Fin de semana de cambios: el look de Cande Tinelli y el tatuaje de Lali Espósito

Cande Tinelli y Lali Esposito

El fin de semana largo, uno de los últimos del año, se vino con varios cambios para las famosas. Mientras algunas como Cande Tinelli decidieron teñirse y estrenar color de pelo, otras como Lali Espósito pasaron por su tatuador para realizarse un diseño en su brazo.

Así fue como la hija de Marcelo Tinelli y actual pareja de Coti Sorokin ahora es pelirroja, uno de sus colores de pelo favoritos que ya se había animado a lucir en otras ocasiones. “Rojo, pura pasión e intenso como mis emociones”, escribió la cantante y diseñadora en su cuenta de Instagram junto con una foto en la que mostraba su nuevo look.

Cande Tinelli mostró feliz su nuevo look

Cande Tinelli ahora es pelirroja

Luego compartió una sesión de fotos en la que se la ve posando fumando un cigarrillo con un strapless blanco luciendo su nuevo color de pelo peinado con un estilo de los años ‘50, con raya al costado y ondas. Sus postales consiguieron cientos de miles de “Me gusta” en la red sociales y miles de comentarios.

“Demasiado”, escribió Mariela Mimi, novia del Tirri y amiga de Cande. “What” agregó Julieta Bartolomé quien interpreta a Roxy en La 1/5-18, Santioago Artemis llenó su comentario de emojis con corazones. Además de los seguidores de la influencer que elogiaron su nuevo estilo.

Hace aproximadamente un mes, antes de pasar por la peluquería a cambiar el tono de su cabello, Cande Tinelli había pasado por el quirófano a hacer un retoque en la nariz y lo contó irónica en sus redes sociales. “Me da re contra paja hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética. No me voy a hacer la boluda, me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”, dijo en un video.

Más tarde volvió a usar sus redes, sabiendo de que su operación sería noticia en los medios y jugó a sugerir títulos para los sitios. “No quiero que mañana todos pongan ‘No lo oculto, se animó y a través de las redes Cande Tinelli mostro su cambio, su rinoplastia’. Cande Tinelli rompió el silencio, mostró su yeso porque tenia las bolas totalmente infladas, se las colgaba como dos bufandas’. No quiero eso , no, no, no. ‘Tenía la nariz más corrida que la torre de Pisa’”.

Y fue justamente Cande una de las primeras en comentar las fotos de Lali Espósito, quien se hizo en las últimas horas un nuevo tatuaje. “Amo esta sesión”, escribió la diseñadora en el posteo de la cantante, que consistió en una seguidilla de imágenes de cómo fue el durante y el después de la realización del nuevo diseño que hizo en su antebrazo.

Lali mostró su nuevo tatuaje

El nuevo tatuaje de Lali

“A puro dolor”, escribió Lali feliz, pero algo molesta por su nuevo tatuaje: el dibujo de una mano sosteniendo un clavel. Con calzas negras y un top a tono, la ex Casi Ángeles mostro fotos de su tatoo, posó con su tatuador y hasta mostró una postal del momento en el que él se disponía a poner la aguja en su antebrazo, mientras ella tomaba una copa de vino tinto y gritaba.

El dolor de Lali Espósito mientras se hacía su nuevo tatuaje

Hace unos días la cantante sorprendió al enviarle un mensaje a Flor Vigna para alentarla en su lanzamiento musical. “Bien, yo sé de autogestión y laburo. Bien nena. Todo el éxito”, escribió la ex Esperanza Mía y la novia de Luciano Castro compartió el comentario de su ahora colega y escribió: “¿Se puede ser tan enorme? ¿Tan inspiradora? Estás conquistando el mundo mujer y te parás a darme una mano tan genuninamente. Me hiciste el día, la semana, el mes”.

Tal como resaltó Espósito, ambas tienen en común haber comenzado su carrera como artistas autogestivas. La exitosa intérprete argentina mantiene su faceta actoral con distintas participaciones en cine y televisión, pero desde el 2013 debutó como solista con su disco A Bailar y desde ese momento no dejó de conquistar escenarios en sus giras por Latinoamérica y Europa. En cuanto a Vigna, ella misma contó que hizo un gran esfuerzo e invirtió todos sus ahorros para poder cumplir su sueño de ser cantante, y el excesivo trabajo para cumplir su sueño implicó que su cuerpo le pase factura por todo lo realizado en el último tiempo.

