Su particular don para llorar, un amor imposible y otro a primera vista: 51 hechos no tan conocidos de Agustina Cherri

Agustina Cherri interpreta a Lola en "La 1-5/18" (Foto Fabián Uset)

1. Agustina Cherri Nació el 15 de febrero de 1983. Hasta los tres años vivió en Vicente López, luego su familia se mudó a Pilar.

2. Su papá era comerciante y carpintero, y su mamá, peluquera. Tiene dos hermanos.

3. A los siete años soñaba con bailar en La ola está de fiesta, el programa de Flavia Palmeiro.

En Chiquititas Agustina Cherri interpretaba a una de las protagonistas: Mili, una huérfana ciega. Hasta el día de hoy mucha gente la llama Mili

4. Una prima le contó que el programa realizaba un casting para encontrar a una nena bailarina. Agustina insistió para presentarse. Su mamá pensó que no la iban a tomar porque buscaban alguien de 10 años, pero la llevó para que conociera personalmente a Flavia.

5. Tres mil nenas dieron la prueba pero quedó Agustina. En ese programa se cruzó por primera vez con Nicolás Cabré.

6. Hizo pequeños papeles en Regalo del cielo, Patear el tablero, Alta comedia, El club de los baby sitters, Más allá del horizonte y Cosecharás tu siembra.

7. Saltó a la fama como la sobrina de Arturo Puig en Grande, Pá!. En ese programa descubrió que quería ser actriz para siempre. Prefería ir a grabar que estar en los cumpleaños de sus amigos.

Agustina Cherri a los 18 años se fue a vivir sola y compró su primer auto

8. En 1997, APTRA incluyó en los Martín Fierro el rubro mejor labor infantil y Cherri se llevó la estatuilla. Había cumplido 14 años.

9. Agradece que en su casa nunca la trataron de manera especial por ser actriz. “Eso me mantuvo con los pies sobre la tierra”, destaca.

10. Para ella es normal que alguien se le acerque a pedirle un autógrafo porque es una situación que repite desde los 9 años.

Agustina Cherri ilusionó a los fans cuando reveló que mantuvo una reunión con Cris Morena por la vuelta de Chiquititas

11. Mientras grababa Verano del 98 se levantaba todos los días a las 6:30 para, una hora y media más tarde, entrar al colegio General San Martín en Del Viso. Después de almorzar viajaba hasta Martínez o Tigre para grabar el programa hasta las 21 o 22.

12. Sus padres le dijeron que si bajaba las notas o no estudiaba, se acababa la aventura de la televisión. Terminó el secundario sin haberse llevado ninguna materia.

13. En esa época estaba de novia con Tomás, hijo de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, y hermano de Romina Yan.

"El tema a nivel familiar no me asusta porque siempre le encuentro la vuelta. Mis hijos están acostumbrados a que la mamá trabaja", dice Agustina Cherri

14. Su primer beso en la vida real fue a los 13 años. “¿Si me gustó? Sí. ¿Qué primer beso es feo? Fue con el chico que me gustaba”.

15. Es fanática de Boca. Solía tener su camarín empapelados con posters del Xeneize y cada vez que podía iba a la Bombonera.

16. En el 2000 viajó a Tokio para presenciar la final contra el Real Madrid.

17. “Me encantan los mellizos Barros Schelotto. Me gustan todos los jugadores de Boca, pero mis preferidos son ellos; los conozco hace un tiempo y somos muy amigos”. (Pronto, septiembre 2000).

18. “Estaba perdidamente enamorada, iba a la cancha nada más que a verlo a él... Del señor Guillermo Barros Schelotto. Realmente lo quería, lo defendía. Recuerdo que recortaba las cosas de las revistas dónde él salía, tenía una carpeta armada con las fotos de él. Mi camarín era todo fotos de él”, confesó hace poco en PH.

Es de contextura pequeña: Agustina Cherri mide 1,60

19. “No soy muy enamoradiza. Si aparece un hombre, bienvenido, pero jamás iría a buscarlo” (Ahora, abril, 2005)

20. Mientras era parte de Son Amores estuvo de novia con Nicolás Cabré.

21. Reconoció que cuando salía con el actor tuvo su pico de exposición mediática, mientras que Mariano Martínez tenía un romance con Marcela Kloosterboer. “Nos íbamos camufladas a los boliches a perseguirlos. Ellos se ponían celosos si nosotros salíamos solas”, dijo en El espectador, el programa de Ángel de Brito.

