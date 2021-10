Así es el exclusivo motorhome de Milo Ventimiglia, el actor de This is us

El motorhome de Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia, el actor canadiense de 44 años conocido por la serie This is us, suele compartir con sus más de 2 millones de seguidores de Instagram imágenes de su carrera y de su vida personal. Además de la actuación, él es un apasionado por los viajes y con su propia casa rodante suele recorrer diferentes lugares de los Estados Unidos.

El artista se compró un motorhome modelo Flying Cloud de la exclusiva marca Airstream que mide casi 10 metros. El mismo se encargó de decorar el interior con un estilo californiano. De esta manera, posee todas las comodidades: una cocina comedor con televisor y un sillón. Además, detrás de la cabina de manejo tiene un baño e incluso también una pequeña habitación con cama.

El motorhome de Milo Ventimiglia (Crédito: Architectural Digest)

En una entrevista con la revista Architectural Digest, Milo explicó para darle calidez a la casa rodante colocó almohadas, mantas, algunos cuadros en las paredes y pequeñas alfombras. Por lo general, todos los objetos elegidos son funcionales y no deben ocupar mucho espacio. El actor destaca que la planificación es muy importante antes de iniciar cualquier viaje: “Tiene mucho espacio de almacenamiento, pero antes de partir de viaje siempre pongo todas las cosas en el piso de mi garage para comprender qué es lo que realmente necesito y qué puedo ir consiguiendo en el camino”.

El motorhome de Milo Ventimiglia (Crédito: Architectural Digest)

Ventimiglia ha recorrido varios lugares con su remolque, como el parque nacional Zion, en Utah. También visitó Moab y Park City. Luego, estuvo en las salinas de Bonneville, disfrutó del lago Tahoe y visitó el parque nacional Yosemite durante unos días. En un futuro le gustaría ir a Australia, pero sabe que será un gran desafío. “Tengo que ponerme al tanto de las regulaciones y de cuáles son los lugares permitidos para acampar, porque no se puede parar en cualquier lado”, aseguró.

El motorhome de Milo Ventimiglia

En el plano laboral, Milo grabó la sexta temporada de This is us, la serie creada por Dan Fogelman, con sus compañeros de elenco Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hurtley. Es la historia de Rebecca y Jack Pearson, una pareja que se enamora en la década del 70 y luego de casarse quedan embarazados de trillizos. Uno de esos bebés muere al momento de que Rebecca da a luz y Jack queda impactado cuando se entera que en el mismo hospital fue ingresado un bebé que había sido abandonado en la puerta de un cuartel de bomberos. Así ambos deciden adoptar a este bebé.

La historia de la familia Pearson que arrancó en 2016 iniciará su temporada final el 4 de enero de 2022 y contará con otros 18 episodios. El final de la popular serie se vio afectada por la pandemia y tuvo más de cinco interrupciones en su emisión sumado a que la actriz que interpreta a Rebecca (Moore) fue mamá. Incluso el COVID fue incorporado en la trama de la quinta temporada y los personajes usaron barbijos como manera de prevención y se vacunaron. Hay una enorme expectativa por los capítulos finales de esta exitosa ficción que con una historia emocionante logró calar hondo y tocar fibras internas de cada uno de sus espectadores.

Milo Ventimiglia





SEGUIR LEYENDO: