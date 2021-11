Cuándo habría comenzado la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi

“Otra familia que te cargaste por zorra”, escribió Wanda Nara el sábado 16 de octubre en sus redes sociales. De inmediato desató un escándalo que cruzó las fronteras. Días más tarde se supo que su mensaje iba dirigido a Eugenia la China Suárez, luego de encontrar chats comprometedores entre la actriz y su marido Mauro Icardi.

Días más tarde el matrimonio se arreglo, incluso ella compartió en sus redes un texto en el que hablaba de la reconciliación. Pero luego a la empresaria le empezaron a llegar mensajes que probarían que lo que pasó entre la ex Casi Ángeles y el futbolista no era solo un chat, sino que habría habido un encuentro entre ellos en un hotel de París. Fue entonces que la mayor de las Nara volvió a ponerse firme en su decisión de separarse y por estos días está en Milán, lejos de quien es hasta ahora su marido.

Sin embargo, en Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre develó que la información, o parte de ella, no es nueva para Wanda quien vendría desconfiando de las andanzas de su marido desde hace varios meses.

“Ella sabe todo desde mayo. Icardi se lo negó. A ella le llegaron mails con detalles de los que ella desconfiaba, lo acorraló y él confesó”, contó la panelista y reiteró que Wanda está “totalmente decidida a separarse”.

“Esto es hoy, no tengo la bola de cristal, viste como son las parejas. Ella hoy dice que que se quiere separar”, agregó Latorre quien mantiene constante diálogo con Wanda.

“A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo”, contó Wanda en un detallado posteo y luego dijo que en ese momento el rosarino le mandó una carta que la hizo cambiar de opinión y reconciliarse.

Entre otras cosas Mauro le decía: “Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí”. Entonces Wanda recapacitó: “Ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”.

Sin embargo, unos días después comenzaron a llegarle mails a la empresaria de amigos de la China Suárez que se referían a un presunto encuentro entre los “amantes”. Este habría ocurrido el fin de semana que Wanda viajó a Milán con Zaira para disfrutar de la Semana de la moda. Es por eso que muchos apuntan a Jakob von Plessen como presunto cómplice de su cuñado, ya que el se quedaría en París con él al cuidado de los hijos de las parejas (Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca, Isabella, Malaika y Viggo) mientras las hermanas disfrutaban de una escapada solas.

El allegado a Eugenia que habló con Wanda, según Latorre le contó que fue Icardi quien le compró los pasajes a la joven y que se vieron en un hotel de la ciudad de las luces, luego de que ella le pidiera a él que le regalara la camiseta rosa del PSG.

Fue a raíz de esa información que Wanda decidió hacer nuevamente las valijas y viajar a Milán sin su marido y además borró los posteos que tenía con él en las redes sociales, incluso en de la anunciada reconciliación.

