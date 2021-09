Una de las nuevas figuras de La 1-5/18 estaría saliendo con una reconocida actriz

La 1-5/18

Nicolás García Hume es una de las nuevas caras de la televisión argentina. El actor paraguayo que interpreta a Lautaro en la nueva ficción de Polka La 1-5/18 pareja de Rita, el personaje de de Lali González, estaría saliendo con una reconocida actriz.

“Me fijé bien y ella tuvo un matrimonio de 15 años y está separada en buenos términos desde fines de 2019, todo bien, tienen una muy buena relación por su hijo. Estuvieron en un bodegón comiendo bife de chorizo, chuparon bastante vino tinto, pagó él y dejó 200 pesitos de propina. No fue primera cita. Ellos ya se conocen porque compartieron una película en 2016 que no fue muy famosa”, aseguró Maite Peñóñori en Los ángeles de la mañana.

Nicolás García Hume

Luego la panelista confirmó: “Jazmín Stuart está saliendo con Nicolás García Hume, figura de La 1-5/18, el paraguayo que la rompió también en El Reino (la serie de Netflix)” y agregó que en el restaurante estaban “en modo pareja”.

Nicolás tiene 41 años y más de dos décadas en la actuación. En la Argentina, trabajó en novelas como La Leona, Campanas en la noche y al miniserie de Netflix que estrenó hace unos meses protagonizada por Diego Peretti, Mercedes Morán y el Chino Darín, El Reino, donde interpretó a Remigio Cárdenas.

Jazmín Stuart

Llegó a la Argentina en 2010 cuando sintió que en su país natal ya había superado sus expectativas como artista. Hizo stand up y estuvo en las miniseries Jorge (Canal 7) y Por Ahora (Cosmo), ambas de la actriz y guionista Malena Pichot. En el 2015 cuando regresó a Asunción fue convocado para participar de la novela protagonizada por Pablo Echarri y Nancy Dulpáa y regreso a Buenos Aires.

Se desempeñó como skater profesional a los 15 años y cuando terminó el secundario buscó su futuro entre distintas carreras universitarias: estudió medicina, derecho, marketing y publicidad, pero no terminó ninguna. A sus 21 descubrió que su verdadera vocación estaba en el arte y le contó a su familia que quería dedicarse a la actuación.

En la nueva ficción de Polka, la primera en televisión abierta tras el comienzo de la pandemia, el actor interpreta a Lautaro, el marido de Rita con quien tuvo un hijo en su juventud que decidieron entregar. Él es un ex presidiario que sale en libertad y que intenta demostrarle a su mujer que es una nueva persona, aunque no les así y está en negocios turbios.

Rita por su parte, tendrá una historia con Sebastián (Luciano Cáceres) un médico que va a ayudar al barrio, casado con Renata (Bárbara Lombardo) y es el padre adoptivo de Matías (Balthazar Murillo)el hijo que abandonó de bebé y que estuvo buscando durante años.

En el 2019 Jazmín Stuart contó que estaba separada desde hacía un año y medio del padre de su hijo Manuel, el chef Mauricio Masajnik. “Ya no estoy más casada. Nadie lo sabía porque no suelo hablar de mi vida privada. Nos llevamos muy bien, hoy somos amigos”, había contado a revista Paparazzi.

En ese momento se supo que para la serie que protagonizó con Nicolás Cabré, Tu parte del trato, tanto ella como él habían pedido dobles para las escenas de sexo: “No suelen ser escenas muy cómodas. Me cuestan, pero con un buen equipo, un buen director y un buen compañero se pueden sobrellevar más fácilmente… Se sabe que si el actor está cómodo, actúa mejor y que las escenas de sexo no están puestas solamente en busca de lo escandaloso”, había reflexionado al respecto.