22. Aunque cortaron, con Cabré siguieron manteniendo una buena relación. “A él y a su familia los quiero mucho. Realmente es una alegría enorme trabajar con él”, dijo cuando volvieron a coincidir en Mis amigos de siempre.

23. Su debut en el teatro para adultos fue en 2007. Integró el elenco de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, con Arturo Puig y Selva Alemán.

24. En 2005 decidió tomarse “un año de vacaciones”. “Fue la primera vez que paré desde los 7 años”, explicó en ese momento. La pausa coincidió con la separación de sus padres.

Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer son grandes amigas. Imágenes de vacaciones compartidas en Punta del Este

25. En Nunca es tarde, el programa que conducía Germán Paoloski, Kloosterboer confesó la logística que idearon con Cherri, para encontrarse con un chico que le gustaba: “Estuvimos dos horas esperándolo y cuando salió con otras chicas de su casa para ir a un boliche, nos metimos en el lugar y nos hicimos las que los habíamos encontrado”.

26. A los 16 años intentó estudiar teatro. Fue a una escuela con Tomás Fonzi, pero no resultó una buena experiencia. Asegura que sintió el prejuicio de ser “la chica que trabaja en la tele”.

27. Su color preferido es el violeta.

28. Se define creyente pero no practicante.

29. En el 2007 lanzó Amigos del Alma, una asociación para víctimas de la violencia familiar.

30. En 2006 coincidió con Gastón Pauls en una fiesta de amigos. Empezaron a charlar y a los tres meses comenzaron a convivir. La diferencia de edad -él le lleva 11 años- no fue un problema.

Agustina Cherri y Gastón Pauls estuvieron juntos desde 2007 hasta 2014 (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

31. Cuando ella lo conoció, el actor estaba atravesando el peor momento de su adicción a las drogas; logró superarla en medio de la relación.

32. Juntos fueron papás de Muna y Nilo. Luego de ser mamá, Agustina se alejó de la televisión por cuatro años.

33. Actualmente está en pareja con Tomás Vera, con quien tuvo a su tercera hija, Alba.

34. Con Tomás se conocieron en la boda de Kloosterboer. Vera forma parte de la banda de rock Otro Mambo y es amigo de Fernando Sieling, el marido de la actriz.

En Son amores, Agustina Cherri se puso de novia con Nicolás Cabré y Marcela Kloosterboer, con Mariano Martinez

35. Fue amor a primera vista. El músico la besó esa noche. “Lo vi y quedé flechada. No sabía quién era... Raro, porque conocía a todos los amigos de Marcela, somos híper amigas, desde muy chicas. Pero con Tomás nunca nos habían cruzado. Nos vimos ese día y nunca más nos separamos”, le contó a revista Gente.

36. Desde los 15 años usa el mismo perfume: Femme de Mont Blanc.

37. Sus hijos no consumen lácteos y desayunan leche de almendras. En su casa tampoco hay gaseosas. “Pero si van a un cumpleaños y quieren comer un chizito o pizza, que lo coman”.

Agustina Cherri y Gastón Pauls tenían un recurso de amparo para no mostrar imágenes de sus hijos. “Un día Muna, con casi 11 años, en una charla con el papá y conmigo nos dijo: “Hasta acá llegó el recurso de amparo. Yo me preparé, estudié y quiero mostrar lo que sé. Les agradezco que me hayan cuidado, pero ahora me quiero mostrar”. Fue una decisión muy de ella. Atrás vino Nilo, así que ahora muestro la cara de los dos menos de Albita, que la seguimos cuidando porque es chiquita”

38. Para saber cómo reemplazar el calcio, el fósforo y el hierro, realizó cursos de cocina macrobiótica y vegetariana.

39. Los pasteles de calabaza y lenteja y el risotto de quinoa son algunas de sus especialidades.

40. “Tengo un don, manejo el músculo del lagrimal. Entonces puedo tirar la lágrima en el momento que quiera. Estoy hablando y elijo con qué palabra lloro. Lo puedo hacer con los dos ojos o con uno solo”. (Revista Watt, junio, 2017).

