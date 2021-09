Estrellas sin edad: 10 actrices de Hollywood que lograron romper paradigmas y viejos prejuicios

Francés McDormand, Salma Hayek, Rita Moreno, Halle Berry, Jennifer Aniston, Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Sarah Jessica Parker, Nicole Kidman y Meryl Streep

Algunas de ellas ya rondan las cinco décadas y otras las pasaron hace un rato, pero ¿quién cuenta los años si lo que importa es el talento? Estas actrices han luchado por sus derechos desde hace mucho, corriendo incluso el riesgo de cerrarse las puertas en la industria. Sin saberlo, su coraje les ha abierto oportunidades a las nuevas generaciones que ven en ellas una inspiración.

Debido a las exigencias de la industria cinematográfica, los rostros nuevos eran los que mandaban la parada y se decía que cuando una actriz pasaba los 30 ya no era lo suficientemente interesante o atractiva para garantizar el éxito de una taquilla. Estas diez talentosas mujeres que aún siguen en vigencia vinieron a demostrar lo contrario.

Estas son sólo algunas de las actrices que han marcado territorio en Hollywood con un mensaje de empoderamiento femenino. Tras el movimiento de Me Too muchas cosas empezaron a cambiar en la historia del mercado anglo y ver rostros femeninos en los papeles principales de diferentes géneros tanto en el cine como en la televisión, es una muestra del cambio en la industria.

Sarah Jessica Parker (56 años)

Sarah Jessica Parker volverá con "Sex and the City"en HBO Max sin Kim Cattrall (Foto: EFE/ Etienne Laurent/Archivo)

Esta actriz y productora logró fama y reconocimiento gracias a su papel de Carrie Bradshaw en Sex and the city de HBO. Por ella se convirtió en un ícono de la moda, ganó dos premios Emmy, cuatro Globos de Oro a la mejor actriz de serie de comedia y tres premios del Sindicato de Actores.

Carrie está de regreso en la nueva producción de esta franquicia que ha dado mucho que hablar: And just like that se estrena próximamente. ¿Quién dijo que la edad es un impedimento para ser un ícono de la moda?

Viola Davis (56 años)

Viola Davis en la alfombra roja de los premios Oscars (Foto: Chris Pizzello/Pool via REUTERS)

Actriz y productora estadounidense, afianzó su éxito con la franquicia de Escuadrón Suicida (2016 y 2021) y es una de las actrices más galardonadas de la lista, sin embargo, su estrellato a la fama no fue tarea fácil. Rompió distintas barreras como el de la pobreza y discriminación racial pero ganó un Oscar, un Primetime Emmy y dos premios Tony y esto la consagró como la actriz más joven y la primera afroamericana en conseguir la Triple Corona de la Actuación. Este año volvió a estar nominada a un Oscar por su protagónico en Ma Rainey’s Black Bottom.

Pero sus reconocimientos no acaban ahí: en el 2012 la revista Time la nombró como una de las 100 personas más influyentes. En 2017 volvió a posicionarse en esa lista y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pera la actriz, más allá de sus galardones, considera que su misión es inspirar a chicas de raza negra a triunfar y a alcanzar sus metas.

El próximo año la veremos como la ex Primera Dama, Michelle Obama, en la serie dramática The First Lady para Showtime, además de ejercer como productora ejecutiva.

Salma Hayek (55 años)

Salma Hayek lidera la taquilla de EE.UU. con The Hitman's Wife's Bodyguard (Foto: EFE/EPA/OMER MESSINGER/Archivo)

Esta es una de las actrices más cotizadas del momento en Hollywood. Su poder latino la ha llevado a obtener papeles importantes en el mercado anglo y a producir contenido con éxito. Como productora, estuvo a cargo de una de las series más importantes y recordadas por el público en Estados Unidos: Ugly Betty.

Es la primera mexicana en recibir una nominación al Oscar (2002), además de las nominaciones al Globo de Oro, al Screen Actors Guild Award y al British Academy Film Award a la mejor actriz.

Para Hayek, su gran misión es fortalecer la imagen de la mujer latina para abrir camino a otras. También ha hablado abiertamente de los temas tabúes que sufren las mujeres: la menopausia y sus cambios hormonales.

Recientemente protagonizó la secuela de Hitman’s Wife’s Bodyguard y en noviembre, estrena su primer papel en Marvel con Eternals.

