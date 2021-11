Dónde estaban Wanda Nara y Mauro Icardi cuando Messi festejaba su Balón de Oro y por qué no fueron invitados

Wanda Nara y Mauro Icardi no fueron invitados a la fiesta que le organizaron a Lionel Messi por la obtención de su séptimo Balón de Oro (Foto: Instagram)

Este lunes Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro en París por ser considerado el mejor jugador de fútbol de la temporada 2020 / 2021. Y, como él mismo dijo en su discurso, este era un motivo más que importante para celebrarlo a lo grande. Así fue que, luego de la ceremonia organizada por la revista France Football, el capitán de la Selección Argentina fue junto a su familia y amigos hacia un exclusivo salón ubicado a metros de la Torre Eiffel para darle rienda suelta a los festejos.

De la celebración participaron varios de sus compañeros del Paris Saint Germain, como sus compatriotas Leandro Paredes y Ángel Di María, y otros jugadores del plantel, como Marco Verratti, Ander Herrera, Marquinhos y Sergio Rico, quienes estuvieron acompañados por sus respectivas parejas. También se hicieron presentes los uruguayos Luis Suárez y Sofía Balbi, íntimos amigos de Leo y Antonela Roccuzzo.

Con el correr de las horas, en las redes sociales fueron apareciendo distintas postales de la noche, como por ejemplo las de las argentinas Camila Galante y Jorgelina Cardoso -parejas de Paredes y Di María, respectivamente-, Isabel Collado -casada con Ander Herrera- y Alba Silva -mujer de Sergio Rico- y hasta de la propia Antonela, todas posando con el codiciado Balón de Oro.

Pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Mauro Icardi y Wanda Nara, con el agravante de que ambos estaban en París en el momento de la celebración. Incluso, casi al mismo tiempo en que se desarrollaba la fiesta, la pareja ahora reconciliada estaba muy cerca de allí, en la Torre Eiffel. De hecho, ambos hicieron un posteo compartido en el que se los ve muy abrazados y con el epígrafe: “Antes de buscar los chicos del cole”.

“Antes de buscar los chicos del cole”, escribieron Wanda Nara y Mauro Icardi a la misma hora en que se desarrollaba la fiesta que le organizaron a Lionel Messi por la obtención de su séptimo Balón de Oro (Foto: Instagram)

Asimismo, el propio Mauro Icardi le dedicó una historia a Lionel Messi por el premio: el delantero le sacó una foto al televisor con la imagen del 30 del PSG en el atril y escribió: “Felicitaciones @leomessi”, junto a los emojis de un trofeo, una bandera de Argentina y siete pelotas, una por cada Balón de Oro obtenido.

En cuanto a por qué Mauro y Wanda no fueron a la fiesta, se habló en Los Ángeles de la Mañana (El Trece). “Qué feo lo que les hicieron a Wanda e Icardi, que los dejaron fuera del festejo del Balón de Oro”, dijo Ángel de Brito. “Sí, ¿viste? No los invitaron”, acotó Yanina Latorre.

La story que Mauro Icardi le dedicó a Lionel Messi tras la obtención de su séptimo Balón de Oro (Foto: Instagram)

“¿Querés que te cuente la verdad? Hay dos protagonistas, y hay una razón”, agregó Pía Shaw como preludio a una versión cargada de misterio. “¿Quién, Messi o Antonela?”, quiso saber el conductor. “No, no, la verdad que le hubiese gustado a Messi que esté ahí”, respondió la panelista. “¿Y por qué Messi no dijo: ‘Che, Mauro, venite’?”, dijo de Brito. “Porque dos jugadores organizaron esto. Uno es (Ángel) Di María, y el otro es (Leandro) Paredes”, reveló la angelita. Y agregó: “Paredes tiene un problema personal con Wanda Nara”.

“Explicame cómo es el problema personal de Paredes con Wanda”, le pidió Ángel. “No soy yo quien lo tenga que decir”, respondió Shaw. “Pero vos me lo dijiste, ¡sos peor que Fantino! Planteás las cosas y después no las resolvés. Decime cuál es el problema personal”, insistió el conductor. “Hay un problema personal, que Paredes y Wanda tuvieron un cortocircuito, no lo voy a contar yo…”, quiso cerrar el tema la periodista.

“Tuvieron sexo”, especuló el jurado de La Academia de ShowMatch. “Nooo, no lo voy a decir yo. Si lo tienen que decir, que lo cuenten ellos”, dijo Pía, mientras Latorre comentó: “Le acabo de preguntar a Wanda, si me lo contesta, yo lo digo”. Sin embargo, el tema no se volvió a tocar durante el programa, por lo cual el misterio persiste.

