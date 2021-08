“Luis Miguel, la serie”: Netflix anunció qué figuras estarán en la última temporada

Se confirmó que en la última temporada de “Luis Miguel, la serie” se conocerán los detalles del romance del cantante con la diva norteamericana Mariah Carey. También se mostrará cómo era la relación con sus hermanos Sergio y Alejandro.

Con esta foto Netflix Latinoamérica anunció la nueva temporada de la serie biográfica de la vida del “Sol de México”, aunque todavía no han confirmado la fecha de estreno.

Elenco y nuevos personajes

Algunos personajes de las temporadas anteriores continuarán y otros se sumarán al reparto. Se prevé que la serie manejará la misma narrativa en dos tiempos.

Entre los nombres que serán parte de este ambicioso elenco encontramos a Jade Ewen (quien interpretará a Mariah Carey), Plutarco Haza (Humberto), Sebastián Zurita (en el papel de Alex Basteri ya de adulto), Carlos Ponce (Luis Miguel versión adulto), Alejandra Ambrosi (Karla), Miguel Rodarte (Daniel), Mauricio Abad (Sergio Basteri adulto) y Antonio Mauri (vuelve cómo Julián).

Justo antes de terminar la segunda temporada, Netflix hizo el anuncio de la tercera parte y confirmó a quiénes volveríamos a ver. Entre ellos: Diego Boneta, Juan Pablo Zurita, César Santana, Gabriel Nuncio, Macarena Achaga, Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cane, Teresa Ruiz y Axel Llunas.

Luis Miguel y Mariah Carey (Foto: Twitter@jalejandrohh)

Mariah Carey y Luis Miguel: uno de los romances más recordados de los 90s

Ambos artistas fueron los protagonistas de titulares por tres años consecutivos. Un romance que, para muchos, estaba destinado a brillar. Sin embargo, celos artísticos e infidelidades fueron los puntos de quiebres de esta relación.

Pero después del anunció de que este romance se verá en la pantalla, las dudas surgieron. ¿Será que se tocarán las relaciones que hubo entre Luis Miguel y Myrka Dellanos? ¿Se hablará sobre Aracely Arámbula y de los dos hijos que tiene con la actriz?

Cabe recordar que con ambas estrellas mantuvo relaciones muy sonadas. Pero sobre los motivos de las rupturas no se ha dicho casi que ni una sola palabra. Se sabe que Aracely Arámbula lo iba a demandar por no pasarle manutención a sus hijos por un año y que presento un escrito para que su historia no fuera revelada en la serie ¿Qué contará la producción de Netflix sobre esta faceta desconocida de Luis Miguel?

Jade Ewan

Jade Ewen, la actriz que dará vida a Mariah Carey

Aquí un breve repaso para conocer a Jade Ewen. Es una cantante, compositora y actriz británica de 33 años, reconocida por ser ex miembro del grupo de chicas Sugababes.

Su acercamiento a la música comenzó en un grupo de chicas llamado Trinity Stone, firmado por Sony BMG en 2005. Sin embargo, el grupo se disolvió en 2007 sin publicar un álbum.

Unos años más tarde, representó al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión 2009 interpretando la canción “It’s My Time”, de Andrew Lloyd Webber y Diane Warren. Ocupó el quinto lugar, convirtiéndose en la participante más exitosa de Eurovision desde el 2002, gracias a su presentación.

Aunque tiene títulos en la televisión inglesa como la serie “Casualty” (2005-2015) y “Tracey’s Ullman show” (2016-2018), su única participación en el cine fue en el 2016 al lado de Steven Seagal en la película “End of a gun”.

La actriz con 81.000 seguidores en Instagram compartió el post con la leyenda ‘No todos los días puedes interpretar a tu ídolo… No hay palabras, sólo infinita gratitud”.

Los fans están a la expectativa de su nivel actoral y musical para interpretar a Mariah Carey en “Luis Miguel, la serie”.

La tercera y última temporada fue dirigida por Humberto Hinojosa. La primera y segunda parte se encuentran disponibles en Netflix. Se espera que su estreno (Netflix) sea antes de que termine el 2021.

