A casi cuatro meses de la muerte de Mauro Viale, el desgarrador mensaje de su hijo Jonatan: “Es mentira que el tiempo alivia el dolor”

Mauro y Jonatan Viale cuando compartían estudio en A24

Jonatan Viale recordó con una nueva publicación en sus redes sociales, a su padre Mauro Viale, quien murió a causa del coronavirus el pasado 11 de abril. De esa manera, el conductor de +Realidad subió un desgarrador mensaje dedicado a la memoria de su papá.

Durante el transcurso de la mañana de este domingo, y mediante su cuenta de Twitter, Jonatan escribió: “Es mentira que el tiempo alivia el dolor. Cada te extraño mas. Te necesito conmigo”. Rápidamente el posteo recibió muchos corazones, y mensajes de afecto destinados al periodista.

En mayo, el hijo del recordado conductor se había manifestado también en las redes con una contundente frase: “Te necesitamos”, junto con un emoji de un corazón roto y un álbum de fotos y videos de Mauro. Anteriormente, había escrito también recordando a su papá como “El mejor abuelo de la historia️”. Y cuando apenas se había cumplido una semana de la partida, subió una imagen en la que compilaba una foto de él niño con su padre y otras dos (una de cada uno de sus hijos) con él, con el texto “Te extrañamos tanto”.

La última publicación de Jonatan Viale para recordar a su padre

Mauro Viale se encuentra muy presente en la memoria de su familia, como así también del público que atentamente lo seguía. Semanas atrás fue su esposa, Leonor Schwadron, quien recordó a su marido y reflexionó en particular entorno a qué le dejó quien fuera su marido. “Me llevé todo el amor de Mauro, y mis hijos también. Él transmitió pasión por el trabajo, que se nota en la actividad que ejercen ambos. Tanto Jonatan como Ivana, que están en los medios. Ivana es psicoanalista y periodista. Pregunta muy con el estilo de Mauro. Va al hueso”, apuntó la mamá de los hermanos Viale, quienes continuaron el legado de su papá.

Leonor fue contundente: “Los duelos se terminan. Los juicios se terminan”, dijo. “Un ritual religioso también va ayudando a poder ir transitando el duelo. Hay una rasgadura de ropa… porque se te rasga el alma. No esta permitido más de un año de tanto sufrimiento. Después de un año, estudiado por el rabinato, hay esa rasgadura que se hacen en las prendas que llevés… Se puede hilvanar, pero no se cose. De modo que una parte de ese duelo, según cada quien, puede quedar en un estado que no está del todo cosido”, explicó. Y con total simpleza y dulzura agregó: “Imagínate que un amor de tantos años va a ser difícil de coser”.

Recordemos que Jonatan atravesó un cuadro de coronavirus que requirió una internación, pero que prefirió que dicha noticia no trascendiera. En ese momento, él explicó: “Fue un Covid fuerte. Fue severo. Empezó tranquilo con una fiebre, después me interné. No le conté a nadie, porque no le quería contar a nadie, no tenía ganas”. Afortunadamente, el periodista y conductor pudo recuperarse y fue dado de alta. “Lo que paso con mi papá me llevó a una crisis de angustia y tuve miedo de pasarla mal”, dijo en esa oportunidad una vez curado.

