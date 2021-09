Pasión por el boxeo, recolector de basura VIP y modelo de Jesús para Tierra Santa: 47 datos no tan conocidos de Esteban Lamothe

Esteban Lamothe nació el 30 de abril de 1977

1. Raúl Esteban Sánchez Lamothe nació y creció en la localidad bonaerense de Florentino Ameghino, una ciudad de ocho mil habitantes.

2. Tiene tres hermanos y una hermana. Con sus hermanos y sus amigos solían armar partidos de fútbol en una fábrica abandonada. El cierre era tomar una gaseosa en el kiosco.

3. Aunque le gustaba mucho el fútbol, reconoce que “jugaba mal”. “En el pan y queso me elegían anteúltimo, había uno al que lo elegían de un tirón”.

4. Para compensar solía ir al arco porque “atajando soy relativamente bueno”. Y jugaba al tenis, donde era un poco mejor.

Protagonizó "El cuaderno de Tomy, para Netflix. "Es la primera película que hago y que no voy a ver en un cine con mis amigos y el equipo que la hizo", dijo (Foto: EFE)

5. Su papá se llama Raúl Sánchez. Para actuar tomó el apellido de su mamá, Olga Lamothe, cocinera y pintora hiperrealista.

6. El frente de su casa estaba ocupado por Lo de Olga, un restaurante que atendía su mamá. De adolescente, Esteban trabajó atendiendo las mesas en el local, tarea que alternaba ayudando en la ferretería de su papá.

7. Su abuelo Bonifacio le transmitió la pasión por el boxeo. Cuando el actor tenía diez años era la época de los Cuatro fantásticos (Ray Sugar Leonard, Tomas Sicario Hearns, Marvin Maravilla Hagler y Roberto Mano de Piedra Durán). “Fue lo primero prohibido que hice. Me quedé hasta tarde viendo eso y tomar café que me daba mi abuelo para que me quedase despierto”.

Uno de los tatuajes de Esteban Lamothe es la imagen del boxeador filipino Manny Pacquiao. (Instagram)

8. De chico lo apodaban Rucho viene de Raúl, su primer nombre.

9. Asegura que lo que más sabe en la vida es sobre boxeo.

10. Sigue volviendo a Ameghino para visitar a sus padres. “Ir para allí es mi gran plan, me la paso comiendo asados, tomando cerveza y visitando gente querida”.

11. Martín Ochoteco, el famoso domador de caballos con un programa en Fox, además de su vecino en Ameghino es su padrino.

12. Le gustaba mucho el rock y no se perdía a ninguna banda que llegase a su ciudad. Recuerda en particular los shows de Los Brujos, Los Visitantes y DDT.

Desde finales de 2015, Esteban Lamothe organiza el Ruchofest, un festival de bandas indie que creó con su hermano Manolo

13. Como no solían incluir a Ameghino en sus giras, con sus hermanos y amigos decidieron traerlas. Con 15 años, presentó en la Secretaría de Acción Social del pueblo su idea para organizar el Ameghino Rock Festival y le dieron el presupuesto.

14. “Trajimos a Los Piojos (con su primer disco), Martes Menta, Demonios de Tasmania y Peligrosos Gorriones a tocar. Era un delirio, la mayoría eran niños y gauchos que escuchaban, por primera vez, rock”.

15. Cuando terminó el secundario se vino de Ameghino a la Ciudad de Buenos Aires, pero estuvo tres meses y se volvió al pueblo. “Me asustó la soledad que sentía acá. Me asustaba que la ciudad fuera tan grande, los colectivos, todo. Pero después volví a Capital porque estaba enamorado de mi primera novia, y la extrañaba. Soy muy enamoradizo”.

16. Quería estudiar Medicina pero como le parecía “un poco difícil” se anotó en Nutrición en la UBA.

Uno de los sueños de Esteban Lamothe es dirigir una película cuando tenga cincuenta años y otro tener un gimnasio de boxeo

17. Entró en la carrera y le fue pésimo. Desaprobó todas las materias. “Duré tres años, pero siempre concretando el primer cuatrimestre. No tenía idea de lo que estaba haciendo”.

18. Intentó en una universidad privada, pero como no le alcanzaba la plata para pagar la cuota y tenía pocos amigos, abandonó.

19. Mientras estudiaba se puso a trabajar. Primero pintó casas y luego trabajó como mozo.

"Twitter es un lugar donde veo muchos haters. Me parece una reacción medio desesperada, chiquilina, y de un grupo muy menor de gente que está muy al pedo y que está odiando en esta red social. Dejémonos de pensar que Twitter es tendencia de algo porque vamos a estar en manos de unos imbéciles", dice Esteban Lamothe

20. Atendió mesas durante 11 años. Trabajó por todos lados: en una parrilla en Puerto Madero, en una casa de comidas en Once, en otra parrilla en Palermo.

