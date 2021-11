Una olla y agua fría: el particular método casero de Jimena Barón para combatir el calor

El día de calor de Jimena Barón

36,4 grados llegó a marcar el termómetro. Pileta o aire acondicionado para quienes pudieron, fueron las opciones ideales para combatir el calor en el lunes feriado. Sin embargo, a falta de esas cosas, bueno es el ingenio y Jimena Barón, en una juntada familiar usó la imaginación para que todos puedieran disfrutar del día.

“Familia, 38 grados, fernet, amigos, sudoku, Momo y sus fotos artísticas, el baile de dormir a mi sobrina, harinas de la felicidad, el jacuzzi cacerola y el destape en el chino. Amo mucho a mi familia y lo que me enseñaron, que es un montón pero uno se da cuenta de grande”, escribió la jurado de La Academia en su cuenta de Instagram junto con varias fotos de la jornada.

Una de las imágenes más llamativas es la de Matilda, la hija de Fede, el hermano de la actriz. A falta de piletita inflable, la beba de 9 meses se divirtió jugando en el agua en lo que la familia bautizó “jacuzzi cacerola”: una olla grande, ideal para hacer guiso para varios comensales, en el que la nena entraba justo para poder darse un chapuzón.

Matilda, la sobrina de Jimena Barón, muy entretenida en su "jacuzzi cacerola"

El "jacuzzi" cacerola donde jugó la sobrina de Jimena Barón

Para entretenerse, a su “piscina” le sumaron vasos de plástico, para que ella pudiera chapotear, llenar y vaciar, mientras Momo, el hijo de Barón la miraba atenta alcanzándole tarros.

A la hora de la merienda, Jimena, su mamá, su hermano y cuñada y su hijo disfrutaron de las “harinas de la felicidad”: sándwiches de miga, cremonas y facturas. Luego ella fue al supermercado y decidió posar levantándose el vestido y dejando ver su bikini, entre la góndola del café y del rollo de cocina.

"Las harinas de la felicidad", según Jimena Barón

Jimena Barón, posando en el supermercado

El lunes por la noche “la Cobra” fue muy dura a la hora de puntuar a su amigo Lizardo Ponce en el ritmo Comedia Musical del segmento de ShowMatch. “A mí me gustó la puesta, me pareció muy fiel a Aladdín, trajeron las partes importantes y el personaje le quedó bien. Pero voy a confesar que Liz me dijo: ´Me chup...un huevo. Y, amigo, no cantaste nada y bailaste muy poco”, dijo y puso un seis.

Al término del programa, Teleshow fue en busca de la palabra de Lizardo, que se mostró un poco molesto con las críticas que recibió. “Era lo predecible que iba a pasar, no me sorprende en lo más mínimo, siempre se manejaron así conmigo”, sentenció. En tanto, se refirió al puntaje que recibió por parte de su amiga: “Es lo que vio ella, por algo está sentada ahí, que diga lo que piensa, me parece espectacular. No me voy a enojar por esto nunca”. Y por último, apuntó contra el conductor de Los Ángeles de la Mañana: “No me sorprende nada de lo que pasó, no estoy enojado porque me esperaba esto, no es que venía con expectativas”.

En charla con este sitio, Barón explicó su puntaje: “Quedó todo bárbaro, Liz es mi amigo. Primero hay una amistad y, después, yo soy jurada y él es participante y estamos compartiendo un año de laburo juntos. Sé lo que es ser participante, es mucho más difícil que ser jurado, así que lo entiendo perfecto si se rayó”, expresó. Y continuó: “A medida que se acerca la final es muy difícil mantener cierto eje y calma”. Por último, explicó cómo hacer para separar la amistad del trabajo: “Yo vengo haciendo un ejercicio de actriz con varios, soy amiga de Agus, de Rochi, de Liz soy muy amiga. Hago como que no lo conozco a la hora de juzgar, ya aclaré muchas veces que no voy a modificar por mi amistad y creo que fui sincera con eso”.

