Se conocieron los primeros nominados a los premios Martín Fierro Digital

La ceremonia de los Premios Martín Fierro Digital 2021 se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén

Después de un 2020 marcado por la pandemia, este 2021 las entregas de premio van volviendo de a poco en todo su esplendor. Por caso, en noviembre tuvieron lugar los Martín Fierro de Cable, que condujo Carolina Pampita Ardohain y el Pollo Álvarez, y este sábado 18 de diciembre, con la trasmisión de Infobae, APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas) llevará a cabo el Martín Fierro Digital en el salón salón principal del Hotel Comahue de la ciudad de Neuquén. A las 21 comenzará la alfombra roja, y una hora más tarde, la ceremonia.

Durante el evento, habrá dos duplas conductoras: Barby Franco junto a Marito Bracus y Cande Ruggeri con Nicolás Occhiato. En este sentido, la pareja de Fernando Burlando estaba en un corte de Pampita Online cuando el productor Gastón Trezeguet se acercó a comentarle que había sido convocada para conducir la entrega. “¡Amiga, te están buscando para conducir los Martín Fierro Digital! ¿Viajarías a Neuquén? La entrega de premios se hace es allá”, le comunicó el ex Gran Hermano. La panelista, que tiene años de experiencia en los medios y en televisión, no lo dudó un segundo. “¡Sí, de una!”, respondió y de inmediato todos celebraron su reconocimiento.

“Fue una fiesta. Pampita estaba súper feliz. Además, venía de ganar el Martín Fierro de Cable. Un festejo atrás de otro”, contó días atrás en diálogo con Teleshow. “¡Estoy muy feliz! No me lo esperaba. Cuando una viene trabajando tanto... recién ahora siento esta suerte de reconocimiento. Pero lo tomo como un trabajo más, no como un regalo”, señaló.

Por otra parte, Barby adelantó que ya tiene definido su look para la entrega de premios del próximo sábado y, sin dar demasiadas precisiones, agregó que está analizando usar dos cambios y que uno de ellos estará inspirado en la última gala de Miss Universo. En tanto, está en comunicación con Cande Ruggeri, con quien charla sobre cómo se van a peinar y el tipo de maquillaje que llevarán. “Lo bueno es que es todo entre amigos. La vamos a pasar bomba”, celebró Franco, quien, de a poco, está logrando su sueño en la televisión: “Me copa este rol de conducción. Vengo con muchas propuestas de trabajo. Mi meta el día de mañana es hacer un programa para niños, para que ellos se diviertan. Algo lindo y copado”, concluyó.

El listado de nominados

La mejor FanPage

Gabriel Lucero

Costa Salmón

EAMEO

Twittero más influyente

Facu Pedrini

Nacho San

Doc Dan

El Mejor Youtuber

Ángel David Revilla Lenoci (Dross)

Juanito Say

Paulina Cocina

Mejor Ficción Digital del año

Cross

Che Peruano

Perla Negra 2.0

Artista Musical

Koino Yokan

Conti

Yami Safdie

Twitch

Oky

NIMUVT

Ruffus

Manzana

Tik Tok

Martu Morales

Agostina Culotta

Laila Ali

Agus Battioni

Pablito Castillo

Contenido humorístico

Fede Cyrulnik

Julián Bellese

Rubén Tuesta (KIKO - TIKTOK)

Daniela Viaggiamari (La Chepi)

El más votado en Redes

Santi Maratea

Lizardo Ponce

Barby Franco

Influencer de opinión

Tipito Enojado

Carlos Maslaton

Emmanuel Danann

El más interactivo en Instagram

Barby Franco

Nico Lorenzon

Ignacio Sureda

Kate Rodríguez

Cosplayer del Año

CandeStark

Hernan Martin Cambarere (Watercube)

Alexander

Mejor Influencer -ALTO VALLE

Abril Pazos

Agos Palladino

Johnregatuso

Revelación Ficción Digital

Anna Del Boca (Perla Negra 2.0)

Facundo Aquinos (Che Peruano)

Rafael Federman (Cross)

