La pregunta sobre el paté que incomodó a Nicole Neumann y la invitación irónica de Cármen Barbieri

Nicole Neumann y Carmen Barbieri (instagram)

“Gisella, ¿con qué órgano animal se suele preparar el paté? ¿Riñón o hígado?”, preguntó Guido Kaczka en el escalón “Gastronomía” en su ciclo Los 8 escalones del millón. La concursante respondió correctamente la opción B.

Como cada vez que se realiza una pregunta sobre alimentos hechos a base de animales, todas las miradas se posaron sobre Nicole Neumann, ferviente promotora del vegetarianismo y el veganismo. Nada inocente en ese sentido fue la reacción de Carmen Barbieri, que en lugar de dirigirse hacia la cámara, el conductor o la participante, miró a la modelo: “¡Hígado de pato! Perdón”,

Luego, la mamá de Fede Bal contó: “Yo hago un paté muy rico con el hígado de la gallina”. De inmediato, la mamá de Indiana, Allegra y Sienna puso cara de asco y frunciendo la nariz y cerrando los ojos exclamó: “¡Ay que fuerte!”.

“Si la gente supiera como se preparan esas cosas, qué partes del animal son... no se si seguirían comiendo tan convencidos”, supuso y la actriz retrucó: “Si comés carne y pollo lo comés”. “Si lo ves, no”, insistió Nicole creyendo que quien come paté no conoce su procedencia e irónicamente, Barbieri la invitó: “Yo trato de que no lo vean, lo sirvo a la mesa, vos no lo vas a comer”.

No es la primera vez que Nicole no está a gusto con las preguntas o con los temas. La primera semana del ciclo de El Trece, la acreedora del millón fue Cecilia, una mujer de 55 años que tenía una pollería. Al escuchar de qué trabajaba la participante, la modelo solo atinó a decir “mmmm”. Y en otras ocasiones, al escuchar los oficios y fuentes de ingresos de los concursantes (carniceros, empleados de frigoríficos, dueños de fiambrerías) también puso malas caras.

Ahora en pareja con el piloto Juan Manuel Urcera, y luego de que su ex Fabián Cubero anunciara que estaba esperando un hijo con Mica Viciconte, la modelo y conductora habló sobre la posibilidad de convertirse en madre nuevamente: “No es un plan inmediato, pero ojalá que sigamos, y calculo que él, más que nada, tendrá la necesidad en algún momento. Proyectamos y hablamos un montón, por supuesto que sí, pero estamos viviendo el momento y disfrutando lo que tenemos hoy”.

En diálogo con Intrusos se había referido a la familia ensamblada que está armando su ex, que se convertirá en papá de Luca: “Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas van a estar felices que es lo que más me importa en la vida así que me alegro”.

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera

Pampita deslizó una teoría sobre la llegada de un nuevo integrante a la vida de esta familia que no se termina de ensamblar. Experta en el tema, opinó que esta noticia sería positiva para todos. “Luca también va a unirlos a todos de otra manera, porque hay hermanos de hermanos, y va a hacer que todos los grandes se manejen con cierto respeto. Le va a hacer muy bien a todos. Nos encanta verlo a Fabián Cubero de nuevo papá y de un varón”, aseguró la modelo que siempre estuvo enemistada con Nicole.

Consultada por los dichos de su colega, Nicole fue categórica: “Bueno, ojalá que sea como ella dijo. Yo sabía igual la noticia. Mis hijas siempre quisieron tener un hermanito así que están muy contentas. Seguro van a querer comprarle algo cuando nazca”. Finalmente, la modelo lanzó un deseo para que todo pueda recomponerse entre ella y su ex marido. “Yo quiero la paz y lo mejor para mi familia, así que ojalá esté todo mejor”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: