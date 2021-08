Nora Cárpena deberá hacer la función de Brujas en silla de ruedas: “Siento que el teatro no hay que pararlo”

Nora Cárpena contó por qué no quiso suspender la función de este domingo a pesar de su fuerte dolor en la rodilla

“Por una dolencia imprevista que afecta la movilidad de la Sra. Nora Cárpena, la misma realizará la función ubicada en una silla de ruedas, adecuándose provisoriamente la puesta en escena”. Con estas palabras, el tweet del Multiteatro Comafi sembró preocupación sobre la salud de la protagonista de Brujas en la tarde del domingo. Y, por este motivo, Teleshow fue a buscar la palabra de la actriz, quién explicó lo qué era lo que le había sucedido.

El tweet del Multiteatro informando que Nora Cárpena hará la función de este domingo en silla de ruedas

”El 16 de julio me caí y me golpeé la pierna, que quedó resentida. Yo soy un poco bestia y. en lugar de hacer el reposo que tenía que hacer, rengueando y todo me mandé, hice la función, la radio, grabé, me seguí poniendo tacos en el teatro, todo lo que no hay que hacer...”, comenzó explicando Nora. Y agregó: “Y parece que un quiste, que todos tenemos en la rodilla, se inflamó con el golpe”.

Según relató Cárpena, el dolor punzante lo comenzó a sentir el sábado, al término de la segunda función. “En lugar de subir las escaleras como yo las estaba subiendo, que era una pierna primero y la otra después, las subí como se suben normalmente. Porque como no me dolía, la subí chocha así. Y caminé dos o tres pasos, y sentí como si me hubieran dado un palazo en la parte de atrás de la rodilla. Sentí como un ´pac´, como si me hubiera roto algo. Se explotó el quistecito ese que tenía agua y ese es el dolor”, contó.

Brujas 2021: con María Leal y Sandra Mihanovich, el elenco selló su compromiso para una nueva versión del clásico teatral (Foto: Instagram)

En este sentido, Nora señaló que sólo tendrá que hacer reposo. “La traumatóloga que me vio hoy, me dijo que tengo una semana de reposo absoluto. Pero como me vio la cara, me dijo que lo vaya midiendo. No por ser heroína ni mucho menos, pero yo soy antigua, a mi suspender una función me parte el alma. Sé que no pasa nada, pero yo siento que el teatro no hay que pararlo. Está mal, soy consciente”, razonó. Por ese motivo, y dado que la función de este domingo está con localidades agotadas, la actriz decidió hacerla en silla de ruedas.

Una de las primeras en salir a apoyarla fue su colega y amiga Moria Casán, con quien comparte elenco en la exitosa obra. “Aguante CARPENA, una autentica profesional”, expresó la diva en Twitter.

El apoyo de Moria Casán a Nora Cárpena

Sin embargo, Nora aclaró que por unos días suspenderá toda actividad: no realizará la radio el lunes, no irá a grabar a Polka y tampoco hará la función del miércoles, en la cual seguramente tenga un reemplazo. “Si Dios quiere, a lo mejor con esos tres días de reposo, el jueves ya pueda retomar las funciones. Y después tomar un antiinflamatorio, ponerme hielo y kinesiología”, cerró esperanzada.

Brujas, que narra la historia de cinco ex compañeras de un colegio religioso que se reencuentran después de mucho tiempo para una cena, es todo un hito teatral. Estuvo siete años en cartel desde 1991. En el 2000 volvió a escena durante una temporada, para otro retorno posterior, en 2009. Y siempre lo hizo con un éxito de taquilla absoluto. En diciembre, el productor teatral Carlos Rottemberg le había contado a este sitio cómo se gestó el regreso a 30 años de su estreno. Fue Cárpena una de las primeras en sumarse. El productor la llamó de inmediato: “¡Encantada!”, respondió en aquél entonces.

