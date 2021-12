Cristina Pérez busca nuevos desafíos en su carrera: se despide de Radio Mitre

Cristina Pérez cierra una etapa en Radio Mitre (Maximiliano Luna)

A poco del comienzo del 2022 hay muchos cambios en las programaciones de las radios. En este contexto, Cristina Pérez ya no seguirá al frente del ciclo radial Confesiones en la noche, según pudo saber Teleshow. La periodista está buscando nuevos desafíos para su carrera y decidió dejar el ciclo que conduce desde el 2015, de lunes a viernes a las 22 por Radio Mitre, que es líder en su franja horaria.

En la actualidad, la presentadora está evaluando diversas propuestas para el año que viene, teniendo en cuenta que muchas emisoras desean tenerla como parte de su programación por su profesionalismo, ya que ha logrado obtener dos premios Martin Fierro, en la categoría de Mejor Programa Nocturno en AM y por la Mejor Labor Periodística Femenina en Radio.

Cristina Pérez tendrá un 2022 completamente renovado (Crédito: Alejandra López)

Respecto a la televisión, Cristina seguirá trabajando con su compañero Rodolfo Barili, una de las duplas más queridas de la pantalla chica, al frente de Telefe Noticias, el exitoso programa que también lidera en audiencia e incluso ha ganado cinco premios Martín Fierro en la categoría de Mejor Noticiero.

Cristina Pérez y Rodolfo Barili, felices de haber sido reconocidos con un Martín Fierro

Pérez no es la única que le dice adiós a Radio Mitre. En noviembre Marcelo Longobardi oficializó su salida del ciclo Cada mañana, que comenzó en Radio 10 y lleva al aire 21 años consecutivos. Su salida fue una sorpresa muy grande para los seguidores que lo escuchaban desde hace años en la primera mañana de la emisora.

“He decidido retirarme de la conducción del programa hace 21 años. Nuestro contador marca 5406 programas. Ha sido y es líder de audiencia desde su debut en 2001 en Radio 10 y 9 años en Mitre, que es la más importante de la Argentina por su actualidad e historia. Muchas personas, oyentes, colegas, amigos, me han interpelado. Me han planteado cómo era posible que yo tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera, es muy feo hablar de uno pero no tengo remedio. Les pido disculpas. Como nunca antes se había visto, cuento con el respaldo, afecto y respeto de todos los directores de esta radio, que son muchos, demasiados para mí solo”, explicó el periodista.

Por otra parte, Julio Lagos debutará el 3 de enero con el programa La radio sos vos en Rivadavia a las 21 horas, en una nueva aventura en el éter y en las plataformas de la histórica emisora de la calle Arenales. “Esto es milagroso. Voy a cumplir 77 el lunes 3 de enero, y en general a esa edad, no se empieza algo, no se inicia una aventura y a mí me pasa algo extraordinario que me regala la vida”, dice Julio a Teleshow.

Mientras que Beto Casella dejó de conducir Bien Levantado en Continental. El conductor del popular programa Bendita (El Nueve) ya arregló para regresar a la Rock & Pop, donde ya había estado trabajando en 2018 y 2019. Luego de regresar de sus vacaciones, en enero de 2022 Casella llegará con un nuevo formato y con un equipo renovada que lo acompañará. Todavía no dieron a conocer el nombre del programa. Lo único que se sabe hasta el momento es que está confirmado el humorista Miltón Re.

