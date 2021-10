Habló una ex empleada de Wanda Nara y Mauro Icardi: “A ella le están pagando con la misma moneda”

Mauro Icardi y Wanda Nara

La presunta separación de Wanda Nara y Mauro Icardi fue sin dudas uno de los temas del fin de semana y luego de las idas y vueltas entre el futbolista y su mujer y representante, muchas personas allegadas a ellos salieron a hablar y a contar cosas de la pareja. Analía, ex empleada de la casa de la rubia contó intimidades del hogar y recordó la separación de la hermana de Zaira y Maxi López.

“Yo empecé con ella cuando se estaba separando de Maxi (López, papá de Valentino, Constantino y Benedicto), en pleno quilombo. También estuve cuando se casó con Mauro, y me fui a Italia con ellos. Me pareció un casamiento de terror”, dijo en El show de los escalones y dijo que para ella, trabajar en la casa era “como tener miedo porque pasaban cosas que nunca me imaginé ver en mi vida”.

Sin dar detalles de las cosas que vio, dijo que a su entender, la pareja de Mauro y Wanda “duró mucho tiempo” y agregó: “No sé si ya lo dije en la tele cuando hablé. Duraron mucho tiempo en pareja, porque yo le daba un año. Yo dije ‘la vida es una rueda, todo llega’ y le llegó. Pasó un tiempo, pero le llegó porque ella hizo casi lo mismo, y le están pagando con la misma moneda. Destruyó una familia”.

“Ella se portó mal conmigo y con mi compañera. Mauro también, los dos”, dijo sobre los tratos recibidos y explicó: “Querían que hablemos mal de Maxi. Lo querían meter preso por nada, que no vea más a sus hijos, por nada y eso era injusto y ahora le están pagando con la misma moneada porque Maxi sufrió. Mauro también tiene su carácter, son tal para cual”.

Recordó que cuando el papá de Valentino, Constantino y Benedicto quería hablar con ellos, ella no los dejaba y cortaba las llamadas para que los pequeños no pudieran tener relación con su papá.

En el 2015 Analía había hablado en Desayuno Americano: “Maxi estaba poco tiempo con los chicos porque Wanda no lo dejaba. Cuando los chicos estaban con su papá disfrutaban mucho con él. Incluso, cuando fui a trabajar con Maxi, yo era más que nada un guardaespaldas más que niñera. En cambio, cuando estaba con Wanda, ella caminaba adelante con su novio y nosotros atrás con los chicos. Del único que no se despegaba era de Valentino (el mayor de los tres) que es su preferido. Ella hace mucha diferencia con sus hijos”.

También se había referido a los tratos de la mayor de las Nara y el Rosarino hacia sus hijos: “Wanda le mezquinaba la leche a Benedicto, al menor de los tres hijos. Mauro siempre le traía regalos a Wanda, pero a los chicos nada. Los regalos para los chicos los compraba Maxi. Wanda no es una madre presente, Mauro no es bueno como padre. El es un chico más, le falta educación. Yo le decía a Wanda: ‘Tenés un hijo más’. Maxi ama a sus hijos y los chicos lo aman a él. Para mí y los chicos la casa de Wanda era una cárcel”.

“Ella se muestra como una madraza en las redes sociales. Es todo foto, no es así”, había sentenciado en ese momento y además había radicado una denuncia asegurando que estaba contratada de manera informal.

Mientras siguen las especulaciones y las idas y vueltas entre Mauro Icardi y Wanda, la mayor de las Nara sorprendió esta mañana al mostrar en un posteo que ya no usa su alianza de casamiento. “Buen día. Me gusta más mi mano sin anillo”, escribió alimentando aún más los rumores de separación, a pesar de que él ayer compartió una foto con ella.

En medio de una polémica, la empresaria aún mantiene el apellido del futbolista en su usuario de Instagram. Ella sigue apareciendo como @wanda_icardi. Cabe destacar que cuando se separó de Maxi López, lo primero que hizo fue quitar el apellido de él en sus perfiles en las redes sociales. Además, si bien borró las últimas fotos que había publicado en su feed, aún sigue teniendo imágenes de su marido en las redes sociales, tanto en viajes anteriores, en meses pasados. Así como también en sus Historias Destacadas.

SEGUIR LEYENDO: