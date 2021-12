Murió una ex participante de El gran premio de la cocina: los emotivos mensajes de sus compañeros

Daniela “Chili” Fernández

Como participante de la primera y octava temporada del programa El gran premio de la cocina, Daniela “Chili” Fernández (33) había dejado un recuerdo imborrable en todos y cada uno de sus compañeros. Luego de transitar por una dura enfermedad, en las últimas horas se confirmó su muerte y sus seres queridos la despidieron en las redes sociales.

En diálogo con Teleshow, Juan Marconi, co-conductor del reality- la recordó con mucha emoción, a pesar de la tristeza por la noticia: “Nos reíamos mucho. Yo soy hincha de Independiente y ella era de Racing, y por esa rivalidad nos cargábamos”. A su vez, dijo que durante el paso de Daniela por el ciclo conducido por Carina Zampini se mostró como “una fenómena”. “Era laburante y muy divertida”.

“Soñadora, compañera, humilde y de buena madera. Iluminá el ciclo con tu alegría. Te recordaremos siempre”, destacó Barbara Castellano, coordinadora de producción del programa de El Trece, que subió a sus redes sociales una foto en blanco y negro de la ex participante.

Daniela "Chili" Fernández

Por su parte, Chiara Caversaschi no solo le dedicó unas sentidas palabras a su ex compañera, sino que también exhibió algunas imágenes de momentos compartidos junto a ella en el programa de cocina. “Hace rato creo en los ángeles, sos uno más ahora. Demasiado buena para este mundo. Tus palabras para mi siempre fueron amor puro”, empezó diciendo.

Pero eso no fue todo, ya que luego dio a conocer una pequeña anécdota que llevará atesorada por siempre en lo más profundo de su corazón. “Cuando me conociste, dijiste ‘ay, qué lindo haberte conocido’. Gracias por ser mi amiga. Volá alto. Guardo en mi corazón los abrazos y tus palabras hacia mi en la despedida de la temporada que compartimos. Buen viaje”, finalizó.

El mensaje de Chiara Caversaschi, ex compañera de Daniela en el reality

Otra de sus compañera, Dafne Fione, también le dedicó un conmovedor posteo. “Todavía me cuesta creerlo, Chili. Con un profundo dolor en el alma te despedimos, hermosa. Volá alto. Con tu locura nos alegrabas a todos, una gran compañera, una gran persona y una gran cocinera”, comenzó escribiendo.

A su vez, contó que Daniela “Chili” Fernández hacía todo con amor y quienes pudieron conocerla lo saben. “Qué lindo fue encontrarnos, que triste me pone este final. Me duele aceptar que ya no estás acá para cumplir esos sueños que alguna vez me contaste. Aunque sé que cumpliste casi todos. ¡Te quiero por siempre payasa hermosa! Que nos volvamos a ver”, concluyó.

Matías Mitolo subió una foto con ella en el programa y escribió junto al emoji de un corazón: “Abrazo al cielo”. Por su parte, Emmanuel Escobar expresó: “Nos reencontraremos para cocinar esos sandwiches de mila tucumana como nos gusta a nosotros, Chilita de mi corazón”.

El mensaje de Emmanuel Escobar

Damián Di Croce añadió: “Que dios te tenga en la gloria, amiga. Increíble crerer que hoy te nos fuiste Chili”. “Dani, te recuerdo con cariño. El cielo tiene un ángel hermoso”, afirmó Ana Stanko.

Recordemos que las performances de Daniela Fernández en el envío de las tardes de El Trece fueron las siguientes: en la primera temporada, fue parte del equipo verde y estuvo presente durante 54 programas, convirtiéndose en la novena eliminada. Luego, fue parte de la octava temporada también para el mismo color de equipo donde logró permanecer durante 51 días y se convirtió en la octava eliminada del concurso. Era empleada pública y tenía una gran relación con todos sus compañeros.