21. “Fui un mozo intuitivo, porque cuando iba a una mesa me daba cuenta si querían conversar, si preferían no charlar o si me querían pelear. Hay muchas personas que no están bien y se la agarran con el mozo, eso me pasó un montón de veces”, comentó sobre su labor en un restaurante en el programa de Jey Mammón.

22. “Una vez escupí una batata y queso. Lo escupí entre medio y lo pegué. Fue con un tipo que me había maltratado durante toda la noche. Que había abusado de su autoridad, del poder del comensal. La pasé muy, muy mal”.

Con Nicolás Furtado, compañero de elenco en "El Marginal 2". “Cuando me llamaron fue “Bueno, ¿a qué hora voy?” porque la verdad es que soy fanático de la serie, soy fanático de los personajes. Hacía mucho que no me pasaba eso. Es como que seas futbolista y te llamen para jugar en la selección. Es una alegría enorme y al mismo tiempo una personalidad. (…) No me lo quería perder por nada”

23. Entre sus rebusques más insólitos, trabajó como recolector de basura vip. “Era una empresa que hacía eso para ver qué cosas consumía la gente, después la prohibieron. Juntaba basura en barrios chetos, tipo San Isidro, y otros más humildes. Era una empresa pagada por grandes marcas. Lo hacían porque en los residuos está todo: lo que consumís, lo que te gusta, hasta los juegos sexuales”.

24. Otro de sus conchabos fue un trabajo de modelo vivo de ¡Jesucristo! Estaban armando el parque temático Tierra Santa y le pidieron usar su físico de modelo. Lo desnudaron, le pusieron una bolsa en los genitales y le hicieron extender los brazos. Luego el arrojaron yeso sobre su cuerpo para “tomar el molde”, cuando se lo sacaron también lo “depilaron”, algo que ni los que lo hacían sabían que pasaría. El trabajo le demandó cinco horas pero “me lo pagaron bastante bien”, le confirmó a Vero Lozano.

25. Reconoce que sus 20 años fueron muy divertidos. “Estaba todo el tiempo de caravana, conociendo gente y boliches nuevos. Vivía en departamentos compartidos con poco descanso y mucha adrenalina. Años muy desordenados pero muy divertidos”.

26. Varios amigos lo introdujeron al mundo del cine y el teatro. El momento bisagra llegó cuando fue en el Teatro San Martín vio El pecado que no se puede nombrar, de Ricardo Bartis. Asistió 11 veces.

27. “La obra me partió la cabeza y gracias a ella me anoté en varios talleres de teatro”. Tenía 23 años.

28. Antes de anotarse en teatro hizo un curso de narrativa y artes combinadas porque “al principio pensé en dedicarme a escribir”. En el Centro Cultural Rojas tomó una clase de teatro y el profesor le aseguró que tenía talento.

29. Con Romina Paula, Pilar Gamboa, Esteban Biglardi y Susana Pampin formaron un grupo que comenzó a ser muy reconocido en el teatro independiente. Llenaban salas del under, se iban de gira y, cuando le hacía falta plata extra, Esteban pintaba casas.

Con su hijo, Luis Ernesto. "Con la madre Julieta Zylberberg hemos decidido sacar las fotos de las redes porque nos parecía que está creciendo mucho, para cuidarlo un poco. En un momento nos divertía, poníamos fotos y después dijimos «che, me parece que ya no, ya está grande. Él no se enteró que sacamos sus fotos. Quiere ser youtuber, pero le dije que se calme, que tiene 6 años. Entonces, le hice un Instagram privado para que siga a sus amiguitos, a sus tíos..."

30. Pilar Gamboa lo recomendó como pintor de brocha gorda con una amiga. Así Lamothe terminó pintando la casa de Gloria Carrá.

31. La gran oportunidad le llegó en 2011 al protagonizar El estudiante, película dirigida por Santiago Mitre.

32. Le encantaría encarnar al capitán Ahab de Moby Dick. Aunque reconoce que para eso ocurra deberá envejecer unos 30 años.

En las ficciones en las que actuó Esteban Lamothe siempre estuvo acompañado de mujeres muy bellas: Gimena Accardi, Griselda Siciliani, Isabel Macedo, Celeste Cid (foto) y Natalie Pérez fueron algunas de sus compañeras

33. Considera que “compartir un cortado es la mejor excusa para una buena conversación”. Lo acompaña siempre con medialunas, ni cookies, ni tostados.

34. Sus hermanos forman la banda de rock Cabeza flotante. Él suele dirigir los videos.

35. Asegura que su veta de galán le da risa. “Es algo que definen los autores. Si ellos te ponen de héroe no importa si sos lindo, feo, alto o flaco. Cualquiera de nosotros puede ser deseado y hermoso, según digan los autores”.

