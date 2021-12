Sebastián Domenech aseguró que seguirá luchando por ver a sus hijos: “Si me quieren meter preso, que lo hagan”

Sebastián Domenech con Caro y Maxi, los hijos a los que no ve hace seis años

El miércoles pasado, Sebastian Domenech conmovió a todos al contar su dramática situación familiar: por una denuncia de su ex pareja no puede ver desde hace seis años a los dos hijos que tuvo con ella. Luego de hacer público su caso, el periodista le dio más detalles a Teleshow. “Decía que le había pegado a uno de mis hijos. Se comprobó que era falsa. Cuando hay una acusación así, la justicia de familia activa protocolos y restricciones y ahora, la cautelar sigue vigente seis años después”, había señalado a este sitio. Y había agregado: “Hablo porque crucé el límite, estoy cansado, peor no puedo estar y no me importa nada”.

Lo cierto es que, tras compartir algunos mensajes al respecto en su cuenta de Twitter, en Navidad el juzgado que tramita la causa lo obligó a retirar las publicaciones. “¡Sí, reaccionaron muy rápido! Aunque de esta lamentable manera. Pero quiero decirles que yo nunca bajaré los brazos, porque seguirán abiertos y bien arriba esperando dar otra vez ese doble abrazo después de tantos años”, afirmó el cronista de TN en la red social del pajarito. “Por supuesto que tengo mucho más para publicar. Por ejemplo dos audios que explican absolutamente todo y que no podrán ocultarlos. Sé interpretar los momentos. En este ajedrez, ahora vuelvo a esperar, pero no por mucho tiempo más”, añadió.

Y este lunes, a pesar de la advertencia de la Justicia, Domenech volvió a la carga en sus redes sociales. Primero, dio cuenta del fallo que obtuvo en su contra: “La jueza resolvió: ´Disponer la prohibición de difundir por cualquier medio de comunicación audio-visual todo dato relacionado con la presente causa´ y otros puntos más, ´bajo apercibimiento de pasar las actuaciones a la Justicia Penal´ y acusarme del delito de ´desobediencia´”.

Domenech informó sobre la resolución que tomó la jueza de su causa

Acto seguido, expresó su contundente postura: “Si pelear por mis hijos en esta causa incluye quedar con antecedentes y realizar una probation, como anticipa la jueza, bienvenida sea esa detención”. Y cerró: “Llevaré con orgullo ese antecedente y soy capaz de tatuarme el número de expediente en el pecho”. Inmediatamente, su tweet se llenó de comentarios de miles de usuarios que lo apoyan en su lucha por reencontrarse con sus hijos.

La reacción de Domenech ante el fallo en su contra

Luego de compartir estos mensajes, este portal se contactó con el periodista, que explicó el por qué de su abrupto cambio de estrategia. “El punto que habla sobre no divulgar imágenes y videos de los nenes es para debatir, pero lo respeto. Pero me amenazan con pasar al fuero penal esta causa y acusarme de desobediencia ¿Me están cargando? Ahí es donde me enojo y digo: ´No, no puede ser’”, expresó indignado.

Y continuó: “Ni siquiera hablo de ella -su ex-, que lo podría hacer tranquilamente pero está mal, aunque ahí entenderían el por qué de todo. Yo tengo que ir a pelear contra la Justicia, la jueza, para que los nenes ganen ese derecho”. “Yo me había enfriado un poco, era la recomendación que todos me daban, pero me di cuenta de que hay que ir por todo, de la manera más respetuosa obviamente”, siguió relatando. Y cerró: “No tengo nada que perder, esto de no informar sobre la causa me parece que no es una medida que tenga que tener conmigo. Si me quieren meter preso, hacer una causa por desobediencia, en el fuero penal, que me lo hagan. No tengo drama porque no soy un delincuente, no soy un ladrón de banco, no hice nada ilegal”.

Otro caso similar es el de Julieta Prandi, que en las últimas horas la Justicia determinó quitarle en bozal legal que le impedía referirse al tema. “Resuelvo rechazar la medida intentada por el Sr. Contardi respecto de ordenar el cese a la exposición pública de la Sra. Prandi por implicar violación de la libertad de expresión y censura previa. Por ser violatorio de los derechos de raigambre constitucional”, dice el fallo que leyó Carlos Monti este lunes en Nosotros a la Mañana. “Ahora la Dra Rama dijo que esto tiene que ver con la libertad de prensa, Julieta tiene todo el derecho de hablar, levanta ese bozal de legal y encima tiene que pagar Contardi las costas”, explicó el conductor.

SEGUIR LEYENDO: