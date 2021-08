El gesto de Antonela Roccuzzo a Wanda Nara: ¿el comienzo de una amistad?

Wanada Nara y Antonela Roccuzzo

Desde que Lionel Messi firmó para ser una de las figuras del PSG los ojos del mundo no están solo puestos en él, sino en su familia, especialmente en su mujer Antonela Roccuzzo. También se especuló sobre cómo sería su relación con Wanda Nara, mujer de la figura del club, Mauro Icardi, ya que entre ellas no habría diálogo.

Sin embargo, parece que las cosas se van acomodando entre la rubia y la morocha. En las últimas horas, luego de que la mayor de las Nara subiera en su cuenta de Instagram una imagen de ella con sus hijos Constantino y Benedicto camino a su práctica de fútbol, la rosarina tuvo un acercamiento y le puso “Me gusta” a la imagen, dejando de este modo atrás viejas diferencias.

Apenas los Messi llegaron de España a Francia Wanda comenzó a seguir a la rosarina en las redes sociales y la mamá de Thiago, Mateo y Ciro le devolvió el gesto al día siguiente.

El posteo de Wanda Nara al que Antonela Roccuzzo le dio "Me gusta"

Se especuló con que la relación entre las esposas de los ídolos deportivos no sería la mejor ya que no habían tendido contacto y cundo se vieron, ni se habían saludado. Fue en febrero del 2020 en el Fashion Week de Milán, cuando se cruzaron y según dijeron los presentes, ni se saludaron. En ese momento se dijo que a la Wanda no le habría gustado el destrato que tuvo su marido en la Selección Argentina tras no ser convocado por Sampaoli para jugar en el Mundial de Rusia 2018 y que por eso la rispidez con el capitán de la Selección y con su mujer, por carácter transitivo.

Es que además, hasta hace un par de días ellas no tenían nada en común que pudiera unirlas. Cosa que a partir de este mes cambió y se ve reflejado en las redes sociales de ambas, ya que con sus maridos como compañeros, terminarán compartiendo eventos y salidas también ellas y hasta sus hijos.

Además, otro punto que las distanciaba era la buena relación de Antonela con la mujer de Martín Demichelis, Evangelina Anderson, con quien desde adolescente Wanda tiene diferencias. Luego de que sus parejas compartieran equipo en la Selección las dos se llevan bien e incluso fue la ex Bailando una de las primeras en comentar los posteos que Roccuzzo realizó apenas llegó a la ciudad de las luces.

“Se cierra una etapa maravillosa pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades. Todos los cambios son difíciles al principio pero juntos vamos a seguir escribiendo nuestra historia. Con vos en todas. Te amamos”, escribió en Instagram Antonela al tocar suelo francés y Anderson comentó: “Todo lo mejor para la familia. #SiempreJuntos”.

Justamente en redes sociales las mujeres también mantienen una “rivalidad paralela” ya que entre los seguidores de ambas son muy comentados sus looks y las comparaciones respecto a quién le queda mejor cada conjunto están a la orden del día entre los usuarios. Y no es para menos ya que entre ambas suman más de 25 millones de seguidores: Wanda tiene más de ocho y Antonela más de 17.

En el debut de Messi en el PSG además de la mirada sobre el jugador y su performance dentro de la cancha, muchos estarán pendientes de lo que haga su mujer Antonela desde la tribuna con sus hijos y si en ese momento se cruza o no con Nara y cómo se saludan.

