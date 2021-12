Mirtha Legrand le puso fecha a su regreso a la televisión

La noticia ya había sido confirmada por ella misma en un evento que se realizó en el mes de noviembre. “En diciembre haré uno o dos programas para despedirme del año. No sé si a la noche o el almuerzo, ¿Ustedes qué prefieren?”, preguntó con simpatía. Sin embargo, en las últimas horas la Chiqui en un breve diálogo con Teleshow le puso una fecha a su regreso: “El sábado 18 de diciembre″, dijo.

Durante el fin de semana, Juana Viale aprovechó para recordarle a su abuela que ya queda poco tiempo para que se ponga al frente de su programa nuevamente tras recibir la tercera dosis de la vacuna anti covid.

Todo comenzó cuando la conductora mostró su look de domingo, y Flavio Mendoza aprovechó para saludar a la diva. “Le quiero mandar un beso a tu abuela, que la vi el otro día en el desfile y está divina”, dijo el coreógrafo en Almorzando con Mirtha Legrand.

“Está divina ¿no? Abuelita, te lo voy a decir públicamente porque yo ya estoy que me preguntan. ¿Vas a venir o no vas a venir a hacer el programa? Tiene que venir, ¿o no?”, dijo Juana.

El pasado 19 de noviembre, Chiquita se acercó al Centro Islámico para ser vacunada con la tercera dosis de Sputnik V contra el COVID-19. Varias personas se acercaron a saludarla y ella se mostró agradecida por las muestras de cariño.

La diva de 94 años había recibido la primera dosis el 11 de marzo y la segunda el 14 de abril. En aquella oportunidad, había manifestado su emoción porque esperaba que ese fuera el puntapié para retomar la conducción de sus ciclos que, desde que empezó la pandemia, quedaron en manos de Juana Viale.

El día que Mirtha Legrand emitió su voto (Foto: RS fotos)

El 14 de noviembre, La Chiqui hizo su primera aparición pública tras recibir el alta: votó en las elecciones 2021 con la ilusión de una Argentina mejor. Se hizo presente en La Rural en compañía de su asistente y la gente que estaba haciendo la fila no pudo evitar acercarse para pedirle una foto.

Con mucha amabilidad, la diva de los almuerzos aceptó retratarse junto a sus fans, que le preguntaron cómo estaba de salud luego de que le colocaran dos stents a fines de septiembre. “Fue todo espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban: ¡reina, reina! y me saqué muchas fotos”, dijo en ese momento a este medio.

Hace más de un año y medio que Mirtha está lejos de las cámaras. Es que la pandemia de COVID-19 la obligó a tener que abandonar la conducción de los ciclos que se emiten los sábados por la noche y los domingos al mediodía. Su lugar fue ocupado desde entonces por su nieta, Juana Viale. En 2020 reapareció una vez, también en diciembre, durante una emisión especial de su programa que compartió junto a su hija, Marcela Tinayre y Juanita. En aquél entonces había estado nueve meses en su casa protegiéndose del coronavirus que la había alejado de su actividad laboral. Entre marzo y abril de este año, la diva recibió las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y desde entonces, una pregunta se volvió recurrente: “¿Cuándo vuelve Mirtha?”.

