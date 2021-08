Fabián Doman está en pareja nuevamente: cómo se conocieron y quién es la mujer que lo enamoró

Fabián Doman

“Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar, en cierto modo, de profesión. Voy a ser, desde mañana, el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina”, sorprendió durante el aire de Intratables del 30 de junio Fabián Doman. Así, el periodista dejaba atrás una etapa laboral. Pero no serían los únicos cambios en la vida del conductor por estos meses.

En mayo se había separado de quien fuera su pareja durante más de tres años, María Laura de Lillo, luego de un tiempo que se tomaron de tres meses durante el 2020. Tras su ruptura debió buscar otro sitio para vivir... trabajo y casa nuevos, trajeron el nuevo amor a la vida del ex Intratables.

Fue justamente gracias a la búsqueda de su nuevo hogar que conoció a Viviana, una mujer de 51 años, abogada y madre de tres hijos. Según pudo saber Teleshow, ella trabaja en real state y tiene inversiones. Fue una conocida de ella que trabaja en la inmobiliaria a través de la cual Fabián consiguió su actual casa quien los presentó de casualidad, lejos de querer oficiar de celestina.

Fabián Doman con Viviana

Quienes lo conocen a él aseguraron que entre las cosas que más le atrajeron de ella fueron además de su belleza, su inteligencia y compañerismo, ya que a pesar de conocerlo desde hace muy poco estuvo al pie del cañón acompañándolo durante su mudanza y también en la transición laboral, ya que no debe ser fácil cambiar de ámbito de trabajo luego de años en los medios.

Están saliendo hace aproximadamente un mes, por lo que se están conociendo y sería apresurado hablar de convivencia. Aunque la cosa va encaminada ya que los hijos de ella, que tiene más de veinte años los tres, ya habrían conocido a Marc, el hijo menor de él (los dos mayores Federico y Cocó están viviendo en Europa). Ambos ser padres sin dudas los acerca.

Entre sus planes preferidos están mirar películas, sobre todo clásicas que a ella le gustan, salir a cenar con amigos o solos. Fue justamente en una de esas salidas que gente que estaba en el lugar los vio y los fotografió. Sus allegados aseguraron que tal vez hubieran preferido esperar antes de que el romance se hiciera público. Sin embargo, las repercusiones fueron buenas y ambos lo habrían tomado con naturalidad ya que el tema de la exposición fue un punto que se conversó apenas comenzaron a salir.

Doman había conocido a su anterior pareja, Laura de Lillo en el 2017 y dos años más tarde decidieron sellar su amor con una Unión Civil. “Tenemos una edad en la que los dos construimos nuestras vidas y esto es un sello afectivo que le da un cierre a una etapa de tu vida para que empiece otra. Es una unión donde no hay bienes involucrados, puramente afectiva”, había dicho él en ese momento.

El año pasado la pareja tuvo un impasse en agosto. Los compromisos laborales de ambos y la cuarentena habrían afectado su unión. Aún así en diciembre del 2020 de decidieron volver a apostar por la relación y se reconciliaron hasta que en mayo le pusieron punto final al romance. Ambos coincidieron en que era una ruptura de común acuerdo y en buenos términos.

