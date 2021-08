El emotivo mensaje de Natalia Oreiro a Ricardo Mollo por su cumpleaños: “Compañero del alma”

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

Ricardo Mollo cumplió años 64 años y Natalia Oreiro publicó en su cuenta de Instagram un cariñoso posteo para felicitarlo. “Feliz día, compañero del alma”, escribió la actriz en la red social. Además, compartió dos imágenes en blanco y negro: una foto de ellos dándose un beso y en la otra, el músico aparecía con su hijo Merlín Atahualpa soplando la velita de una torta.

La protagonista de Wakolda está en pareja con el vocalista de Divididos hace casi dos décadas. Ellos se conocieron en una clase de yoga, y fruto de ese amor nació Ata, el niño que en enero cumplió nueve años. A pesar de tener muchos compromisos laborales, la pareja se las arregla para estar siempre juntos. Por ejemplo, en el caso de que uno deba viajar al exterior, se organizan para mantener la unidad en la familia.

El mensaje de amor de Natalia Oreiro a Ricardo Mollo

“Lo común debería ser que un compañero se haga cargo a la par. A mí me conmueve como hombre más allá de eso, pero luego, cuando nos convertimos en padres, fue un regalo maravilloso incluso para él, porque también le corresponde”, afirmó la intérprete de “Tu veneno” en una entrevista con el ciclo Agarrate Catalina (La Once Diez). En el mismo sentido, contó cómo ve su hijo esta situación: “Es un espacio compartido que nos permitirnos atravesarlo y en el caso de Ata, su imagen paternal y su imagen maternal es una misma: son sus padres”, explicó.

Ricardo Mollo y su hijo

“Es precioso eso, porque va a ser un hombre que no va a tener que deconstruirse”, apuntó la conductora Catalina Dlugi .“Mi hijo es un niño feminista”, contestó Oreiro y contó una anécdota a modo de ejemplo: “Cuando era chiquito y se golpeaba, no decía ‘¡Mamaaa!’, decía ‘¡Mamá papá!’ ¡Mamá papá!’, como llamando a uno solo”, relató la artista.

Luego, dio más detalles de aquellos primeros años del pequeño: “Yo empecé a trabajar a los seis meses del nacimiento de Ata”, evocó. “Hice Wakolda, fuimos los tres al Sur; después nos fuimos los tres a Colombia a filmar Lynch, y ahí estaba Ricardo a canguro de Ata trayéndolo al set para que le diera la teta. Eso cambió nuestra relación y para Ata es lo normal”, manifestó.

Respecto al plano laboral, Natalia estuvo grabando Santa Evita, una serie basada en el libro de Tomás Eloy Martínez en la que debe encarnar ni más ni menos que a Eva Perón. En sus redes, mostró el cambio de look que hizo para interpretar este papel en la ficción que podrá verse en Star +. “Fui elegida por casting. Algunos pocos tienen la habilidad de interpretar ese personaje magistralmente. No es mi caso. Soy una agradecida de que me elijan por lo que puedo hacer. Interpretar a Eva es el mayor desafío de mi carrera”, había dicho en una entrevista que le brindó a Marcela Coronel para el programa Mientras tanto (Mucha radio FM 89.5) en marzo pasado, cuando estaba a punto de iniciar las grabaciones.

Por último, agregó: “En el pasado no me sentía lista para el personaje y lo rechacé. Ahora tengo 10 años más que la edad que ella tenía cuando murió. Yo vi el casting porque se lo pedí al director, y me vi muy mal. No me cerraba la voz, la mirada. Evidentemente ellos vieron más allá, por suerte. Lo preparé en un tiempo determinado y a mí no me convenció. Nunca me alcanza el tiempo. Siempre que me dicen que se atrasa un proyecto yo agradezco porque tengo un poco más de tiempo para prepararme. Soy siempre de las que cuando se cierra un proyecto pienso que lo podría haber hecho mucho mejor”.

Natalia Oreiro como Evita

