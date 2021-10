La furia de Dalma Maradona contra un hombre que fue amigo y socio de su padre: “Estafador y cagón”

La hermana de Gianinna Maradona estalló en Instagram y le pidió ayuda a sus seguidores

Estas son fechas más que sensibles para Dalma Mardona y su hermana Gianinna: el 30 de octubre será el primer cumpleaños de su padre donde no contarán con su presencia, y el 25 de noviembre tendrá lugar el primer aniversario de la muerte del astro del fútbol. Además el próximo viernes se estrenará Sueño bendito, la serie producida por Amazon Prime que retratará algunos momentos de la vida de El Diez, y sus hijas habían manifestado su enojo por el contenido de los capítulos. Con las emociones a flor de piel, la hija mayor de Claudia Villafañe estalló en Instagram y expresó su indignación al ver que un ex amigo de su padre vende merchandising oficial haciendo uso de la marca que lleva el nombre del deportista.

A través de Instagram Stories Dalma apuntó contra Stéfano Ceci, un hombre que mantuvo una amistad de larga data con Maradona y se hizo cargo de algunos de sus negocios en Europa pocos meses antes de su fallecimiento. “Este es el tipo que se acercó a mi papá como un fanático y ahora dice ser dueño de la imagen, voz y nombre de mi papá, afirmando que eso no es de sus hijos”, aseguró en la red social. Y agregó: “Me acaba de aparecer que me bloqueaste cagón de mierda @stefanoceci10″, junto a una captura donde mostró que no podía visualizar el perfil del empresario italiano.

La historia de Dalma Maradona donde denunció a Stéfano Ceci por utilizar la marca de su padre para comercializar merchandising en Italia

“Le hizo firmar un contrato tres meses antes de su fallecimiento, que hoy sus hijos rescindimos, y sigue mintiéndole a la gente, perjudicándonos, repitiéndole mentiras y engañando a todos”, remató en el texto. “Tu cuenta sigue en pie, por lo tanto te voy a seguir denunciando. ‘Emprendedor’ cambialo por ‘Estafador’”, le sugirió a pura ironía. “¿Estás loco o sos un hdp? ¡Un tipo que apareció como un fanático ahora dice ser el dueño de la marca Maradona! ¿Estamos todos locos?”, cuestionó en otra historia.

En la cuenta de Instagram que administra Ceci se pueden ver varias fotografías junto a Maradona en distintos momentos de su vida, y además ofrece varios productos con imágenes del astro deportivo, y un libro escrito por él que tituló: “Maradona: Il Sogno di un bambino” (El sueño de un chico)”. “¿Oficial merchandise?”, se preguntó indignada la actriz, junto a una captura de imagen del posteo donde el hombre incita a sus seguidores a que ingresen a su sitio web para comprar algunas de las ofertas de su catálogo.

Los fuertes mensajes de Dalma Maradona en contra del ex socio de su padre

Tal como confirmó el entorno de los hijos del Maradona a Teleshow, Ceci mantuvo un vínculo de larga data con el astro: se conocieron veinte años atrás cuando el hombre que por entonces era un niño cumplió su sueño de conocer personalmente a su ídolo, y dos décadas más tarde consiguió ingresar a la vida del ex futbolsita. Primero fueron amigos, luego confidentes. De a poco se ganó su extrema confianza al punto tal de hacer negocios juntos y llegó a encargarse, entre otras cuestiones, de contratos millonarios con empresas multinacionales. Lo acompañó a Diego durante años: a cada país que fue, cada lugar que visitó por trabajo y cada acuerdo comercial al que llegó.

Más tarde, apareció en la vida del astro Matías Morla, quien luego se convertiría en su amigo, abogado, apoderado y con quien también haría acuerdos comerciales. En agosto 2020, Maradona firmó un contrato en donde aseguraba que le cedía de por vida los derechos de su imagen y su marca a Ceci, a Morla y a Sattvica (empresa del abogado). Por este motivo los hijos de Diego denunciaron a Ceci, y la causa está iniciada en el juzgado de La Plata. En marzo pasado, la justicia determinó que Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando son los “cinco herederos universales”; y entre las primeras acciones que realizaron fue la de rescindir el contrato que su padre le había firmado a Ceci ya que ellos consideran que el astro no estaba en sus facultades para haber tomar aquella decisión ni hacer dicha cesión.

"Estafador, socio del otro estafador", expresó Dalma Maradona en referencia a Stéfano Ceci y Matías Morla

Actualmente Ceci vive en Dubai y luego de la muerte de Maradona “siguió haciendo un montón de negocios como firmas de contratos en Europa”, aseguran a este medio los allegos a los hijos de Diego. También se presentó a la sucesión con el motivo de hacer la rendición de cuentas: depositó un dinero que, según explicó, es lo que les correspondía a los herederos por un contrato que había cobrado.

SEGUIR LEYENDO: