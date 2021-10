La extraña fobia del Tucu López que condiciona a Sabrina Rojas

Sabrina Rojas y el Tucu López

“Los botones me dan asco. No sé de dónde viene... Lo que me pasa es el que el botón de plástico o que tenga agujeritos me da asco”, había sorprendido al contar en febrero su aversión hacia los botones (koumpounofobia) el Tucu López, justo cuando debutaba en Corte y Confección y tenía como desafío realizar diferentes prendas de vestir.

Pero su asco a los botones no solo lo incomodó en el ciclo conducido por Andrea Politti, sino también en su relación con su nueva pareja, Sabrina Rojas, quien se ve condicionada a la hora de vestirse para no molestar o hacer sentir mal al actor y conductor.

“¡Pensé que era el único, pero no!”, celebró en cierta forma el Tucu en diálogo con Implacables luego de que Fabiana Araujo le dijera que tenía el mismo problema. “Es muy loco. No es una fobia, es una aversión, me dan asco los botones de plástico. Los tengo y los puedo usar cuando la situación amerita. Como lo hice en PH, podemos hablar, que me tuve que vestir digno”, dijo.

“Me da asco, me incomoda. Ella (señalando a la notera) ahora no tiene nada, pero si tuviese me incomoda y estaría pendiente”, dijo sobre cuál sería su reacción si alguien cercano estuviera usando botones.

¿Qué pasa con Sabrina Rojas? ¿Le dice que no use botones? “No se lo sugiero”, dijo y aclaró que ella sabe de su fobia: “Cuando nos conocimos le conté todo mi problemita y ella se copa”.

Sin embargo, a veces trae problemas: “El otro día tenía un pulóver con unos botones de esos en el hombro, que no se había dado cuenta. Y yo no la llevaba abrazada. La llevaba de la manito. Y la agarro y le digo, ‘no te puedo abrazar porque tenés los botones esos del mal ahí'. Igual, lo vive, lo vivo de manera divertida porque es mi manera de salir por el costado de la situación”.

Hace unos días habló de cómo va su romance con la ex de Luciano Castro: “La relación está cada vez mejor. Está consolidada”. Además dijo que por el momento no hay planes de convivencia: “Sabri tiene dos hijos y demás. Es complicado, y muy pronto también. Nos vemos cada vez que podemos y va por ahí. De acuerdo a los tiempos de cada uno”.

Aún no conoce a Fausto y Esperanza, los hijos de la modelo, pero cree que no falta mucho para que ello ocurra: “No los conozco a los chicos todavía. Estamos hablando para conocerlos, en algún momento va a suceder”.

Luego de que ellos confirmaran su relación, Luciano Castro habló del tema: “Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada malo. Yo ya lo sabía desde mucho tiempo antes de que lo sepan ustedes. Me pongo contento porque Sabri está contenta. Y si mis hijos la ven contenta es un golazo”.

Y fue justamente la semana pasada el actor quien confirmó que está comenzando una nueva relación con Flor Vigna. “Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo”, aseguró la ex Bailando en diálogo con Nosotros a la mañana y detalló cuánto tiempo mantuvieron su relación en secreto. “Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también”.

Al ser consultada sobre el reciente romance de su ex, Sabrina Rojas -que comparte elenco en la obra Desnudos con quien fuera su marido-, se mostró despreocupada. “No tenía idea. No voy a opinar, ya es cosa de Lu”, dijo en LAM.