36. Es fanático de Boca.

37. La única televisión que consume es la que transmite boxeo, tenis o fútbol.

Con Luciano Castro comparte la pasión por el boxeo. "El que se mete con Luciano se mete conmigo", lo defendió Esteban Lamothe alguna vez

38. La última vez que fue a la cancha todavía jugaban en Boca Solano y Mac Allister. “Vi cómo le partían una botella en la cabeza a un pibe y me dije ‘no vengo más’. No me interesa la posibilidad de que eso le ocurra a alguien y tampoco de que yo tenga que verlo”.

39. “Me galanizó por primera vez (Axel) Kutzchevasky con Abzurdah”, rememora, divertido, sobre la película de 2015 dirigida por Daniela Goggi. “Nunca fui lindo, pero mi primer papel protagónico fue con la China Suárez, que es una de las mujeres más lindas del país, y ahí me vieron al lado de ella y empezaron a decir que era lindo. Me parece que me puse lindo de grande. De chico era más narigón, más flaco...”.

40. Pese a que no le gusta mucho andar por las redes, en el año 2019 lanzó una curiosa convocatoria en Twitter. Pidió que le mandaran imágenes de gente parecida y recibió una catarata de respuestas. Le encontraron rasgos similares a Adam Sandler, al pintor sueco-sirio Jwan Yosef, más conocido por ser el marido de Ricky Martin. También lo “emparentaron” con el músico británico Mark Ronson, con el personaje de una caricatura que emitía MTV años atrás: Butthead, con el cantante Mateo Iturbide, ex La Voz Argentina y con el periodista deportivo Alfre Montes de Oca.

En Twitter lanzó una curiosa convocatoria para "un trabajo", sospechando que "son miles" las personas que tienen rasgos similares a los suyos. Pidió que le mandaran imágenes de gente parecida y recibió una catarata de respuestas.

41. El juego de los parecidos no terminó ahí. Lamothe tiene un indiscutible aire a Eduardo Wado de Pedro. El día de la de la asunción del presidente Alberto Fernández buscó una foto del funcionario en el recinto, la compartió en Twitter y bromeó: “¡Gracias por los mensajes, voy a darlo todo”. Un día después llegó la respuesta de Wado, y en sintonía con la humorada de Lamothe. “¡Fuerza en esta nueva etapa!”, le escribió como si fuera el actor quien hubiera asumido el cargo.

Esteban Lamothe tiene una indiscutible semejanza con Wado de Pedro

42. Estuvo preso “como seis veces”. “Fue por bolud..., porque estaba tomando cerveza en la vereda, o me metía en algunas peleas a la salida del boliche. Te levantaban y te llevaban preso, pasaba mucho en los años 90. Tampoco es que robaba, eran situaciones cuasi infantiles. Lo que sí te puedo decir es que estar en una comisaría es lo peor del mundo. No es que te meten preso y te preguntan qué necesitás o si estás bien. Primero te empujan, te meten un par de patadas en el cu..., te tiran en el calabozo y después, cuando les da la gana, te sacan de la celda. Ahora ya no me pasa, porque soy famoso y los policías me piden fotos”.

43. Lejos de la pose de galán recio es más bien otro, deconstruido. Una vez subió a sus redes una imagen dándose un pico con Andrés Astudillo, peluquero de Polka. Otro día subió un video del backstage de una tira, en el que le da un beso en la cola a Rafa Ferro. Sensible confiesa que “A veces me pongo canciones tristes en el auto y voy llorando”.

A Rafaiel Ferro lo pescaron mirándole el escote a Griselda Siciliani en una entrega de premios Martín Fierro. Con Esteban Lamothe decidieron parodiar la escena

44. “Cuando era chiquito miraba a los de teatro y me parecían todos boludos porque el único actor que había en el pueblo era así, así que el teatro para mí no era nada divertido” (Planeta Urbano, julio, 2014).

45. No puede salir a ningún lado sin su mochila. En el programa de Vero Lozano sostuvo. “Tengo el Pasaporte, medicamentos, cosas que no puedo decir (risas), ropa interior, una botella de agua... Si la pierdo, me muero”.

46. Asegura que protagonizaría un filme porno por una determinada suma de dinero.”¿150 mil dólares o un dos ambientes? ¿Un tres ambientes en colegiales de 150 mil dólares? Lo hago por un tres ambientes en Colegiales, luminoso y lindo”, respondió con humor en el programa del Pelado López.

47. Una de sus fantasías es estar con una persona mucho más grande de edad. “Nunca salí con una mujer significativamente más grande que yo”, arrancó y Jey Mammón retrucó: “Pero de cuánto…¿de 70... de 80...?”. A lo que Lamothe respondió: “Si, no tendría problemas con la edad siempre y cuando me guste la mujer. Mirtha (Legrand), por ejemplo... Ella es una mujer que me llama la atención, tendría algo con ella”.

El debut de Esteban Lamothe en los medios se dio en el 2004, con un papel en la película "La vida de Perón". Recién en el 2012 llegó a la televisión como parte de "Sos mi hombre", en la pantalla de El Trece, canal que le abrió las puertas a gran parte de su trabajo

