Esteban Lamothe enfrenta rumores de separación y asegura: “No creo en la monogamia”

Esteban Lamothe prefiere vivir solo (Foto: Instagram)

Después de un año muy complicado debido al parate provocado por la pandemia del coronavirus, Esteban Lamothe volvió a la cresta de la ola de la mano de La 1-5/18 la tira de Polka que protagoniza junto a Agustina Cherri y Gonzalo Heredia por la pantalla de ElTrece. Sin embargo, su excelente presente laboral parece que no se condice con su situación sentimental. Y es que, después de que salieran a la luz rumores que daban cuenta de su separación de Katia Szechtman, el galán reconoció que con la actriz habían decidido dejar de convivir para intentar continuar la relación en casas separadas.

“Estamos ensayando una relación más a distancia. Fue dura la cuarentena. Es muy difícil la convivencia, estamos los dos con mucho trabajo, abocados a eso, y probando la distancia a ver qué pasa”, reconoció Lamothe en diálogo con la revista Gente. Y reconoció que la decisión había sido de mutuo acuerdo y después de una larga conversación entre él y la joven, con quien está en pareja desde hace cuatro años.

Lamothe y Katia durante la cuarentena (Foto: Instagram)

El actor aseguró que su novia se había mudado a otro domicilio desde hace ocho meses y que, por ahora, esta nueva estructura estaría funcionando para ambos. “En principio hay como una recuperación de los espacios propios, cada cual está haciendo un poco su vida sin estar tan encima del otro, y eso es bastante bueno. Pero no terminamos la relación todavía, estamos viendo qué onda, con la historia está de vivir en casas separadas, de ver otro tipo de vínculo. Yo qué sé. Yo estoy medio en eso”, se sinceró.

Y fue más a fondo al señalar: “Nos hicieron creer que las parejas tienen que vivir juntas y no le funciona a casi nadie. Evidentemente no es una práctica muy sana para una pareja, tarde o temprano lo que hace es desgastar el vínculo. Si te fijas las personas y matrimonios que se separan terminan, generalmente, odiándose, separados, con juicios, usan a los chicos como presas”.

Esteban y Katia en los Premios Martín Fierro (Foto: Instagram)

Por otra parte, Lamothe se refirió a la fidelidad. “La monogamia, como imposición, como método de vida clásico, yo no creo en eso. Yo no creo en la monogamia. Está en extinción y no estoy descubriendo América con lo que digo. Yo veo a los y las adolescentes que se están vinculando de otra manera. Nadie desea solo a su mujer ni a su marido, nadie es de nadie. Y hay algo ahí que hay que cambiar porque digo la monogamia, no funciona”, dijo.

El actor fue categórico al indicar el lugar que ocupa la intimidad para él: “Creo que el sexo todavía es lo más importante de mi vida, junto con la comida, y actuar. Son las tres cosas que más me encantan hacer”. ¿Si lo hace bastante seguido? “No sé si con frecuencia, pero pienso mucho en el sexo. Soy una persona bastante sexual, de tener deseo de manera, digamos, fluida”, concluyó.

Cabe recordar que, desde que comenzó la ficción, se ha intentado relacionar a Lamothe con la cantante Ánglea Leiva, quien también participa de la tira. Pero él dejó en claro que ese rumor era “muy agarrado de los pelos” y que sólo lo unía a ella una relación de compañerismo. “Capaz que de acá a fin de año me vinculan con Agustina”, dijo acostumbrado a este tipo de versiones.