Jennifer Aniston (52 años)

FILE PHOTO: 26th Screen Actors Guild Awards - Show - Los Angeles, California, U.S., January 19, 2020 - Jennifer Aniston accepts the award for Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series for "The Morning Show." REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

No hay un solo día en el que no se hable de ella en los medios de comunicación y redes sociales. Jennifer se convirtió en un ícono de la televisión gracias a su papel protagónico de Rachel en Friends y desde entonces no paró.

Es una de las actrices más respetadas de Hollywood con un patrimonio neto estimado en 300 millones de dólares y hace un tiempo confesó que su humor se lo debe a la dislexia. “Creía que no era lo suficientemente inteligente y tuve que forjar mi carácter para ser la mejor”, dijo la actriz, que sintió que ésa era su única manera de triunfar, brillando a través de la risa. Hoy es una de las actrices de comedia más importantes del mercado anglo.

Ha sido incluida en las listas de las mujeres más bellas del mundo de numerosas revistas y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Actualmente conduce su serie Morning Show, que está en su segunda temporada en Apple TV.

Rita Moreno (89 años)

Rita Moreno reina en Sundance con Just a Girl Who Decided to Go for It (Foto: EFE/Sundance Institute)

Si creían que las latinas apenas estaban arrasando en el mercado anglo, Rita ya había trazado camino. Esta puertorriqueña con 70 años de trayectoria actoral, nos prueba que la edad y el lugar donde nacimos no es un límite. Desde hace años se encargó de protagonizar papeles que derriban mitos: ¿se imaginan la titánica labor de cumplir esta misión, cuando a los latinos no se los tenía en cuenta?

Rita Moreno, sin duda, refleja la alegría con la que muchos quisiéramos vivir nuestra vida. Sin embargo, no todo es color de rosa en su historia: varios intentos fallidos casi la ponen al borde del suicidio pero superó esta etapa de su vida y hoy es la latina más importante no sólo por su talento, sino también por sus luchas. Ella abrió el camino a mujeres como Salma Hayek, Penélope Cruz y Eva Longoria, entre otras.

¿Su récord más importante? Es la única latina que ha conseguido ganar un premio Oscar hasta el momento. Se espera que muy pronto, otra latina también lo logre. También pertenece al selecto grupo de EGOT, que reúne a los artistas que han ganado los cuatro mayores premios de la industria: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La actriz regresa como parte de la remake de la película que le puso el mundo a sus pies, West side story, de la mano de Steven Spielberg.

Frances McDormand (64 años)

Nomadland arrasa en los premios Spirit y se acerca aún más al Óscar (Foto: EFE/20th Century Studios)

Esta actriz con casi 40 años de trayectoria, ha sido acreedora de varios galardones títulos exitosos como Nomadland (2020), por el que recibió su tercer Oscar.

Sus personajes comúnmente se caracterizan por su testarudez, extravagancia y con rasgos de mujer empoderada. Esto le ha permitido cosechar éxitos fulgurantes en su trayectoria como actriz: es una de las pocas que ha logrado Triple Corona de la Actuación: un premio Tony, dos Primetime Emmy, tres premios de la Academia, cuatro Globos de Oro, entre otros.

A pesar de cosechar éxitos de ese calibre, McDormand prefiere seguir protagonizando producciones independientes. Su patrimonio supera los 2.200 millones de dólares y esto se debe a sus regalías por derechos conexos en Transformers: La oscuridad de la luna (2011) y Madagascar 3: Los más buscados de Europa (2012).

Se espera ver su genialidad en The French dispatch al lado de Timothée Chalamet. Ella es un vivo ejemplo de que cuando el talento sobra, lo demás queda en un segundo plano.

Halle Berry (55 años)

Halle Berry, otra actriz prolífera

Esta actriz es recordada por su ‘sex appeal’ y por su papel en X-Men. Sin embargo, detrás de ese simbolismo, hay un talento que la ha llevado a arrasar en el mercado de Hollywood. Es recordada por su papel de Catwoman, en la producción cinematográfica de DC basada en el cómic, dirigida por Pitof.

Su éxito se lo debe a su interpretación biográfica de Dorothy Dandridge, lo que la hizo merecedora de un Globo de Oro (2000). Y como si fuera poco, Berry fue la primera actriz negra en ganar un Oscar (2002) a la mejor actriz principal por su papel Monster’s Ball, de Marc Forster. Halle se caracteriza por ser una mujer imparable e inspira valentía. Esto lo demostró al convertirse en una chica Bond en la película Muere otro día (2002). Y en 2004, se puso a la orden del día con un thriller de Mathieu Kassovitz en Gothika. Parece que la era dosmil le sentó muy bien para arrasar con éxito en varias producciones.

