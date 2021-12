Nequi Galotti rompió el silencio después de la complicada operación a la que se sometió

Nequi Galotti

Un preocupante publicación compartió Nequi Galotti en su cuenta de Instagram días atrás, donde subió una foto desde la cama de internación de una clínica y escribió: “Gracias al cielo todo salió muy bien. Ahora es todo recuperación”. De inmediato, sus seguidores comenzaron a preguntarle qué le había pasado y sus amigas del medio le dejaron mensajes de aliento.

Luego, se supo que la ex modelo se sometió a una operación de urgencia en la que le reemplazaron la cadera derecha luego de detectarle artrosis severa. “Gracias por los miles divinos mensajes que me enviaron! Les cuento: hace poco más de un mes me diagnosticaron artrosis severa de cadera derecha x la que me realizaron un reemplazo de ella. La operación fue ayer (jueves 16 de diciembre) y hoy ya me pararon! Estoy feliz de haber tomado la decisión de operarme y así recuperar la movilidad perdida”, afirmó.

En el posteo le agradece a los kinesiólogos y a los profesionales del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Además les escribió un mensaje especial a toda la comunidad de Instagram y a sus seres queridos que la apoyaron con la decisión.

En las últimas horas, a través de un video, mostró cómo ya se puede movilizar con la ayuda de un andador. “Aquí estoy a cuatro días de mi operación de reemplazo de cadera”, dijo mirando a cámara mientras daba unos pasos en el interior de su hogar. “Desde la mañana pude caminar varias veces. Estoy feliz cuidándome mucho y haciendo todo lo que me indican los médicos y el kinesiólogo. Estoy con mi hermana Lucía, con mis tres hijos. Gracias a ustedes por todos los cariños, los besos y los mensajes que me dejan”, concluyó.

La publicación de Nequi Galotti

Muchos de sus amigos famosos le mandaron mensajes de aliento. Cristina Pérez reaccionó con un “Fuerzaaa Nequi!!!”, Claudio Cosano sumó corazones, Maju Lozano le escribió “Vamos Nequita!!!! A ponerse bien así nos vamos a de locas!!!”, mientras que Araceli González escribió: “Hola hermosa! Mejórate pronto”. Por su parte, Marcela Tinayre, quiso saber: “Nequita que paso???? Necesitas algo?”. Graciela Alfano, Andrea Frigerio, Jimena Cyrulnik, Susana Roccasalvo, Mercedes Ninci, Cora de Barbieri, Fernanda Iglesias, Sofía Macaggi y Teresa Calandra también sumaron mensajes de apoyo.

En marzo, en el programa Todas las tardes, conducido por Maju Lozano en la pantalla de El Nueve, Nequi Galotti sorprendió a sus compañeros de trabajo al dar un anuncio: “Les quiero contar que me estoy por poner el chip sexual”. Entre risas, Carla Czudnowsky le contestó: “Quiero contarte que yo ya lo tengo puesto”.

La viuda de Bartolomé Mitre, que falleció en marzo del 2020, se mostró muy entusiasmada y le dijo a la conductora: “Dentro de poco vengo y te bailo”. Lozano le respondió: “Mi suegro es el que coloca (los chips)... Vamos a traer a mi suegro para que nos cuente los beneficios y le hacemos un canje a Nequi”. Luego, la ex modelo ratificó: “Me lo voy a poner en estos días”.

