La apuesta de Barby Franco: conducirá los Martín Fierro Digital y sueña con su propio programa infantil

—¡Amiga, te están buscando para conducir los Martín Fierro Digital! ¿Viajarías a Neuquén? La entrega de premios se hace es allá.

Barby Franco estaba en un corte de Pampita Online cuando el productor Gastón Trezeguet se acercó a comentarle que había sido convocada para conducir la entrega de los Martín Fierro Digital 2021, evento que se llevará a cabo el sábado 18 de diciembre en el salón salón principal del Hotel Comahue de la ciudad de Neuquén y que será transmitido por Infobae: a las 21 comienza la Alfombra roja, y a las 22, la ceremonia.

La panelista, que tiene años de experiencia en los medios y en televisión, no lo dudó un segundo. “¡Sí, de una!”, respondió y de inmediato todos celebraron su reconocimiento. “Fue una fiesta. Pampita estaba súper feliz. Además, venía de ganar el Martín Fierro de Cable. Un festejo atrás de otro”, cuenta Barby Franco en diálogo con Teleshow sobre cómo vivió la propuesta que, asegura, fue una sorpresa. “¡Estoy muy feliz! No me lo esperaba. Cuando una viene trabajando tanto... recién ahora siento esta suerte de reconocimiento. Pero lo tomo como un trabajo más, no como un regalo”.

Barby Franco y Pampita sosteniendo la estatuilla del Martín Fierro

Luego de haber aceptado, y ya con la certeza de que conduciría el evento, la panelista empezó a pensar en lo que vendría. En tanto, asegura que está “acostumbrada” a hacer televisión y lo vive como un desafío más en su carrera. En la entrega de premios habrá dos duplas conductoras: la bailarina junto a Marito Bracus -”es un genio, me encanta su humor”, resalta sobre el popular influencer que en la edición del 2018 se llevó un Martín Fierro Digital como el mejor youtuber-, y Cande Ruggeri con Nicolás Occhiato.

“No dudé en ningún momento. Dije que sí de una”, recuerda. “¿Está bien que diga así?”, pensó por un segundo, y luego confió: “Sí, va a estar buenísimo. Es un mega evento”. Una vez que había tomado la decisión, se comunicó a su pareja, Fernando Burlando, quien se entusiasmó incluso “por demás”. “Él estaba chocho”, describe al abogado que compartió el el flyer en sus redes sociales y también se lo envió a todos sus contactos. “Pará, relajá un poco. Me ponés nerviosa”, le dijo Barby quien, advierte, lo vive con ansiedad.

La bailarina también habló de la nueva faceta como instagramer del abogado que tiene casi 800 mil seguidores: lo ayuda y aconseja, sobre todo a la hora de publicar fotos. “A veces le falta luz, o algún filtro”, resalta ella, que cuenta con casi un millón y medio, con quienes comparte a diario su rutina, parte de su intimidad -aquella que le interesa mostrar- y los personajes que crea. Se define como “fantasiosa” y considera que eso es lo que la acerca con sus seguidores: “La gente se copa con eso”. Por caso, dice que tiene amigos virtuales, que la acompañan en los viajes que realice sola, por trabajo. “El mundo de las redes es maravilloso, siempre y cuando sepas manejarlo y lidiar con los haters”, hace la salvedad quien por estos días se encuentra en Punta del Este y volverá a Buenos Aires para hacer escala y luego seguir viaje a Neuquén, a donde irá acompañada por el abogado.

Barby Franco y Fernando Burlando, durante un viaje por el sur del país

Allí se quedarán durante cuatro o cinco días y aprovecharán la ocasión para recorrer los alrededores. Además, volverá a Chocón, a unos 80 kilómetros de Neuquén. Es que aquella localidad le trae emotivos recuerdos a la pareja: por un lado, a Fernando le recuerda su infancia; por el otro, allí Barby descubrió fósiles de dinosaurios. “Fue de casualidad -recuerda-. Volvíamos de esquiar en Bariloche y vimos que al costado de la ruta había mucha gente con yeso. Paramos, de viajeros chusmas, y había fósiles de dinosaurio. Es un lugar increíble”. Y en esta oportunidad, luego de la entrega de los Martín Fierro Digital, volverán allí: “Quedé fascinada”.

Antes de terminar la comunicación, la conductora adelanta que ya tiene definido su look para la entrega de premios del próximo sábado y, sin dar demasiadas precisiones, agrega que está analizando usar dos cambios y que uno de ellos estará inspirado en la última gala de Miss Universo. En tanto, está en comunicación con Cande Ruggeri, con quien charla sobre cómo se van a peinar y el tipo de maquillaje que llevarán.

“Lo bueno es que es todo entre amigos. La vamos a pasar bomba”, celebra Barby Franco, quien, de a poco, está logrando su sueño en la televisión: “Me copa este rol de conducción. Vengo con muchas propuestas de trabajo. Mi meta el día de mañana es hacer un programa para niños, para que ellos se diviertan. Algo lindo y copado”, concluye quien apuesta a ser la animadora de un ciclo infantil.

