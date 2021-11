El desgarrador relato de Gianinna Maradona en el que le pide perdón a Diego

Gianinna Maradona y la emotiva carta a Diego (Foto: @giamaradona)

En pocos días se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Diego Maradona y mientras se prepararan homenajes en todo el mundo, la mirada vuelve a estar enfocada en su círculo más intimo: ¿qué hará su familia el próximo 25 de noviembre? Si bien se supo que Matías Morla y las hermanas de Diego viajarán a Dubai para asistir a un partido homenaje, poco se conoce qué decisión tomarán los hijos del ex jugador.

Dalma fue la primera en manifestarse y ya anunció, por medio de un video en su cuenta de Instagram, que no va a participar de ninguna de las celebraciones a las que fue invitada. Mientras tanto, Gianinna también usó sus redes pero para escribir una larga y sentida carta. Con una imagen en la que se la puede ver de pequeña en brazos de su padre, la joven hizo catarsis y dejó plasmado el dolor y lo difícil que se le hace afrontar cada día lejos suyo.

“Desespero, la vulnerabilidad se apodera de mí, sentirme rota, estoy de atar, las fuerzas que “TENGO” que tener me dejan sin poder respirar. Necesito que se haga justicia tu partida repentina. No pueden seguir como si nada. Es todo demasiado”, comenzó escribiendo.

“Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá. Miro a Benja-su hijo-, me duele el doble. Vivir sin vos cada día cuesta más, desde que partiste hablan de vos hasta los animales. Te debo vivir en paz, ser feliz, y hacerlo feliz a tu Rey. Lo sé. Perdón x las situaciones que tuviste que ver”, continuó sobre los constantes conflictos que se generan alrededor del apellido Maradona.

El posteo de Gianinna Maradona en el que le pide perdón a Diego (Foto: @giamaradona)

La hija menor del ex jugador y Claudia Villafañe contó con dolor cómo transita la pérdida de su padre y el paso del tiempo: “Te pienso, te siento, te sueño, te veo y me encuentro. Sigo aprendiendo, no soy un ejemplo, hago lo que puedo y cada día puedo menos, o más. Ni siquiera sé eso. El tiempo terminó dándome la razón, pero de nada vale si vos ya no estás. Hubiese preferido no tenerla. Me consuela saber que siempre te dije TODO. Todo y más. Abrazo tus enojos y me abrazo los míos. Sin entender, solo aceptando que vos también hiciste lo que pudiste con lo que hicieron de vos. En un mundo repleto de hipócritas, los reales, diferentes, los que viven sin pedir explicaciones, los que hacen lo que sienten, los que hacen lo que dicen, son los locos, son los hijos de puta”.

Y para cerrar el conmovedor texto hacia su padre, le prometió no bajar los brazos: “No me voy a rendir, la 10 en la espalda nunca la llevé pero tu apellido y tu legado de seguir pese a todo y todos va a seguir viviendo en mí. Más quieren verme caer, más me voy a levantar, en definitiva caerse también es volar un instante. Te amo y te voy a extrañar hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias por seguir sosteniendo desde allá. Gracias por ellas y GRACIAS por la familia de tus fanáticos que me hacen sentirte un poquito más cerca. Tu legado x el mundo, tu legado como bandera. ¡TE AMO ARMANDO DE MI ALMA!”.

Hace unos días, Gianinna se había referido a los dichos que expresaron Nicki Nicole y Duki sobre el ex jugador. “Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa, pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, había dicho la cantante. Sus palabras generaron controversia en las redes sociales, en particular de los fanáticos del Diez. Y su colega, Duki salió a respaldarla compartiendo un mensaje de apoyo en su Twitter.

Cansada de las críticas, la ex del Kun Agüero no escribió ningún mensaje sobre los artistas, pero les dio “me gusta” a mensajes que hacían referencia a ellos. “Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune”, escribió un usuario junto a un video vintage del recordado ex futbolista cantando el tema “Querida amiga”, del dúo Pimpinela.

SEGUIR LEYENDO: