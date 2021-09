La palabra de Baby Etchecopar ante los rumores sobre su casamiento

Baby Etchecopar y su novia, Silvina Cupeiro (Foto: Teleshow/ Matías y Ramiro Souto)

Ángel De Brito abrió Los Ángeles de la mañana con un enigmático sobre un inesperado casamiento. “Yo estoy invitado, así me enteré...”, contó al comienzo del programa despertando el interés de sus panelistas. Luego aportó, a modo de pistas: “A su futura mujer la vimos pero con él, porque no es del medio. Él tuvo una pareja que conocemos, aunque, que yo sepa, no salió con famosas. Los novios se conocieron más de grandes. Cada uno tenía su vida y se juntaron. Los dos tienen hijos, pero no en común”.

Al ver que las angelitas no acertaban, el conductor dio más detalles sobre este famoso al que se lo conoce por un sobrenombre: “Es alto hervor, tiene más de 50 años. Es conductor, actualmente está en la tele y hace radio. Lo han invitado a ser parte de algún reality alguna que otra vez, pero no ha aceptado. Él sería un gran participante de un reality”.

Finalmente, después de que durante todo el programa las panelistas arriesgaran nombres sin mayor suerte, De Brito hizo el anuncio: “Se casa Baby Etchecopar. Hablé con él y me lo confirmó”. Según sus palabras, el conductor dará el sí junto a Silvina Cupeiro, con quién se encuentra manteniendo una relación desde hace tres años.

“El casamiento está previsto para marzo del año que viene, debido a que la celebración se atrasó por la pandemia. Algunos de los famosos invitados son Marina Calabró, Yanina Latorre, Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Claudio Cosano”, aseguró el conductor. “Ella es un amor total, él es divino”, aclaró por su parte Yanina Latorre.

Lo cierto es que el conductor de A24 y Radio Rivadavia está enamorado y se hace cargo. En diálogo con Teleshow, Baby confirmó el rumor de boda: “Es cierto que me caso, pero dentro de un año. No tengo nada confirmado: hasta que no pase el covid, ni miras... porque no puedo hacer fiesta. Y a nuestra edad, uno se casa por la fiesta. Está todo en suspenso: cuando termine la pandemia, al mes me caso”, prometió Etchecopar.

¿Quién es Silvina?

Por más de 37 años Baby estuvo casado con Adriana Paz, la madre de sus hijas, quien falleció en 2016 a causa de un cáncer de colon. El la despidió con una carta muy emotiva: “Con esa morocha tan linda que conocí hace 37 años criamos los tres hijos que amo. Pero el viernes la morocha se fue y se llevó mi corazón. Mis hijos tienen todos su vida y no sé qué sentido tiene ayudarlos tanto si después te dicen que no les diste nada. A la morocha la voy a llevar toda la vida conmigo”.

“En mi vida hubo un antes y un después. Yo era muy familiero y encontrarte con la soledad de tu departamento de nuevo a esta edad es difícil”, había declarado en una entrevista con Teleshow. De hecho, aseguraba que la enfermedad de su mujer estuvo directamente vinculada con el robo que sufrieron el 13 de marzo de 2012, cuando Etchecopar y su hijo Federico fueron heridos al enfrentarse a tres delincuentes armados que entraron a robar a su casa de la calle Francia 137, en San Isidro. “Fue un episodio muy violento y a mi mujer le trajo consecuencias psíquicas y físicas muy graves”, lamentó en aquel momento.

Baby Etchecopar planea casarse, pero no todavía

Cuando las heridas fueron cicatrizando, Baby decidió volver a apostar al amor. En 2018 llegó Silvina para alegrar su vida. “Estoy muy bien, estamos conviviendo, es cierto, y tenemos proyectos juntos. Nos quedamos en la semana en lo de Silvina y los fines de semana, para estar cerca del río, en mi casa. Lo importante es que me devolvió la risa. Estoy muy feliz, es una gran mujer”, sostuvo en una entrevista.

Porque con Silvina, más temprano que tarde, Baby caminará rumbo al altar.