41. Los directores que conocen su don le suelen indicar no solo cuándo llorar, también a qué cámara y con cuál ojo.

42. “Lo malo de la fama es la difamación. Estás expuesto a que se digan cosas alejadas de la realidad o que se tergiversen. Son las reglas del juego y no las podés manejar. Es lo único que padecí”. (Revista Watt, junio, 2017).

Agustina Cherri se define como muy tímida: “No soy de salir y mostrarme”, dice

43. “Alguna vez me mandaron al psicólogo, porque era muy chica y trabajaba, formaba parte de un éxito como Chiquititas, viajaba por el mundo, llenábamos estadios... Me mandaron al psicólogo para saber si estaba bien. Pero lo que recuerdo es que cuando ella me preguntaba sobre cómo me sentía, yo le hablaba de mis personajes. Estaba más tiempo haciendo Mili de Chiquititas que viviendo mi propia vida como Agustina. Me pasaban más cosas como Mili que como Agustina. Una vez me sacaron la cuenta y llegaron a la conclusión de que había estado más horas de mi vida en un estudio de televisión que con mi mamá. Es fuerte”. (Página 12, junio,2017)

44. Según contó Darío Barassi, hace algunos años, cuando su hija tenía seis meses fue convocado para grabar una participación especial en una ficción en la que Agustina era protagonista. “Llevé a mi hija porque (mi esposa) Luli no podía ocuparse”, dijo quien llegó al set con la pequeña Emilia. “Y mi hija se cagó...”, agregó el conductor.

45. La anécdota siguió. “Yo tenía que grabar y ella -por Cherri- me dijo: ‘Yo me ocupo’. Y con seis meses de mi hija esta mujer le limpió el totó a mi hija”, dijo, destacando que le había cambiado el pañal.

46. “Yo no soy parte del colectivo de Actrices Argentinas, no por nada en especial. Hay cosas que comparto, otras que no. Es un movimiento que demanda mucha energía, yo hago mi militancia desde mi lugar”. (Revista Ey).

Agustina Cherri es muy metódica y organizada: suele armar listas con todo lo que tiene que hacer día a día

47. Se saca de quicio cuando habla y no le contestan.

48. En su casa armó una huerta donde cosecha coliflor, lechuga, tomate y morrones, entre otros vegetales.

49. En su cuenta de Instagram explicó la importancia que tiene ese lugar: “Desde hace tiempo sembramos alimentos que vemos crecer, que cuidamos y que cosechamos con nuestras propias manos, no es fácil, hay que dedicarle tiempo y adquirir conocimiento, pero todo vale la pena a la hora de cocinarlos y disfrutar de sus sabores, su libertad de químicos, sus colores y la satisfacción de saber de donde provienen tus alimentos”.

50. Muna y Nilo se relacionan de una manera muy distinta con los fans de su mamá. “A Nilo lo fastidia muchísimo ir por la calle conmigo y que me paren para pedirme una foto. A veces estamos por ir al supermercado y me dice: ‘¿Podés ponerte un buzo con capucha, así no te reconocen?’. Y ya le ves la cara de malhumor cuando se acerca la gente a hablarme. En cambio Muna se ofrece hasta a sacarnos la foto y aclara: ‘Les saqué varias para que elijas la que más te gusta’”. (Revista Para Ti).

51. “Tengo el privilegio de poder trabajar de lo que me gusta. Lo que quiero es disfrutarlo, que no sea tedioso venir a trabajar cada día. Me ha pasado de estar en grandes éxitos y no tener ganas de ir a trabajar. Lo humano no es un factor menor en la tevé. Estamos tanto tiempo trabajando juntos, que dejar a mis hijos todo el día para venir a trabajar a un lugar a pasarla mal, no es una opción para mí. No negocio el clima de trabajo por el éxito”.

“Muna quiere ser cantante y Nilo estudia cine”, cuenta Agustina Cherri sobre su hija

SEGUIR LEYENDO