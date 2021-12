Así es la casa de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia: plantas, libros y espacios de recreación

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia disfrutan de sus ratos libres en familia (Foto: Instagram)

Las redes sociales se convirtieron en uno de los métodos más rápidos para llegar a un famoso: muchos eligen, a través de esa plataforma, mostrar su vida íntima, su rutina, compartir sus trabajos, fotos familiares, viajes de placer, también por motivos laborales, y hasta cuando están tristes o sucede algo que los angustia.

Muchos artistas, incluso, interactúan con sus seguidores: hacen sorteos, responden preguntas, comparten lo que les envían, entre otras actitudes que de, un tiempo a esta parte, permitieron que los aficionados tuvieran acceso a su ídolo. Siempre y cuando cada famoso lo permita, claro: ellos deciden qué tipo de contenido comparten.

Y aunque no lo hagan con intención, muchas veces terminan abriendo las puertas de su casa. Literal. Por ejemplo, cuando muestran un look, o realizan alguna acción comercial, muestran la intimidad de su hogar, en donde, al fin y al cabo, viven.

Gonzalo Heredia, confeso lector y flamante escritor, prioriza el espacio de su biblioteca

Tal es el caso de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, quienes no suelen compartir detalles íntimos de su vida privada. Al menos no con ese fin, pero en cada publicación que realizan se puede espiar un poco cómo es la casa que comparten junto a sus hijos Eloy, y Alfonsina, de nueve y tres años respectivamente. La pareja de actores -quienes están juntos desde 2010, cuando comenzaron su relación durante las horas de grabación de Malparida- viven en una casa con pileta y jardín ubicada dentro de un exclusivo barrio privado en la zona de Pilar.

La casa de la familia Gandini Heredia cuenta con amplios espacios para que sus hijos puedan jugar y también realizar realizar las distintas actividades que hacen, entre las cuales durante el 2020 se destacó el homeschooling, método que se aplicó por la pandemia del coronavirus y en el cual cada niño tomó clases escolares desde su hogar a través de la plataforma Zoom.

El cuarto de Alfonina, colores cálidos y agradables

El actual protagonista de La 1-5/18 -junto a Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Lali González- expresó más de una vez su fanatismo por la lectura y la escritura. A diario recomienda a sus seguidores en las redes sociales libros para leer, también lo hace en un programa de radio. Es por eso que buscó un espacio en su casa en donde pueda disfrutar de ese momento para él: tiene un escritorio con una inmensa biblioteca repleta de ejemplares de todo tipo. Allí también, se recluye a escribir, su otra pasión: acaba de sacar su segundo libro.

“‘¿Querés que te lea?’ le pregunté. ‘Bueno’, me dijo y se acostó al lado mío. Cuatro minutos después se aburrió y se fue. Me acordé la última línea de la novela ‘Noches Blancas’ de (Fiodor) Dostoievsky: ‘Dios mío, solo un instante de felicidad, ¿Eso no alcanza en una vida humana?’”, escribió Gonzalo en su cuenta de Instagram junto a una foto de su hija Alfonsina, compartiendo un momento único e íntimo en familia.

Pese a la vorágine laboral diaria y a la crianza de los chicos, el actor siempre encuentra un hueco para la lectura

“Nada se compara con los espacios y momentos únicos que comparto con mi hijo”, reflexionó Heredia sobre la calidez de su casa, aquella en la que también tiene una chimenea. Además del jardín que tienen en el exterior de su casa, en el interior la pareja decidió decorar con plantas. Al respecto, contó: “Somos fans de las plantas, los libros y los animales”. Como para conocer un poco más a la familia que formaron los actores.

El espacio más usado de la casa, en el que comparten todo tipo de actividades

En la habitación principal no abundan la decoración, sino más bien detalles sencillos: cuadros, lámparas de diseño y detalles en blanco

La pareja destaca los espacios para descanso y relax

La consigna principal: mucho verde, naturaleza y espacios al aire libre para recibir amigos

La amplia pileta en la que Eloy y Alfonsina aprendieron a nadar (Fotos: Instagram)

