Cande Tinelli defendió a su hermana Mica, que fue atacada por contar un problema doméstico

Micaela y Candelaria Tinelli (Sol Abadi)

Micaela Tinelli recibió un comentario de una seguidora, quien se mostró indignada por una publicación que compartió a través de sus stories de Instagram, y tanto ella como su hermana Candelaria salieron al cruce de una manera contundente e, incluso, agresiva.

El pasado domingo no fue un día tranquilo para Mica, quien sufrió un desperfecto en su casa que se vio agravado por las fuertes lluvias que se precipitaron durante todo el día sobre Buenos Aires. Esto provocó que se le inundara todo el departamento y, en ese contexto, la hija más grande de Marcelo Tinelli hizo catarsis de lo sucedido compartiendo imágenes en sus redes sociales. Sin embargo, no todos fueron empáticos con el drama Mica.

“Para los que me preguntan qué pasó, es porque empezó a salir agua sin de la rejilla del baño chiquitito, del baño de invitados. Sin parar, sin parar, sin parar...Y se ve que eso, a su vez, tiene alguna conexión por el mismo lado con la rejilla del lavadero. Entonces, empezó a salir agua por las dos, sin parar”, detalló Micaela. “Después vino el señor con una máquina, destapó...No podía destapar la del baño, tuvo que sacar el inodoro...! No entienden el caos!”, agregó. Por último, dejó un último mensaje sobre la situación: “Ya está resuelto, pero ahora mi miedo es esto, el tema de los pisos y todo. No sé”.

“Salí de tu burbuja. Qué indignante ver que te preocupa eso cuando hay gente que vive en condiciones realmente precarias”, decía el mensaje que le escribió una tal Pao Susana al ver las publicaciones de Mica.

La respuesta de Mica Tinelli a una seguidora que la criticó (Foto: Instagram)

Lejos de dejarlo pasar, Micaela hizo una captura del mensaje y lo publicó en sus stories, junto con una respuesta para la seguidora. “¿Ustedes piensan que yo eso no lo sé? ¿Me ven cara de tarada? Estaba contando algo que pasó en mi casa porque son mis redes y pongo lo que se me canta. Obviamente que pasan dos millones de cosas peores en el mundo. No entiendo cómo hay gente extrema que piensa esta pelotudez. Como si yo fuese así”, escribió en mayúsculas. Y cerró: “Si no me conocen realmente, métanse los comentarios ya saben dónde. ¡Buen lunes!”

Su hermana Cande Tinelli decidió defender a su hermana y capturó su respuesta para completar la frase que había dejado “inconclusa” sobre el final de su mensaje. “En el orto”, completó la muchacha tatuada sin filtros. Y agregó: “Resentidos de mierda. Todos los que se toman el tiempo de bardear, son una manga de infelices. Pobre de sus vidas. Ah, y no se metan con mi hermana, gracias”.

Cande Tinelli salió en defensa de su hermana tras haber sido criticada por una seguidora (Foto: Instagram)

Semanas atrás se supo que Mica y Cande están siendo tentadas para protagonizar su propio reality show. Según información que dio Rodrigo Lussich en Intrusos (América), Warner Media les habría ofrecido protagonizar un show sobre sus vidas, similar al exitoso Keeping up with the Kardashians, programa que hizo famosas a Kim Kardashian, sus hermanas, Kourtney y Khloe y a su madre, Kris Jenner. El periodista aseguró que desde la empresa de entretenimientos ya se reunieron con Marcelo Tinelli, quien habría dado el visto bueno aunque no participaría del programa.

Se dice que las hijas del conductor de La Academia de ShowMatch son fanáticas de las hermanas Kardashian y ese punto sería más que tentador para aceptar la propuesta. Por otra parte, ellas saben que el interés por sus vidas es genuino y que el reality podría convertirse en un éxito de audiencia.

