Rita Cortese habló sobre su papel de Doña Tota en la serie de Maradona: “Pensaba ‘cuando Diego vea esto tengo que defender el personaje’”

“Nunca dejé de ser feliz, el tema es que se me fueron los dos viejitos. Daría todo lo que tengo porque mi viejita se aparezca por esa puerta”, dijo alguna vez Diego Maradona al recordar a dos de las personas más importantes de su vida, su mamá Doña Tota fallecida en el 2011 y su papá Don Diego fallecido en el 2015. Ellos tendrán un papel fundamental en la serie que retrata la vida del Diez, Sueño Bendito.

Rita Cortese será la encargada de ponerle el cuerpo a la mamá del ídolo. “Fue una gran responsabilidad hacer doña Tota, pensaba ‘cuando Diego vea esto tengo que defender el personaje que para él fue lo más importante’, desde mi no conocimiento tan personal con él pienso que ella fue fundamental”, dijo la actriz en diálogo con Marcela Coronel en el ciclo Mientras Tanto.

Para ella interpretar a Dalma Franco, como era el verdadero nombre de la mamá de Pelusa, fue “una gran responsabilidad”: “Hay algo que pude tomar desde el espíritu y desde el respeto que le tengo a Maradona y a sus sentimientos”.

“Mercedes Morán es la madre cuando él es chico, mi personaje comienza cuando él tiene la internación en Punta del Este (2000), y esa mujer para él, lo debe haber sostenido de una manera tremenda, sentía que se entendían, tal vez si ella hubiera sido varón en ese tiempo hubiera sido igual que Maradona con todo, había una admiración de esa madre por ese hijo”, dijo sobre los protagonistas en la vida real.

“Ella vio ese talento enorme más que su padre, que tal vez lo vio desde el lugar especulativo, ella lo vio desde el lugar del alma, por eso Doña Tota quedó en el imaginario del pueblo. Su madre es el orgullo de esa clase que fue sometida tanto tiempo”, dijo la actriz.

Antes de comenzar su trabajo, habló al respecto con Claudia Villafañe, no así con Dalma y Gianinna: “Le dije que al menos lo que vi en los libros y por quien la encarna (Julieta Cardinali), siempre fue tratada con un gran respeto y doy fe que Julieta lo hizo desde ese punto. Con Diego no pude hablar, lo vi dos veces en la vida y para mí es un artista, cuando era joven él se nombraba, es alguien que trasciende los tiempos y los países, trasgredió todo y su talento ha sido único. Sufrió los avatares de una clase que accede a un lugar que no le es permitido naturalmente”.

Hace unos días justamente se difundieron las primeras imágenes de la ficción de Amazon Prime, en la que Cardinali se pone en la piel de la ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity. “Diego tiene este problema hace más de 15 años. Y yo estoy ahí hace 15 años, cuidándolo, sola”, se escucha al personaje decir en el video que la misma protagonista compartió a través de sus redes sociales.

“Feliz de compartir las primeras imágenes de CLAUDIA en la serie ‘Diego Maradona: sueño bendito’. Los que participamos en este proyecto nos emociona que vean la serie cuando estrene”, escribió en el posteo y le agradeció a Alejandro Aimetta, director de la serie: “Gracias siempre por ser el mejor director y amigo”.

“Fueron ocho meses de rodaje, viajamos mucho: filmamos en Europa, dos meses en Italia, España, Uruguay, México, obviamente acá y terminamos de filmar en noviembre”, contó Cardinali en una entrevista. “A mí lo que más me interesaba de esto es que sea con respeto. La serie es sobre Diego Maradona, el Diego futbolista, está muy bien filmada y estoy muy contenta de que me hayan elegido”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: