Brenda Asnicar publicó fuertísimos mensajes tras el posteo de Duki, a los besos con Emilia Mernes

La relación de Duki y Emilia Mernes venía siendo rumor hace unas semanas, sin embargo, el trapero decidió confirmarlo en las últimas horas con una romántica foto en la que se los puede ver muy acaramelados y a los besos.

Brenda Asnicar, que fue pareja de Duki en el 2020 durante la cuarentena, publicó unos polémicos después de que su ex compartiera la foto con su actual pareja. Si bien lo que escribió pertenece a Tango Llorón, una de sus canciones en Patito Feo, la tira que protagonizó allá por el 2007, en este contexto cobró otro sentido.

“No me vengas con un tango llorón” y “Borrate, tarado”, escribió Asnicar pasadas las dos de la mañana en la red social del pajarito. Rápidamente, tanto sus fanáticos como los del trapero, vincularon estas publicaciones enigmáticas y sugerentes, al blanqueo amoroso de Duki y Emilia. Si bien la relación entre Brenda y Duki comenzó a principios del 2020 cuando la cantante conoció al músico y se enamoraron rápidamente, no duró demasiado ya que, después de transitar la cuarentena juntos, decidieron ponerle punto final a su relación.

Tuits de Brenda Asnicar

Horas después, Brenda intentó poner paños fríos a sus dichos y volvió a publicar un nuevo mensaje pero más armonioso. “Chikisssss dejen de flashearla… les deseo mis mejores augurios a todas las parejas nuevas en especial a la mia” (SIC), escribió.

Semanas atrás, la actriz y cantante reflexionó sobre la crisis existencial que sufrió y lo sola que se sintió en su visita al programa PH, Podemos Hablar (Telefe). “Siento que a veces el descontrol viene de un costado inconsciente. Me he sentido descontrolada desde un montón de aspectos. No necesariamente con el alcohol u otro tipo de excesos, a veces desde la presión, la paranoia”, comenzó su explicación.

Tuits de Brenda Asnicar

Asnicar hizo hincapié en cómo la adrenalina de la fama le llegó desde temprano. “Desde que empecé a trabajar de muy joven, necesité descansar también de eso. A veces uno tiene ganas de irse de verdad, de no estar presente en la realidad”, explicó. La artista remarcó la importancia del amor y de la compañía. “Es muy importante el amor, la gente que uno tiene alrededor, porque son las personas que te pueden hundir o salvar”, expresó.

Por último, la actriz retomó el tema del amor y concluyó con la idea de que ese es el camino, la salida. “Podés estar rodeado de gente pero estar solo. De verdad necesitás un abrazo. Cuando me fui a vivir a otro país, conocí un montón de gente increíble pero me faltaba un abrazo. Y eso te salva, el amor te salva. Hay que tratar de encontrar la luz”, cerró la artista.

En una reciente entrevista con Jey Mammón, la cantante había sido algo más explícita sobre su romance el rapero Duki, de quien se separó en abril de este año. “No dejé a nadie por nadie”, dijo primero, y luego dio más precisiones: “Nunca fui a Palermo con Duki, de hecho pasamos toda la cuarentena encerrados. Un montón. Fue increíble porque fue una muy buena compañía. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos en pareja antes de la pandemia”, contó.

En esa oportunidad, la producción del programa de América puso en pantalla un fotomontaje en el que se veía a Brenda junto a Duki, él con su característico rostro tatuado. “¡Qué lindos que nos vemos ahí!”, dijo ella. “Para mí, él es muy fachero, qué querés que te diga. Yo me llego a hacer eso en la cara y me queda horrible. Él es muy lindo”, elogió

SEGUIR LEYENDO: