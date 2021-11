Eugenia Tobal se manifestó a favor de Javier Milei en las redes y recibió una catarata de críticas

Eugenia Tobal

En estas elecciones legislativas, Javier Milei fue uno de los grandes ganadores. El principal candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires obtuvo más del 17% de los votos en su primera participación en unos comicios. De esta manera, se consolidó con un espacio apoyado por una mayoría de “jóvenes desencantados” con las dos más grandes fuerzas políticas de la Argentina.

En medio de este contexto, Eugenia Tobal se expresó a favor del economista a través de su cuenta de Twitter: “Milei es un Rockstar”. De manera inmediata, comenzó a recibir críticas por su opinión. “Milei es un fascista peligroso para la sociedad, no es un rockstar”, le respondió una persona. “Pero Eugenia, en el acto de Milei hay banderas nazis y vos pidiendo divertirse. Te patina el embrague y se te rompió la bomba de agua, hermana”, le dijo otra persona.

Tuit de Eugenia Tobal

Al ver los mensajes negativos, la actriz decidió borrar el tuit. Más allá de esto, siguieron con los cuestionamientos. “Armás en el escenario, banderas nazis, negacionismo, ¡¡¡¡re divertido!!!”. Un poco cansada de las críticas, Tobal hizo una aclaración en la red social: “No me interesa ni hablar ni pelear por política. No lo hice nunca ni lo haré. Lamento que, atreverse a divertirse con algunos comentarios haga que se se vuelva todo tan agresivo”.

Tuit de Eugenia Tobal

Un seguidor publicó el tuit de Eugenia y le respondió: “Eliminaste este mensaje me parece y no querés leer lo que te ponemos tus seguidores, pero los nazis también llenaron estadios”. Finalmente, la actriz escribió: “Chau. No estoy a la altura de Twitter”.

Por otra parte, Tobal está dedicada a full a un nuevo proyecto laboral para la televisión. La Flia, la productora de Marcelo Tinelli, la convocó para conducir Hogar dulce hogar, un programa de El Trece que tendrá competencias donde los participantes deberán afrontar variados desafíos manuales. La actriz firmó contrato en los Estudios Baires, ubicados en Don Torcuato y escribió en Instagram: “Este año ,me sorprendió con muchos desafíos hermosos. ¡¡¡Realmente, no me los esperaba y me llenaron el alma!!! Uno de ellos es: Hogar dulce hogar, ¡un programa que está cargado de amor, dedicación, creatividad! Un programa que me enfrenta a otro desafío que me encanta! No estaré sola, @borrooctavio @luisescobarok @sol.alvarezroldan @agusgallook serán parte de este hermoso hogar, cosa que me da muchísima felicidad. ¡Tremendo equipo de producción tenemos a la cabeza!”.

La conductora encabeza el ciclo que en el que cada semana se enfrentarán equipos de cuatro personas (familias, amigos o compañeros de trabajo) en pruebas que irán variando periódicamente. Las consignas tendrán que ver, por ejemplo, con el reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, el reciclaje de muebles, o la decoración de ambientes. Pero no lo harán solos: para esto, contarán con el asesoramiento de especialistas en las áreas de albañilería, carpintería, ambientación y manualidades.

Como todo formato de reality, tendrá un jurado, que será integrado por Octavio Borro (ex Jugate Conmigo), especialista en carpintería; Sol Álvarez Roldán (ex Utilísima), especialista en decoración y reciclaje; Agustina Gallo (también ex Utilísima), especialista en manualidades, restauración y bricolaje, y Luis Escobar (Youtuber), especialista en construcción y realización.