Pero Halle Berry aún sigue dejando huella en Hollywood: debutará como directora, por primera vez, en Bruised para Netflix, un drama con toques indies en el que protagoniza con Shamier Anderson, Adan Canto y Sheila Atim. También se anunció que compartirá protagónico con Michael Peña en la película “Moonfall” que se estrenará en el mes de febrero próximo.

Claramente le siguió los pasos a Sandra Bullock como directora y se suma así a la lista de las mujeres que deciden empoderarse bajo el cargo de dirección en grandes producciones.

Nicole Kidman (54 años)

Nicole Kidman en la alfombra roja de los Critics Choice Awards en Santa Monica, California (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Si mencionamos Hollywood y tenemos que pensar en una mujer protagonista, tal vez una de las referencias que se nos viene a la mente podría ser Nicole Kidman. La actriz australiana más aclamada y adoptada por Estados Unidos. Su papel debut se lo debe a Days of Thunder, con quien compartió set con su ex Tom Cruise.

Esta exitosa actriz que ha sido ganadora de un premio Oscar, un premio BAFTA, dos premios Primetime Emmy y cinco Globos de Oro. La lista de premiaciones y nominaciones es larga. Ha sido una de las actrices mejores pagadas en Hollywood con un patrimonio de 183 millones de dólares. Esta simpática mujer aún sigue arrasando las listas de éxitos: Times la posicionó en el quinto lugar de las mejores actrices del siglo XXI.

Kidman, con 54 años, aún sigue debutando en producciones de plataformas de streaming, como en Amazon Prime Video. Su última actuación se registra en Nine Perfect Strangers, en que que interpretó a una gurú en un drama idílico que muestra la realidad de un proceso de sanación. Y anteriormente en Undoing, la aclamada mini serie de HBO al lado de Hugh Grant.

Meryl Streep (70 años)

Meryl Streep, referente indiscutida en la industria (Foto: EFE/Neil Hall/Archivo)

¿Quién diría que el diablo viste a la moda? Meryl Streep como Miranda comprobó que sí. Pero detrás de ese protagónico compartido con Anne Hathaway y Emily Blunt, había construido una carrera muy sólida. Ganadora de tres Oscar, nueve Globos de Oro, tres Emmy, dos BAFTA, es imbatible.

A Streep en sus inicios se les cerraron las puertas, por no tener un rostro “perfecto” según los estándares de Hollywood, sin embargo, hoy es uno de los rostros más sutiles y recordados por la televisión estadounidense. De hecho, su patrimonio supera los 250 millones de dólares.

Su debut fue en The Deadliest Season y en The Playboy of Seville en 1971. Su papel más reciente y recordado fue en The Post (2017), donde interpretó a una periodista que destapó los secretos del Pentágono durante la presidencia de Richard Nixon.

De sus últimos trabajos, Meryl ha cosechado éxitos debido a su interpretación como Mary Louise Wright en Big Littles Lies (HBO). Sí, la misma producción donde figura Reese Witherspoon y Nicole Kidman. Claramente Meryl Streep es una de las actrices más respetadas e icónicas.

Michelle Pfeiffer (63 años)

FOTO DE ARCHIVO: La actriz Michelle Pfeiffer posa mientras asiste al estreno europeo de "Maléfica: Maestra del mal" en Roma, Italia, el 7 de octubre de 2019. REUTERS/Yara Nardi

Esta actriz estadounidense, que no aparenta absolutamente su edad, es considerada como uno de los rostros más llamativos del mercado anglo. Sin embargo, su belleza apenas es un plus. Su talento la ha llevado a ser ganadora de un premio BAFTA y un Globo de Oro.

Su versatilidad es una de las características que la define y lo que le ha dado el éxito que tiene. Sin embargo, la prueba de que la belleza no logra absolutamente todo fue cuando no quedó en el casting de Pretty Woman. Sí, su primer gran rechazo fue cuando intentó protagonizar a Vivian Ward (que quedó en manos de Julia Roberts).

Su éxito debut fue cuando protagonizó Scarface. Allí interpretó a la recordada Elvira Hancock. Durante la década de los ochenta y noventa, Pfeiffer fue una de las actrices mejores pagas del mundo y, por supuesto, una de las más importantes.

Sus últimos papeles fueron en Maléfica y Vengadores: Endgame. Actualmente filma la tercera parte de Ant Man y tiene otros títulos próximos a estrenarse. Michelle es la prueba concreta e que la belleza y la edad, no son determinantes para cosechar éxitos en las grandes pantallas.

SEGUIR LEYENDO: