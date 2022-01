El Año Nuevo de Julieta Prandi: el festejo junto a Emanuel Ortega y sus hijos y lejos de los conflictos con su ex

Julieta Prandi levantó su copa para celebrar el nuevo año

Año nuevo, vida nueva. Esa parece ser la premisa de Julieta Prandi que, después de un 2021 en el que siguieron los conflictos con su ex, quiere dar vuelta la página y refugiarse en sus seres más queridos.

En este sentido, compartió en su Instagram una serie de postales en la que da cuenta cómo recibió el nuevo año: “Al fin llegó el 2022 ¡Fuerte y al medio, siempre!”, escribió junto a varias imágenes en las que se la ve brindando junto a sus hijos Mateo y Rocco; su novio Emanuel Ortega, con quien ya lleva más de un año de relación, y sus padres.

La intimidad del festejo de Año Nuevo de Julieta Prandi junto a sus seres queridos

Además, días atrás también había publicado fotos junto al músico, en medio de un hermoso paisaje campestre. “¿De qué hablan ellos? Por suerte, nadie tiene idea jajaja”, comentó junto al posteo. Al parecer, todo marcha más que bien entre ellos y él es una gran contención para ella en medio de la disputa legal que la modelo tiene con Claudio Contardi, el padre de sus pequeños. Incluso, la modelo ya está más que integrada en la familia Ortega, que la adoptaron como una más del clan.

La escapada romántica de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, días antes de fin de año

En el plano laboral, Julieta arrancará este año con una agenda cargada: por un lado, continuará con la conducción de Sarasa por La 100 FM, y por el otro, este lunes 3 de enero volverá a la pantalla de América para conducir la versión de verano de Es por ahí, el ciclo que conducía Guillermo Andino y Soledad Fandiño, y que ahora la tendrá a ella como anfitriona, junto al Tucu López.

El pasado viernes 24 de diciembre, la Justicia levantó el bozal legal que pesaba sobre Prandi y le impedía hablar de la denuncia por violencia de género contra su ex. En los considerandos de la notificación firmada por la jueza Marcela Silvia Rama, se aclara que Julieta es una “figura pública, actriz y conductora con exposición laboral en los medios masivos de comunicación”, con lo cual el bozal legal solicitado por Contardi a través de sus abogados, “implicaría la restricción o anulación lisa y llana del derecho a la libertad de expresión volcado en medios de comunicación, es decir, afectación a la libertad de expresión y prensa de la Sra. Prandi, en el entendimiento que las personas públicas son en sí mismas productoras de contenidos y no sólo los medios masivos de comunicación”.

“Esto me parece importante no solamente por ella, sino para los medios, por lo que pasó con Sebastián Domenech”, le explicó Alejandra Bellini, abogada de Prandi, a Teleshow. “Lo que quiero demostrar es que, ante una misma problemática, se dan dos situaciones distintas. A Domenech no lo dejan ni siquiera contar lo que le está pasando a él con sus hijos. En el caso de Julieta, hay una jueza coherente que habla de los artículos de raigambre constitucional con respecto a la libertad de expresión, lo cual me parece muy importante en democracia”, describió la letrada.

“Ella nunca habló de sus hijos ni de la gravedad de lo que hay en sus causas penales que los involucra, porque obviamente como madre nunca va a ventilar cuestiones privadas a sus hijos”, agregó. Además, Bellini dijo que todavía no se sabe quién tomará la causa luego de que García Lázaro se apartara de la misma. “Estamos todavía preocupadas porque no sabemos donde van a recaer sus causas. Ojalá sea en este juzgado N° 5″, dijo la representante legal. En cuanto al bozal que se le impuso su ex a Prandi, analizó: “Que la gente no pueda hablar de lo que le pasa es increíble, más siendo personajes públicos. Porque, en definitiva, son los que pueden poner la cara por un montón de gente que no tiene voz”. Por lo pronto, la disputa legal continúa, pero ésta fue sin dudas una buena noticia para la conductora.





