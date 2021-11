Gisela Dulko rompió el silencio a dos meses de la escandalosa separación de Fernando Gago y contó cómo sigue su vida

A dos meses de la escandalosa separación del ex futbolista, Gisela Dulko rompió el silencio

Hace dos meses estallaba la escandalosa separación de Fernando Gago y Gisela Dulko, luego de diez años casados y tres hijos en común. Un fuerte rumor de infidelidad por parte del ex futbolista acaparó toda la atención mediática y la ex tenista prefirió guardar silencio durante algún tiempo. Salvo algunos posteos en sus redes sociales donde se mostraba decidida a sobreponerse al sorpresivo divorcio, no había vuelto a hablar del tema. En una reciente entrevista contó cuáles son los proyectos que está evaluando por estos días, relacionados al mundo del deporte, y su nueva vida familiar luego de la ruptura.

A fines de septiembre Cinthia Fernández reveló la crisis matrimonial de la pareja: “Él le fue infiel con su mejor amiga, con alguien del grupo de mamis del colegio”. También confirmó que el ex Boca y su amante habían oficializado su relación, al punto de convivir bajo el mismo techo. Dueña de un bajo perfil, Dulko mantuvo una charla con Para Ti y aseguró que se está recuperando del mal momento: “Estoy muy bien, lo más importante son mis hijos y ellos están muy bien, y en cuanto a lo mío, personal, estoy bien, con proyectos por delante, pisando una cancha de tenis nuevamente, lo que me tiene muy entusiasmada”.

“Más aún porque es por una buena causa, para ayudar a UNICEF y a la Fundación de David Nalbandian. Es muy lindo volver a jugar al tenis y más hacerlo de esta manera”, agregó. Desde hacía varios años no se reencontraba con su faceta de deportista, y luego de la tormenta mediática pudo reconectar con su vocación primera. “Estoy entrenando para el evento que es el 7 de diciembre, muy contenta, así que espero que la gente se sume y compre su entrada para disfrutar de un lindo momento y ayudar a estas dos maravillosas fundaciones”, expresó emocionada.

Aunque aclaró que no haría mención directa al padre de sus hijos, detalló cómo es su día a día desde que empezó la tramitación del divorcio. “Ahora estoy dedicada full time a mis hijos. Tengo tres enanos chiquititos -Mateo, Antonella y Daniele- de 9, 6 y 3 años, que demandan mucho tiempo, así que estoy dedicada a ellos cien por ciento”. En este sentido, anticipó que seguirá relacionada al mundo del tenis y está analizando propuestas para exhibiciones dentro y fuera de la cancha.

Fernando Gago y Gisela Dulko se separaron en medio de un escándalo de infidelidad, donde Verónica Laffitte fue señalada como tercera en discordia

Tal como describió, en sus redes sociales suele concentrar sus posteos en la rutina junto a sus hijos. Hace poco publicó una selfie con una gran sonrisa y puso como ubicación “siendo feliz”. El texto que acompañó la foto fue alusivo al proceso personal que vivió este último tiempo: “Me apagué un poco, pero me volví a encender, porque yo puedo, siempre pude y podré. Disfrutar un día de sol, agradecer a Dios, a la vida , al universo de lo que tenemos; la vida siempre puede ser maravillosa si sabemos amarla”, concluyó.

La relación de Gago y la ex tenista arrancó en 2009: Pintita jugaba en el club español Real Madrid cuando la conoció en el Masters Series de Madrid. El flechazo fue inmediato y dos años más tarde, la pareja se casó en el Registro Civil de Palermo y celebró su unión en el salón Tattersal. Al año siguiente, la deportista abandonó su carrera deportiva, se dedicó a la crianza de sus tres hijos, y lanzó una marca de indumentaria infantil. En septiembre último ella habría descubierto a Gago en una situación comprometida con una de sus amigas más cercanas, Verónica Laffitte, hecho que desató la escandalosa separación.

“Ya empezó el divorcio, fue todo muy rápido. Ella no quiere saber más nada, ni acercarse”, había contado Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana (El Trece). Según su relato, ambos estarían de acuerdo en sellar el divorcio pero está en litigio de la casa de Nordelta: “Son dos chicos que han ganado mucho dinero, ambos jugando en Europa, el único error que cometió ella fue ser confiada, porque toda la guita que ganó como tenista la metió en un pozo común con él con lo del fútbol entonces no es claro qué es de quién”. Y cerró: “Él se está haciendo un poquito el vivo, ojalá que escuche esto y parta mitad y mitad. Ella dejó todo por él, porque la tenista por más que se retire puede seguir trabajando, exhibiciones, marcas, y a él mucho no le copaba que labure ni que diera charlas. Ahora ya volvió a trabajar, no hay que dejar el trabajo”.

