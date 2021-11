Qué dijo Pablo Echarri sobre los resultados de las elecciones

Este domingo se realizaron las elecciones legislativas en toda la Argentina. Juntos por el Cambio se impuso y sus listas de diputados nacionales ganaron en 13 provincias. Pero no pudo lograr su victoria en el conurbano bonaerense, donde el kirchnerismo recuperó votos perdidos en las PASO. De esta manera, el Frente de Todos logró imponerse, en total, en nueve distritos.

A nivel nacional, Juntos por el Cambio cosechó, en promedio, el 41,88% de los votos, por encima de los 33,03% que consiguió el Frente de Todos. El presidente Alberto Fernández asistió al búnker en Chacarita para saludar y felicitar a la militancia. Además realizó una convocatoria especial: “El miércoles, que se celebra el día de las militancias, llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde”.

En medio de este contexto, el actor y productor Pablo Echarri, quien siempre se ha manifestado como simpatizante del Frente de Todos, expresó su opinión sobre el resultado de las elecciones a través de su cuenta oficial de Twitter: “¿Y el peronismo? Vivo. Siempre”. En el final agregó el emoji de la V de victoria.

Por otra parte, su colega Eugenia Tobal también uso Twitter para expresarse a favor del economista Javier Milei, uno de los grandes ganadores que obtuvo más del 17% de los votos en su primera participación en unos comicios. “Milei es un Rockstar”, escribió la actriz y conductora. De manera inmediata, comenzó a recibir críticas por su opinión. “Milei es un fascista peligroso para la sociedad, no es un rockstar”, le respondió una persona. “Pero Eugenia, en el acto de Milei hay banderas nazis y vos pidiendo divertirse. Te patina el embrague y se te rompió la bomba de agua, hermana”, le dijo otra persona.

Al ver los mensajes negativos, decidió borrar el tuit, pero siguieron los cuestionamientos. “Armás en el escenario, banderas nazis, negacionismo, ¡¡¡¡re divertido!!!”. Un poco cansada de las críticas, Tobal hizo una aclaración en la red social: “No me interesa ni hablar ni pelear por política. No lo hice nunca ni lo haré. Lamento que, atreverse a divertirse con algunos comentarios haga que se se vuelva todo tan agresivo”.

Cabe recordar que en las PASO, Echarri también había utilizado la red social para compartir sus primeras reflexiones acerca del acto eleccionario. “Más serenos y con la claridad del mensaje expresado en las urnas, el gobierno debe ratificar e intensificar el rumbo de crecimiento y recuperación del salario. La sociedad debe darle un voto de confianza. La salida de esta crisis es con el Frente de Todos”.

Es conocida la militancia política del esposo de Nancy Dupláa y su simpatía por el kirchnerismo, al punto que en su tweet fijado tiene una foto de Néstor Kirchner. “Este hombre me enseñó que el miedo no es una opción a la hora de defender mis intereses y los de mi familia. Que la política es una herramienta maravillosa. Y a darme cuenta de que, en verdad, soy libre”, cita el actor al pie de la imagen del ex presidente, a modo de agradecimiento.

En una entrevista Pablo dejó en claro sus deseos de participar en la política a nivel nacional. “Estar trabajando con lo que es el sector privado y luego, a la vez, con el sector político es un poco difícil... Pero no lo descarto. Es una carrera de largo aliento, a mis 60 años tal vez pueda llegar a tener posibilidad de poder despuntar el vicio en el aspecto político”, señaló meses atrás en diálogo radial con el periodista Quique Dupláa, su cuñado.

