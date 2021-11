“Me gusta” y cenas: los gestos buena onda entre Sabrina Rojas y Flor Vigna

Flor Vigna y Sabrina Rojas

Aunque está separados desde principio de año y ambos rehicieron sus vidas, luego de una década de amor y dos hijos en común, Fausto y Esperanza, Luciano Castro y Sabrina Rojas siempre estarán unidos tanto en la realidad como en el imaginario popular, ya que el público los sigue relacionando. Invitada a PH, Podemos Hablar, Flor Vigna habló justamente de la buena onda que hay entre ella y al ex de su actual pareja.

Hace unos días fue Rojas quien dio el puntapié inicial para mostrar en público que las cosas están bien entre ellas y le dio un “Me gusta” a una producción de fotos que Mariano Caprarola compartió de Vigna, quien acaba de lanzarse como cantante. Este sábado al respecto la ex Combate resumió: “Sabri es lo más”.

Además, Flor habló de su separación de su ex Nico Occhiato: “Yo creo que todos vivimos lo que teníamos que vivir con nuestras parejas, y a mí me re costó entender eso de la vida que, como alguien decía, fracasa el amor. Para mí, el amor no fracasa, se termina un ciclo. Yo no creo que haya fracasado mi relación anterior, yo creo que vivimos lo mejor que podíamos vivir, que fuimos lo mejor el uno para el otro en esa etapa. Y se terminó”.

Eso, le dio pie para analizar la relación de Castro y Rojas: “Creo que Sabri y Lu también hicieron lo mejor posible, y hoy en día son los mejores padres y tienen conversaciones súper buenas”. Fue entonces que develó que la ex pareja, ella y el Tucu López, actual novio de la modelo y actriz, compartieron una comida: “Fue porque ellos quieren darle prioridad a la familia”.

Luciano Castro y Flor Vigna

Flor dijo que ve “mucho amor con Sabri y Lu como padres y hacia toda su familia” y destacó que el ex matrimonio está “aprendiendo a amarse de esta forma como familia y es re evolutivo”: “Se re ocuparon de eso, se puede. Y obvio que todo el tiempo todos vamos a estar sumando para que funcione”.

Al ser consultado sobre si le daba celos la buena relación entre los actores dijo que no y enumeró: “Primero no porque Lu me da mucha seguridad. Segundo, porque tengo muchos amigos con otros criterios sobre la pareja, que son más abiertos. Y ahora hay de todo, tengo un montón de criterios en mi cabeza. A mí me tocó una forma de amar más tradicional, y por ahí soy más cursi o romántica. Me gusta que seamos verdaderos”.

En los últimos días Flor también habló de la diferencia de edad entre ella (27) y Castro (46). “Yo creo que por lo menos en este punto de la relación está buenísima, nos ayuda a tener puntos de vista diferentes sobre diferentes cosas y a mí me ayuda un montón todo lo que me aconseja, las cosas que él ha vivido laboralmente. Él siempre fue perfil bajo y me ayuda mucho también en eso, en cosas que ha vivido de todo tipo, dolores, aciertos”, dijo en Agarrate Catalina.

En ese punto contó cuál es su aporte en este ida y vuelta del que se nutre la relación. “Yo le comparto también un poco mi entusiasmo hacia el mundo, mis ganas de todo”, afirmó la ex participante de La Academia. “Para él debe ser una cosa absolutamente distinta”, intuyó la conductora, y la bailarina asintió, y destacó las cosas que tienen en común. “Compartimos un montón de placeres juntos que nos gustan, es como que tenemos muchos puntos de encuentro y eso es lo lindo también”.

