La respuesta de Matías Defederico ante la pregunta ofensiva de Cinthia Fernández, “¿por qué me casé con eso?”

Matías Defederico y Cinthia Fernández

“¿Por qué me casé con eso?”, se preguntó despectivamente Cinthia Fernández en Los ángeles de la mañana al ver una foto de ella y de su ex, Matías Defederico en el baby shower de sus hijas mayores, Charis y Bella.

A pesar de que tiene un perfil mucho más bajo que la bailarina y que no suele hablar en los medios, el futbolista utilizó sus redes sociales para responderle a su ex esposa y en su ida y vuelta mencionó a sus hijas, deseando que sean mejores que su madre.

“‘¿Porque me casé con eso?’, ‘Te voy a clavar un cuchillo’, ‘Voldemort”, ‘El progenitor’. Solo le pido a la vida que mis hijas sean mejores personas. Porque aún así, seremos familia siempre”, escribió en su cuenta de Twitter el papá de Charis, Bella y Francesca luego de la repercusión de los dichos de “la angelita” en televisión sobre su persona.

Matías Defederico

En la emisión del miércoles de LAM mostraron una foto retro de Cinthia y su ex, a partir de lo que ella se quejó: “Mi ex marido, la remera, las raíces negras, el rubio horrible. Me odian acá, si quieren que me vaya me voy”. Cuando Ángel de Brito le preguntó por qué en esa época había decidido ser rubia, respondió: “Nadie sabe porqué el pelo, en ese momento se usaba, no atendí que se me quemó la cuna y que no me quedaba bien, yo soy morocha”.

Mariana Brey, metiendo fichas, agregó: “Estabas linda, te perjudicaba él, pero vos estabas hermosa”. “¿Era un baby shower?”, preguntó otra de las panelistas, al observar que la ex pareja en la foto tenía remeras blancas con los nombres “Sharik” y “Charis” escritos en rosa. “Sí. Ni me lo recuerden. Mi hija Bella se iba a llamar Sharik y no me dejaron en el registro civil”.

La foto que Cinthia Fernández criticó

Entre carcajadas Yanina Latorre se preguntó “¿Por qué uno hace esas boludeces cuando tiene pibes?”, pero Cinthia no se refirió al baby shower sino a su matrimonio y enojada retrucó: “¿Por qué me casé con eso?”.

Días antes Cinthia había contado que habían tenido un duro enfrentamiento e hizo un mea culpa al recordar que lo había amenazado con un cuchillo. De inmediato, él le mandó un mensaje a Ángel de Brito que el conductor leyó al aire: “Mirá, yo entiendo tus shows, todo, pero me tiene cansado que hables de mí, de mi pareja, porque yo no hablo de vos. Si tenés algún problema, o algo que aún no pudiste superar, hablalo acá en privado conmigo”.

“Estoy harto de tu manera de actuar en televisión, hablando de mi vida cuando yo no hablo de vos, porque después cuando me siento ahí, decís que es tu lugar. No me meto, no te metas más conmigo, ni mi pareja, ni nadie que esté relacionado a mí, porque a nosotros no nos interesa tu vida, solo las hijas que tenemos en común. Si tenés algo para decirme, me llamás y me lo decís por acá. Un beso”, cerraba el texto.

El futbolista está de novio desde octubre con una joven promotora de nombre Laura. En lugar de enterarse por él, Cinthia se habría enterado al aire, por boca del conductor del programa en el que participa. “Tus tres hijas tienen una nueva madrastra, tiene novia Defederico. Diego Latorre se la cruzó en Pilar y me mandó este chimento. Se llama Laurita”, le comunicó el también jurado de La Academia a la bailarina quien al ver que la pareja de su ex trabajaba en una estación de servicio, atinó a bromear: “Yo creo que tendría una buena relación si me da canje de nafta”.

