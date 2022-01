La salud de Ricardo García, el ex de Adriana Aguirre: “Va a ser una operación difícil, está en manos de Dios y vamos a orar”

Adriana Aguirre y Ricardo García

Adriana Aguirre sorprendió en las últimas horas al usar sus redes sociales para pedir dadores de sangre para su ex marido, Ricardo García, que la semana próxima se someterá a una operación a corazón abierto. En diálogo con Teleshow, la actriz y ex vedette explicó cómo está su ahora expareja con quien mantiene una excelente relación y hasta convive, de cara a la cirugía.

El miércoles 12 de enero a las 7.00 García deberá realizarse un triple -o cupádruple, aún no lo saben y lo determinará el médico en el momento- by pass coronario, según le explicó el cirujano que lo vio ayer por la tarde. Mientras, aguarda tranquilo en su casa hasta la fecha de internación, que será el martes a las 18.00 en una clínica de Santa Fe y Pueyrredón.

Sobre cómo él se prepara de cara a la operación, ella dijo: “Es una intervención difícil, complicada, tiene su riesgo pero él está esperando con la mayor calma que puede para llegar bien. Está en las manos de Dios y vamos a orar, además, necesitamos 16 dadores de sangre”.

El actor había ido al médico tras sentir un dolor en el pecho y ahí el cardiólogo entendió la necesidad de operar. Adriana por su parte está “tranquila dentro de todo” para poder acompañar a quien fue su pareja durante 26 años e insistió en la importancia de conseguir los dadores de sangre. Quienes deseen colaborar pueden acercarse de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Catamarca 1242 Planta Baja, CABA y se recomienda no ir en ayunas.

Hace unos meses él había hablado de su salud en diálogo con Teleshow. “Hace unos cuantos meses que siento un pequeño dolor en el lado izquierdo del pecho cuando camino muchas cuadras. Me paro unos diez segundos y se me pasa. Es como si fuera un shock eléctrico”, dijo y siguió: “Primero me revisaron con unos aparatos y después me subieron a una cinta. Y cuando me llevaron a velocidad cada vez más rápida, empecé a sentir la misma molestia que siento cuando camino muchas cuadras”, agregó.

“Vi que los cardiólogos se miraban entre ellos y hablaban en lenguaje médico. Cuando termina el estudio, el médico sale al pasillo y llama a un jefe médico. Yo me asusté porque nunca me operé de nada, ni del apéndice. Y de golpe me aparece esto. Te asustás, sin lugar a dudas”. Con el resultado, el cardiólogo indicó que fuera a ver en ese momento a un especialista en el Sanatorio Los Arcos. “Ahí me hicieron un cateterismo, que es una aguja que va por las venas y llega a las arterias. Yo pensé que quizás me hacían un stent, pero ahí detectaron que tengo tres arterias tapadas”, describió.

Fue entonces que le informaron que tenían que operarlo lo cual lo asustó, según su relato: “Que te digan que te van a operar del corazón, que te van a abrir, uno que no entiende nada, te da un susto. Tenés miedo, concretamente, a la muerte”.

Desde ese momento Adriana, a pesar de que están separados, estuvo a su lado: “Ella me dice que me quede tranquilo pero yo noto que está más nerviosa que yo. Tenemos una relación cordial, es más, vivimos en el mismo departamento, que es grande y cada uno duerme en su dormitorio. Ella tiene muy buena relación conmigo, corre de un lado para el otro para asistirme en lo que yo necesite, como yo lo hice por ella toda mi vida. Yo no tengo pareja y ella tampoco, pero somos como dos hermanos o dos primos”.

