Wanda Nara le hizo frente a las críticas y aclaró qué pasó con el niño de las tortas

Wanda Nara había contactado a Joaquín Nahuel para que le haga la torta de cumpleaños a su hijo y muchos la habían acusado de no cumplir su promesa

“Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños”, había escrito Wanda Nara en Instagram a principios de diciembre. El mensaje iba dirigido a Joaquín Nahuel Escobar, un chico de General Rodríguez que hace dos años sufrió un accidente y terminó con el 25% del cuerpo quemado. Para costear la operación, el niño lanzó un emprendimiento de pastelería en las redes sociales, que rápidamente se viralizó.

Sin embargo, el sábado pasado fue el cumpleaños de Constantino, uno de los hijos que la empresaria tuvo con Maxi López, y salió a la luz que la torta del agasajado no la hizo Joaquín. Esta información trascendió por un posteo de la cuenta Chusmeteando: publicaron una captura de pantalla en la que un usuario pregunta: “¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?”. El pequeño pastelero le contestó: “Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada”.

El mensaje de Joaquín Nahuel

Lo cierto es que, atenta a cada mención que se hace de ella en las redes, la mediática no tardó en aclarar la situación. “El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido a Joaquín”, escribió en una story. En este sentido, si bien el hijo de Wanda ya tuvo su celebración, al parecer la mayor de las Nara le hará otro festejo para que su marido pueda estar presente, ya que el futbolista planea arribar a la Argentina el 22 de diciembre, luego de disputar el último partido que le queda pendiente con el PSG antes de Navidad. Y es precisamente en esta nueva celebración, en la que el niño de las tortas tendrá la oportunidad de lucir todo su talento.

Wanda Nara aclaró que su hijo Constantino tendrá otro festejo y será Joaquín el encargado de hacerle la torta

Por otra parte, Wanda también dio a conocer que ayudará a la chica que se animó a entregarle un currículum el jueves pasado, durante la inauguración del local de cosméticos que la rubia llevó adelante en un reconocido shopping porteño. La joven en cuestión se llama Camila Oliveto y en Los Ángeles de la Mañana reveló que le ofrecieron el puesto de maquilladora y además también venderá los productos. “Cuando entré vi mucha gente y la vi complicada... pero me estiré lo más posible, me hicieron un pasamanos y se lo di”, precisó la flamante empleada de Wanda Cosmetics.

“Estamos re contentos, el otro día se sumó... Por suerte en el tumulto, cuando agarré el CV lo primero que miré, dos o tres cosas, la miré y le hice con el dedo como OK. Dije: ‘Seguro que la vamos a llamar’. Y creo que empezó a los dos días. Se sumó al equipo súper bien”, comenzó diciendo la hermana de Zaira en un mensaje que le envió a Ángel De Brito mientras la joven estaba en su programa. Y agregó: “Aparte me pareció muy original y en este momento de la Navidad la gente lo que más quiere es tener laburo y me pareció un gesto de ella que habla de las ganas que tiene de trabajar... Tuvo la posibilidad de dármelo, había un montón de gente que me daba un montón de cosas y algunas no las pude agarrar y justo vi de lejos que era un currículum, estiré la mano...lo que es el destino, que está escrito, porque justo pasé por ese lado y ella estaba justo ahí adelante”.

