -que presentó Ángel de Brito y que fue preparado por la producción- en el que se pudo ver un repaso de los mejores momentos en el envío de espectáculos. Tras el informe, Ángel la describió como la mejor cronista de la pantalla chica, por lo que, entre lágrimas, la también licenciada en Comunicación rompió el silencio.

“Me costó un montón tomar esta decisión. Este programa para mí fue todo. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacio. Siempre digo que no todos los conductores son así de generosos”, le dijo al conductor. “Este programa tiene algo muy fresco y espontáneo, en el que las cosas van sucediendo, y me pasó de todo”, analizó durante su discurso, e hizo referencia a lo que había mostrado el video que le preparó la producción. “Me caí, me levanté, me quiso levantar el Polaco, me puteó Pampita. Crecí un montón y un poco quería cerrar un ciclo”, añadió.

“Siempre hay que buscar nuevas opciones, y seguir creciendo y buscar cambios en la vida profesional”, la entendió Ángel. “Maite va a seguir siendo amiga, pero ya te estoy eliminando del chat”; señaló el conductor con ironía antes de recordar los momentos vividos dentro y fuera del trabajo, entre los que contó el propio casamiento de la cronista con el productor Martín Pietruszka.

“Sentía que tenía que cerrar un ciclo”, señaló Maite respecto a los motivos que la llevaron a tomar la decisión. Y si bien no informó cuáles serán sus nuevos pasos en la profesión, Teleshow pudo saber que se incorporará a Intrusos en los primeros días de enero.

Recordemos que por el programa pasaron más de cincuenta “angelitas”, entre ellas algunas que formaron parte del ciclo en sus inicios como Analía Franchín, Nancy Pazos y Noe Antonelli, actuales panelistas de Flor de equipo, o Karina Iavícoli que fue parte del programa hasta el año pasado y hoy es parte de Intrusos.

Ángel de Brito se convirtió en los últimos años en el periodista de espectáculos más influyentes de la farandula, liderando las mañanas con su magazine por el Trece, junto a las angelitas, y con su participación como jurado en Bailando por un Sueño y La Academia. cabe destacar que este anuncio se suma su “jubilación” del ciclo de Marcelo Tinelli al reconocer días atrás que este será su último año en el estrado del ciclo.

